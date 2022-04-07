Вопрос возникает всякий раз при выборе формы возмещения ущерба по страховке гражданской ответственности. Эксперт «За рулем» все выяснил.

По данным страховых компаний, примерно три четверти россиян в качестве страхового возмещения выбирают деньги. Хотя все знают, что часто выданной суммы не хватает на полноценный ремонт. Иногда не хватает очень много, тогда начинаются судебные тяжбы.

Так, может, всё-таки лучше полный ремонт за счет страховщика? Рассмотрим типичные ситуации.

1. Машина не новая, ущерб небольшой

Типовой случай: выплата 5–10 тысяч рублей за поврежденный бампер 10‑летней иномарки. А его замена оригиналом стоит минимум 15 тысяч — деталь плюс работа. Так получается, потому что страховщики скрупулезно учитывают естественный износ заменяемого (ремонтируемого) элемента.

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Новый бампер на рынке действительно дороже подержанного. Да еще хитромудрая система вычисления «среднерыночной стоимости» данной детали и ее замены для данного региона — с уклоном в сторону интересов страховщика. Цены часто берут интернетовские — а они существенно отличаются от прайс-листа магазина или мастерской.

Безусловно, есть ситуации, в которых деньги однозначно выгоднее. Например, вы сами или ваш брат — автомеханик (в России около 40 тысяч многопрофильных центров автосервиса, не считая шиномонтажей). И есть возможность сэкономить на стоимости работ. Многие вообще в состоянии провести слесарный и кузовной ремонт самостоятельно в гараже — траты только на детали и материалы. Если точно знаете, что сэкономите часть выплаченных денег, — берите деньгами.

Материалы по теме Сроки ремонта по ОСАГО могут увеличить в 2 раза Выписка из ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (12.15): Страховое возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, может осуществляться по выбору потерпевшего: путем организации и оплаты восстановительного ремонта на станции технического обслуживания, которая выбрана потерпевшим по согласованию со страховщиком;

путем выдачи суммы страховой выплаты ­потерпевшему.

2. Ремонт очень дорогой

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Особняком стоят случаи, когда стоимость восстановления машины заведомо превышает 400 тысяч рублей — предел, оговоренный законом по части возмещения вреда, причиненного имуществу.

Для дорогой и молодой иномарки ремонт на 400 тысяч — обычное дело, особенно со светодиодными фарами. Каждый случай индивидуален: смотря какая модель, с каким пробегом и что повреждено. Поэтому универсального совета нет.

В большинстве случаев всё же «взять ремонт» выгоднее, чем «взять деньги», особенно если машина еще на гарантии — страховщик обязан оплатить ремонт у официального дилера. На денежное возмещение ремонт такого же объема (и качества) выполнить не получится точно.

3. Машина очень дешевая

Почти каждая третья легковушка в России — даже после прошлогоднего подорожания — в этом году стоит меньше 400 тысяч рублей. Износ старой потрепанной машины формально таков, что за бампер, стекло и фару возмещение рассчитают по минимуму — это 50% от среднерыночной цены.

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Скажем, для ВАЗ‑2114 всё вместе получится около 3500 рублей (по состоянию на март). Доказать, что бампер или стекло заменены новыми пару лет назад, не выйдет — считать будут от года выпуска и величины пробега. В совокупности страхового возмещения хватит только на замену бампера (новый — от 2500 рублей, плюс работа — 800–1500).

Вариант «взять деньгами» приведет либо к большой доплате из вашего кармана, либо к индивидуальному поиску бэушных запчастей на разборках и сайтах частных объявлений. «Взять ремонтом» в такой ситуации, определенно, предпочтительнее. Неудивительно, что страховщики пытаются этого избежать всеми правдами и неправдами.

ВЫВОДЫ

ВЗЯТЬ РЕМОНТОМ Минимизация хлопот, беготни и бумажной возни: схема «сдал — забрал».

Исключена возможность, что «денег не хватит» — счет оплачивает страховщик. Если ремонт проведен некачественно, разборки с сервисом можно переложить на страховщика, именно он отвечает за качество.

Страховщики так настойчиво предлагают «взять деньгами», что потребовалось внести в закон поправку о приоритете предложения ремонта. Существовал даже законопроект, запрещающий «деньгами» — только ремонт. Следовательно, ремонт менее выгоден страховщику — а значит, более выгоден нам. ВЗЯТЬ ДЕНЬГАМИ Ремонт проведет сервис, которому вы доверяете, или ближайший к дому — не придется ездить к черту на рога и горе-мастерам.

Ремонт можно оставить на потом или вообще не проводить — до следующего страхового случая; а машину можно продать и битую.

Не факт, что назначенный страховщиком сервис выполнит требования применять только новые и одобренные производителем детали — все экономят.

Сложно доказать, что ремонт по назначению страховщика проведен некачественно: все заказ-наряды и счета уходят в страховую компанию, у клиента на руках иногда нет никаких бумаг.

Неполное покрытие

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