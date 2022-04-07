ОСАГО — ремонт или деньги? Иногда выгоднее деньгами — журнал За рулем

ОСАГО — ремонт или деньги? Иногда выгоднее деньгами

Вопрос возникает всякий раз при выборе формы возмещения ущерба по страховке гражданской ответственности. Эксперт «За рулем» все выяснил.

По данным страховых компаний, примерно три четверти россиян в качестве страхового возмещения выбирают деньги. Хотя все знают, что часто выданной суммы не хватает на полноценный ремонт. Иногда не хватает очень много, тогда начинаются судебные тяжбы.

Так, может, всё-таки лучше полный ремонт за счет страховщика? Рассмотрим типичные ситуации.

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1. Машина не новая, ущерб небольшой

Типовой случай: выплата 5–10 тысяч рублей за поврежденный бампер 10‑летней иномарки. А его замена оригиналом стоит минимум 15 тысяч — деталь плюс работа. Так получается, потому что страховщики скрупулезно учитывают естественный износ заменяемого (ремонтируемого) элемента.

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Новый бампер на рынке действительно дороже подержанного. Да еще хитромудрая система вычисления «среднерыночной стоимости» данной детали и ее замены для данного региона — с уклоном в сторону интересов страховщика. Цены часто берут интернетовские — а они существенно отличаются от прайс-листа магазина или мастерской.

Безусловно, есть ситуации, в которых деньги однозначно выгоднее. Например, вы сами или ваш брат — автомеханик (в России около 40 тысяч многопрофильных центров автосервиса, не считая шиномонтажей). И есть возможность сэкономить на стоимости работ. Многие вообще в состоянии провести слесарный и кузовной ремонт самостоятельно в гараже — траты только на детали и материалы. Если точно знаете, что сэкономите часть выплаченных денег, — берите деньгами.

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Выписка из ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (12.15):

Страховое возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, может осуществляться по выбору потерпевшего:

  • путем организации и оплаты восстановительного ремонта на станции технического обслуживания, которая выбрана потерпевшим по согласованию со страховщиком;
  • путем выдачи суммы страховой выплаты ­потерпевшему.

2. Ремонт очень дорогой

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Особняком стоят случаи, когда стоимость восстановления машины заведомо превышает 400 тысяч рублей — предел, оговоренный законом по части возмещения вреда, причиненного имуществу.

Для дорогой и молодой иномарки ремонт на 400 тысяч — обычное дело, особенно со светодиодными фарами. Каждый случай индивидуален: смотря какая модель, с каким пробегом и что повреждено. Поэтому универсального совета нет.

В большинстве случаев всё же «взять ремонт» выгоднее, чем «взять деньги», особенно если машина еще на гарантии — страховщик обязан оплатить ремонт у официального дилера. На денежное возмещение ремонт такого же объема (и качества) выполнить не получится точно.

3. Машина очень дешевая

Почти каждая третья легковушка в России — даже после прошлогоднего подорожания — в этом году стоит меньше 400 тысяч рублей. Износ старой потрепанной машины формально таков, что за бампер, стекло и фару возмещение рассчитают по минимуму — это 50% от среднерыночной цены.

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Скажем, для ВАЗ‑2114 всё вместе получится около 3500 рублей (по состоянию на март). Доказать, что бампер или стекло заменены новыми пару лет назад, не выйдет — считать будут от года выпуска и величины пробега. В совокупности страхового возмещения хватит только на замену бампера (новый — от 2500 рублей, плюс работа — 800–1500).

Вариант «взять деньгами» приведет либо к большой доплате из вашего кармана, либо к индивидуальному поиску бэушных запчастей на разборках и сайтах частных объявлений. «Взять ремонтом» в такой ситуации, определенно, предпочтительнее. Неудивительно, что страховщики пытаются этого избежать всеми правдами и неправдами.

ОСАГО — ремонт или деньги? Иногда выгоднее деньгами

ВЫВОДЫ

ВЗЯТЬ РЕМОНТОМ

  • Минимизация хлопот, беготни и бумажной возни: схема «сдал — забрал».
  • Исключена возможность, что «денег не хватит» — счет оплачивает страховщик. Если ремонт проведен некачественно, разборки с сервисом можно переложить на страховщика, именно он отвечает за качество.
  • Страховщики так настойчиво предлагают «взять деньгами», что потребовалось внести в закон поправку о приоритете предложения ремонта. Существовал даже законопроект, запрещающий «деньгами» — только ремонт. Следовательно, ремонт менее выгоден страховщику — а значит, более выгоден нам.

ВЗЯТЬ ДЕНЬГАМИ

  • Ремонт проведет сервис, которому вы доверяете, или ближайший к дому — не придется ездить к черту на рога и горе-мастерам.
  • Ремонт можно оставить на потом или вообще не проводить — до следующего страхового случая; а машину можно продать и битую.
  • Не факт, что назначенный страховщиком сервис выполнит требования применять только новые и одобренные производителем детали — все экономят.
  • Сложно доказать, что ремонт по назначению страховщика проведен некачественно: все заказ-наряды и счета уходят в страховую компанию, у клиента на руках иногда нет никаких бумаг.

Неполное покрытие

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Если речь о значительной стоимости восстановления — от 50 тысяч и далее, есть смысл перед тем, как ехать на осмотр к страховщику, провести примерную оценку стоимости ремонта на сегодняшний день. В любом автосервисе мастер подскажет сумму, которую он взял бы за такой ремонт с учетом цены запчастей.

Располагая этими данными, при диалоге со страховщиком проще сделать выбор — в пользу денег или в пользу ремонта.

Но помните: ОСАГО по сути не обещает и не гарантирует полного возмещения убытков. Иначе им сложнее будет продавать полисы каско.

КОРИДОР — ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

Осенью все расклады могут поменяться. Российский союз автостраховщиков планирует отказаться от учета износа при расчете выплат — Верховный суд РФ в прошлом году указал, что, по логике, выплата не должна отличаться от стоимости ремонта. Но сейчас это пока вилами по воде, а такой отказ неминуемо повлечет за собой рост стоимости полисов — по зимним оценкам, почти вдвое.

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А стоимость и так всё время растет. В январе тарифный коридор ОСАГО расширили на 10%. Страховщики по своему желанию могут снижать базовую ставку на 252 рубля либо повышать на 488 рублей — до 5980. Занимательная арифметика! Надо ли говорить, что по нижней границе полисы не продавала ни одна компания. В общем, коридор расширился только в одну сторону — это плохо замаскированное повышение стоимости полиса.

Зато территориальные коэффициенты снизились абсолютно во всех больших городах и регионах (кроме Новосибирска) — всего на 143 «территориях» из 262. В 45 перемен нет. В остальных незначительно повысились. Так что по карманам ударит, в основном, тарифный коридор.



Фото: Depositphotos
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