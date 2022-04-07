По данным страховых компаний, примерно три четверти россиян в качестве страхового возмещения выбирают деньги. Хотя все знают, что часто выданной суммы не хватает на полноценный ремонт. Иногда не хватает очень много, тогда начинаются судебные тяжбы.
Так, может, всё-таки лучше полный ремонт за счет страховщика? Рассмотрим типичные ситуации.
1. Машина не новая, ущерб небольшой
Типовой случай: выплата 5–10 тысяч рублей за поврежденный бампер 10‑летней иномарки. А его замена оригиналом стоит минимум 15 тысяч — деталь плюс работа. Так получается, потому что страховщики скрупулезно учитывают естественный износ заменяемого (ремонтируемого) элемента.
Новый бампер на рынке действительно дороже подержанного. Да еще хитромудрая система вычисления «среднерыночной стоимости» данной детали и ее замены для данного региона — с уклоном в сторону интересов страховщика. Цены часто берут интернетовские — а они существенно отличаются от прайс-листа магазина или мастерской.
Безусловно, есть ситуации, в которых деньги однозначно выгоднее. Например, вы сами или ваш брат — автомеханик (в России около 40 тысяч многопрофильных центров автосервиса, не считая шиномонтажей). И есть возможность сэкономить на стоимости работ. Многие вообще в состоянии провести слесарный и кузовной ремонт самостоятельно в гараже — траты только на детали и материалы. Если точно знаете, что сэкономите часть выплаченных денег, — берите деньгами.
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Выписка из ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (12.15):
Страховое возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, может осуществляться по выбору потерпевшего:
2. Ремонт очень дорогой
Особняком стоят случаи, когда стоимость восстановления машины заведомо превышает 400 тысяч рублей — предел, оговоренный законом по части возмещения вреда, причиненного имуществу.
Для дорогой и молодой иномарки ремонт на 400 тысяч — обычное дело, особенно со светодиодными фарами. Каждый случай индивидуален: смотря какая модель, с каким пробегом и что повреждено. Поэтому универсального совета нет.
В большинстве случаев всё же «взять ремонт» выгоднее, чем «взять деньги», особенно если машина еще на гарантии — страховщик обязан оплатить ремонт у официального дилера. На денежное возмещение ремонт такого же объема (и качества) выполнить не получится точно.
3. Машина очень дешевая
Почти каждая третья легковушка в России — даже после прошлогоднего подорожания — в этом году стоит меньше 400 тысяч рублей. Износ старой потрепанной машины формально таков, что за бампер, стекло и фару возмещение рассчитают по минимуму — это 50% от среднерыночной цены.
Скажем, для ВАЗ‑2114 всё вместе получится около 3500 рублей (по состоянию на март). Доказать, что бампер или стекло заменены новыми пару лет назад, не выйдет — считать будут от года выпуска и величины пробега. В совокупности страхового возмещения хватит только на замену бампера (новый — от 2500 рублей, плюс работа — 800–1500).
Вариант «взять деньгами» приведет либо к большой доплате из вашего кармана, либо к индивидуальному поиску бэушных запчастей на разборках и сайтах частных объявлений. «Взять ремонтом» в такой ситуации, определенно, предпочтительнее. Неудивительно, что страховщики пытаются этого избежать всеми правдами и неправдами.
ВЫВОДЫ
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ВЗЯТЬ РЕМОНТОМ
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ВЗЯТЬ ДЕНЬГАМИ
Неполное покрытие
Располагая этими данными, при диалоге со страховщиком проще сделать выбор — в пользу денег или в пользу ремонта.
Но помните: ОСАГО по сути не обещает и не гарантирует полного возмещения убытков. Иначе им сложнее будет продавать полисы каско.
КОРИДОР — ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Осенью все расклады могут поменяться. Российский союз автостраховщиков планирует отказаться от учета износа при расчете выплат — Верховный суд РФ в прошлом году указал, что, по логике, выплата не должна отличаться от стоимости ремонта. Но сейчас это пока вилами по воде, а такой отказ неминуемо повлечет за собой рост стоимости полисов — по зимним оценкам, почти вдвое.
А стоимость и так всё время растет. В январе тарифный коридор ОСАГО расширили на 10%. Страховщики по своему желанию могут снижать базовую ставку на 252 рубля либо повышать на 488 рублей — до 5980. Занимательная арифметика! Надо ли говорить, что по нижней границе полисы не продавала ни одна компания. В общем, коридор расширился только в одну сторону — это плохо замаскированное повышение стоимости полиса.
Зато территориальные коэффициенты снизились абсолютно во всех больших городах и регионах (кроме Новосибирска) — всего на 143 «территориях» из 262. В 45 перемен нет. В остальных незначительно повысились. Так что по карманам ударит, в основном, тарифный коридор.
- Новая реальность и ОСАГО: как это теперь работает, узнайте тут.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- «За рулем» можно читать и в Viber.