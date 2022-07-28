Чтобы не рисковать здоровьем мотора, ознакомьтесь с рекомендациями производителя авто и прислушайтесь к мнению опытных специалистов.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

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— Могу ли я летом вместо рекомендованного моторного масла 0W‑20 заливать более вязкое, скажем, 10W‑40?

— Нет, этого делать не нужно. Температура двигателя от времени года не зависит: она всегда примерно одинакова. И пропускная способность масляных каналов летом не увеличивается. Поэтому более вязкое масло может, грубо говоря, «застревать» в них — со всеми вытекающими последствиями. Не факт, что это обязательно произойдет, но рисковать мотором все-таки не стоит. Производитель не случайно рекомендует именно «двадцатку», пусть она и напоминает по консистенции воду.

Ведь у современных моторов маленькие зазоры между рабочими поверхностями и более узкие масляные каналы — полновязкое масло проникнет далеко не всюду. Поэтому в двигатели не старше трех лет и не ниже экологического класса 4 обычно рекомендуется заливать маловязкие масла.

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НО! Маловязкие масла вроде 0W-20, рекомендованные для большинства современных двигателей, не подходит для пожилых и сильно изношенных моторов.

У движков устаревшей конструкции зазоры между деталями больше, чем у современных. А значит, масляный клин в подшипниках коленчатого вала этих двигателей смогут создать только масла с высокой вязкостью. Если «не угадать» с вязкостью, можно и на капремонт мотора нарваться.

Не подходит маловязкое масло и для изношенных двигателей: через увеличенные зазоры масло будет попросту вытекать, а масляный насос не сможет создать нужное давление, когда масло разогреется.

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Мотор и коробка прослужат дольше, если придерживаться нескольких простых советов.

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