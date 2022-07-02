Диагностика при помощи силикона — действенный метод

Одновременно и жизнь ремню продлите.

В двигателе Дастера появился шелест со стороны привода вспомогательных агрегатов. Под подозрением ремень или натяжной ролик.

По совету брата распылил немного силиконового спрея на ремень. Шум прошел мгновенно.

Значит, причиной был все-таки ремень, который, к слову, проработал всего 30 тысяч километров.

Такой нехитрый способ еще и помог немного продлить ему жизнь до замены.

П. Чураков, г. Брянск

Приз автору совета – штурманский фонарь OSRAM ONYX COPILOT.

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