Диагностика при помощи силикона — действенный метод

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Одновременно и жизнь ремню продлите.

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В двигателе Дастера появился шелест со стороны привода вспомогательных агрегатов. Под подозрением ремень или натяжной ролик.

По совету брата распылил немного силиконового спрея на ремень. Шум прошел мгновенно.

Значит, причиной был все-таки ремень, который, к слову, проработал всего 30 тысяч километров.

Такой нехитрый способ еще и помог немного продлить ему жизнь до замены.

П. Чураков, г. Брянск

Приз автору совета – штурманский фонарь OSRAM ONYX COPILOT.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Ревин Алексей
Количество просмотров 2407
02.07.2022 
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