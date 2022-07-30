Инструмент-самоделка — простое и полезное решение — журнал За рулем

Инструмент-самоделка — простое и полезное решение

Такой усовершенствованный ключ должен быть под рукой у каждого водителя.

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Автоэксперт объяснил, какую клемму безопаснее снимать с АКБ при ремонте

Предлагаю вашему вниманию простой совет, который может выручить в тот момент, когда возникнет необходимость быстро снять клемму с АКБ. 

Ключ с тремя маленькими неодимовыми магнитами, закрепленными изолентой или термоусадкой, теперь всегда будет в нужном месте.

В. Волуев, г. Брянск

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

Инструмент-самоделка — простое и полезное решение

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Если нужно часто снимать клеммы с АКБ, стандартные гайки рекомендуется заменить на прорезиненные барашки. Такой барашек можно затянуть с достаточным для надежного контакта усилием, а при необходимости — быстро ослабить крепление.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простой совет для всех, кто теряет ключи в моторном отсеке, — тут.
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Фото: В. Волуев

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