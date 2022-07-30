Предлагаю вашему вниманию простой совет, который может выручить в тот момент, когда возникнет необходимость быстро снять клемму с АКБ.
Ключ с тремя маленькими неодимовыми магнитами, закрепленными изолентой или термоусадкой, теперь всегда будет в нужном месте.
В. Волуев, г. Брянск
Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.
Если нужно часто снимать клеммы с АКБ, стандартные гайки рекомендуется заменить на прорезиненные барашки. Такой барашек можно затянуть с достаточным для надежного контакта усилием, а при необходимости — быстро ослабить крепление.
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- Простой совет для всех, кто теряет ключи в моторном отсеке, — тут.
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Фото: В. Волуев