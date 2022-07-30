Такой усовершенствованный ключ должен быть под рукой у каждого водителя.

Материалы по теме Автоэксперт объяснил, какую клемму безопаснее снимать с АКБ при ремонте

Предлагаю вашему вниманию простой совет, который может выручить в тот момент, когда возникнет необходимость быстро снять клемму с АКБ.

Ключ с тремя маленькими неодимовыми магнитами, закрепленными изолентой или термоусадкой, теперь всегда будет в нужном месте.

В. Волуев, г. Брянск

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

Если нужно часто снимать клеммы с АКБ, стандартные гайки рекомендуется заменить на прорезиненные барашки. Такой барашек можно затянуть с достаточным для надежного контакта усилием, а при необходимости — быстро ослабить крепление.

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Фото: В. Волуев