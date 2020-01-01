Пригодится всем, кому приходится часто снимать клеммы с аккумулятора.

Если нужно часто снимать клеммы с АКБ, стандартные гайки рекомендую заменить на прорезиненные барашки. Такой барашек можно затянуть с достаточным для надежного контакта усилием, а при необходимости — быстро ослабить крепление.

А. Оленин, Ямало-Ненецкий АО

Приз автору совета — светодиодный фонарь OSRAM FOLDABLE 80.

Материалы по теме Большой тест аккумуляторов. Выжили не все!

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Ответы на часто задаваемые вопросы про автомобильные аккумуляторы — тут.

Прагматичный способ улучшить комплектацию автомобиля —рейлинги на крышу. Эти и другие полезные автомобильные аксессуары на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин.

Фото: А. Оленин