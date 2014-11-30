Автомобильный аккумулятор: выбирает эксперт «За рулем»

Как выбрать новую батарею? На что обратить внимание в первую очередь? Цена, габариты, бренд – с чего начинать? Такие вопросы приходится слышать нередко, поэтому мы собрали их воедино и решили провести своеобразный ликбез.

Автомобильный аккумулятор – товар сезонный, хотя используется круглый год. Когда на улице поют птички, а внутри двигателя плещется теплое масло, то прокручивать коленвал несложно – с этим справляется даже полудохлая батарея. А вот на холоде стартеру нелегко, и он норовит превратиться в чисто активное сопротивление, потребляющее очень большой ток. В итоге аккумулятор норовит отказать, а владельцу предстоит поход в магазин.

Как выбрать батарею

Если не хотите обращаться в сервис или к помощи продавца, то алгоритм выбора должен быть следующий.

Брать надо такую батарею, которая гарантированно уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, багажник или что-то еще. Согласитесь: глупо промахнуться на пару сантиметров! Одновременно определяем полярность: смотрим на старую батарею и соображаем, что у нее справа, а что слева? Само собой, что если машина не европейская, то и сами клеммы могут отличаться от большинства привычных – как по форме, так и по расположению.

После этого выбираем бренд. Тут мы однозначно советуем руководствоваться списком наших победителей последних лет и никогда не «клевать» на новичков или аутсайдеров. Даже если их этикетки самые красивые. Вот некоторые имена из тех, которые обычно нас не подводили: Tyumen (тюменские батареи), Varta, Мedalist, а-mega, Мutlu, Topla, «Актех», «Зверь».

Сравнительные испытания различных автомобильных аккумуляторов мы проводим каждый год. Самые свежие результаты, где мы сравнивали 10 батарей, можно увидеть здесь. Желающие могут ознакомиться и с экспертизами прошлых лет: 2013, 2012, 2011, 2010 и т. п.

Марка батареи, как правило, определяет и ее цену. Примерная стоимость автомобильных аккумуляторов европейского исполнения с габаритами 242×175×190 мм в 2014 году составляла от 3000 до 4800 руб. за обычную батарею, и от 6300 до 7750 руб. – для AGМ. Заявленные ток и емкость получатся сами собой – исходя из габаритов.

Важно: если у вас была установлена батарея AGM, то и менять ее следует только на AGM, а не на «обыкновенную». Обратная замена вполне допустима, но нецелесообразна экономически.

Тем, кого интересуют технические нюансы

Полезно ли в холодное время перед пуском мотора «погреть» батарею включением фар?

Когда-то такой прием активно рекомендовался в литературе. Но последние проведенные исследования показали, что никакого реального эффекта при этом нет. Нагреться автомобильный аккумулятор все равно не успевает, а вот емкость теряет.

Зачем нужен индикатор-глазок?

Этот индикатор позволяет примерно оценить плотность и уровень электролита, чтобы выяснить, нуждается ли автомобильный аккумулятор в подзарядке. По большому счету, это игрушка, поскольку глазок находится только в одной банке из шести. Однако многие серьезные производители в свое время были вынуждены вводить его в конструкцию, поскольку отсутствие глазка воспринималось потребителями как недостаток.

Можно ли оценить состояние автомобильного аккумулятора по напряжению на клеммах?

Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.

Что скрывается за термином «кальциевая батарея»?

Ничего особенного: это обычный рекламный ход. Да, значки «Ca» (а то и «Ca – Ca») на автомобильных аккумуляторах сегодня присутствует все чаще, но легче они от этого не становятся. А ведь кальций – металл куда менее тяжелый, чем свинец. Все дело в том, что речь идет о совсем небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са – Са». Такие автомобильные аккумуляторы при прочих равных условиях труднее закипают, что важно для необслуживаемых батарей. Меньше у таких батарей и саморазряд при хранении. Поэтому «обычных» батарей с добавками традиционной прежде сурьмы (их обычно выдает наличие пробок) сегодня в продаже почти не встретишь! Заметим, что не все в них так уж плохо: например, они куда лучше переносят глубокие разряды!

Почему автомобильные аккумуляторы при проверке выдают заявленный ток так недолго?

Надпись 60 Ah - это скорее дань традиции, чем полезная информация. К сожалению, почти никто из производителей не указывает резервную емкость батареи, измеряемую в минутах.

Зачем выбирать батарею с заявленным током, скажем, 600 А, если реальная потребность вдвое меньше?

Заявленный ток – это еще и косвенный показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление! К тому же, если взять крайний случай, когда, не дай бог, масло загустело настолько, что стартер вообще еле-еле сдвигает с места коленвал, то вот здесь-то и может понадобиться максимально возможный ток.

Правда ли, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости, чем у штатного, он будет недозаряжаться, а стартер может выйти из строя?

Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан – как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, то его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.

Разговоры про грядущие поломки уместны разве что для экстремалов, привыкших выбираться из болота на стартере. При этом последний, понятное дело, очень сильно греется, а потому маленькая батарейка, которая разрядится быстрее большой, может спасти его от смертельного перегрева, умерев первой… Но это – гипотетический случай.

Вопрос на миллион: что измеряют в ампер-часах?

Что такое батарея AGM?

Основная область применения AGM -- это автомобили с режимами "Старт-Стоп". На этой батарее даже указано: Start Stop!

Взаимозаменяемы ли AGМ и обычные батареи между собой?

Правда ли, что автомобильный аккумулятор AGМ на 50 А•ч можно применять вместо обычного на 90 А•ч?

Верно ли, что большой ток батареи AGМ может погубить стартер автомобиля?

На каких авто нежелательно применять AGM?

Какой автомобильный аккумулятор сильнее боится глубокого разряда – AGМ или обычный?

Можно ли считать автомобильный аккумулятор AGМ полностью необслуживаемым?

Чем гелевые батареи отличаются от AGM?

Кстати, популярнейшая батарея Optima – тоже AGM! Гелевой ее называют разве что на форумах, но это в корне неверно.

Что такое резервная емкость батареи?