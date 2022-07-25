Ваша машина это может: 3 элементарных фишки, о которых не знают владельцы

Вы думаете, что у вашей машины нет функции «бесключевого доступа»? Ошибаетесь.

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Вам кажется, что это невозможно, но некоторые функции в автомобиле есть по умолчанию — вам об этом просто никто не сказал.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов устраняет сию несправедливость в своем большом материале на эту тему. В частности, он рассказывает о нюансах открывания дверей и багажника на многих автомобилях.

Ключ с секретом

Бесключевой доступ — штука удобная, но что делать, если в ключ-карте села батарейка? А такое ведь случается регулярно. Вам нужен обычный металлический ключ. И даже если он не выбрасывается из брелока по нажатию на кнопку, он все равно есть — скрыт в недрах ключ- карты!

Вам достаточно открыть корпус, достать обычный ключ и... Куда его вставить?

Если села АКБ

Личинка замка в водительской двери на вашем автомобиле тоже есть — просто она может быть скрыта заглушкой, которую легко поддеть и снять. А батарейка в карте чаще всего обычная CR2032, которую вы найдете в ближайшем магазине.

Автоматическое запирание багажника

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А если бесключевого доступа и функции автоматического закрытия багажника нет, он открыт, а в руках тяжелые сумки? И в этом случае можно облегчить себе жизнь.

Заблокируйте двери заранее, оставив открытым только багажник. Затем грузите сумки и закрывайте багажник. Все, ваш автомобиль уже заперт, никаких дополнительных манипуляций с ключом не требуется!

Оговоримся, что такое работает не на всех автомобилях — проверьте на своем.

Какие еще секреты таит ваш автомобиль? Изучаем все скрытые функции!

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Фото: Nissan, Renault, depositphotos.com