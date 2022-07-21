Сегодня, несмотря на санкции, выбор автомобильных фильтров огромен. И нарваться на подделку или некачественный экземпляр стало гораздо проще.

Уникальная бумага

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Судите сами: почти все именитые бренды ушли из России, но в магазинах есть их продукция! Особенно сложно с выбором масляных фильтров, так как это довольно технологичное изделие и именно оно серьезно влияет на ресурс ДВС.

Картридж почти всех современных масляных фильтров делается из бумаги. Но бумага в них не простая: из особых сортов древесины и пропитана высокотехнологичными составами, за счет чего способна выдерживать высокие тепловые и механические нагрузки, свойственные современным моторам.

Фильтровальную бумагу для всего мира делают только несколько заводов, отчего производителям контрафакта просто негде взять такой материал. Поэтому часто они используют обычный картон.

Важные клапаны

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Кроме того, в каждом масляном фильтре должны быть два клапана: перепускной и противодренажный. Если масляный фильтр неразборный, то они встроены в корпус. Там, где масло фильтрует картридж, клапаны являются составной частью системы очистки масла мотора.

Но изготовление надежных клапанов стоит дорого, из-за этого многие производители контрафакта обходятся вовсе без них.

Если нет перепускного клапана (или он некачественный), в сильный мороз, когда масло густеет, либо при засорении, бумага может порваться и попасть в мотор вместе со всей накопившейся грязью. А противодренажный клапан предотвращает масляное голодание при пуске двигателя — это также очень важно.

Масляные фильтры «За рулем» обеспечивают улучшенную фильтрацию и подходят даже для автомобилей с большими пробегами.

Какой выбрать

Несмотря на то, что фильтры — это расходники, к их выбору надо относиться очень серьезно. Все системы питания и смазки современных автомобилей скрупулезно рассчитаны и работают почти на пределе своих возможностей. Любое отклонение от заданных параметров может привести к дорогому ремонту.

Контрафактный воздушный фильтр медленно, но верно приведет к повреждению пар трения в моторе, нарушению работы топливной аппаратуры и электронных датчиков. При том, что внешне изделие будет выглядеть добротным.

Но тратить много денег на фильтры именитых брендов — не выход, так как рынок наводнили подделки. Решить эту проблему помогут качественные автомобильные фильтры под брендом «За рулем». Они производятся в России, отчего стоят недорого, но полностью соответствуют всем требованиям автопроизводителей.

«За рулем» предлагает рынку полный перечень высококачественных автомобильных фильтров на популярные иномарки и отечественные легковушки. В характеристиках наших изделий можно не сомневаться.

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