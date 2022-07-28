Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей

Заднеприводных автомобилей ВАЗ у нас еще очень много. Но найти хорошие расходники на них непросто. «За рулем» исправил эту ситуацию, выпустив качественные комплекты для ТО.

Классике верны

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Жигули давно не выпускают. Последняя «семерка» сошла с конвейера 10 лет назад. Но у многих владельцев эти машины находятся в хорошем техническом состоянии и продолжают повседневную службу.

С другой стороны, энтузиасты всё чаще восстанавливают «копейки», «тройки», «шестерки» и другие автомобили классического семейства, холят и лелеют их. И всем владельцам, независимо от того, хранят они свои Жигули как раритет или нещадно эксплуатируют для утилитарных нужд, необходимы качественные расходники.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания ЖигулейАвтомобили ВАЗ заднеприводного семейства уже немолоды и нуждаются в качественных расходниках.
Автомобили ВАЗ заднеприводного семейства уже немолоды и нуждаются в качественных расходниках.

Лучший фильтр

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Машина ездит мало — меняй масло в моторе раз в год. А при больших пробегах масло желательно менять не реже чем раз в 7000 км. Само собой, при его замене нужен новый масляный фильтр.

Раньше для моторов Жигулей он имел заметно больший объем, чем для переднеприводного семейства. Потом прошла всеобщая унификация, и в продаже остались, в основном, «универсальные» фильтры уменьшенного размера. Но гораздо лучше использовать именно крупный масляный фильтр с большой площадью шторы: немолодым моторам его большая грязеемкость идет на пользу. Торговый дом «За рулем» предлагает именно такие — большие — фильтры для вашей машины.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания ЖигулейМасляный фильтр «За рулем» имеет оригинальную конструкцию с увеличенной площадью фильтрующей шторы, что наилучшим образом подходит для возрастных моторов.
Масляный фильтр «За рулем» имеет оригинальную конструкцию с увеличенной площадью фильтрующей шторы, что наилучшим образом подходит для возрастных моторов.

Надежные помощники

Довольно давно двигатели «классических» ВАЗов начали снабжать системой впрыска топлива. Воздушный фильтр им нужен, как в народе говорят, «квадратный». Он имеет высокую пылеемкость и прочность шторы, а также обеспечивает низкое сопротивление потоку воздуха.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания ЖигулейВоздушные фильтры «За рулём» отличаются отменным качеством и изготовлены по самым современным технологиям. Их их можно применять и на Жигулях, и на переднеприводных моделях.
Воздушные фильтры «За рулём» отличаются отменным качеством и изготовлены по самым современным технологиям. Их их можно применять и на Жигулях, и на переднеприводных моделях.

Для надежной работы двигателя с системой впрыска топлива очень важно обеспечить высокое качество очистки бензина. Но многие Жигули эксплуатируются в глубинке, где порой на заправках встречается некондиционное топливо. Стало быть, важно установить качественный бензофильтр и почаще его менять.

Чтобы эта процедура не ударила по карману, рекомендуем фильтры «За рулем» — высококачественные и недорогие. В ассортименте есть экземпляры как для карбюраторных, так и для инжекторных автомобилей.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания ЖигулейТопливные фильтры «За рулем» отлично подходят для российских условий эксплуатации. Есть расходники как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.
Топливные фильтры «За рулем» отлично подходят для российских условий эксплуатации. Есть расходники как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Берегите тормоза

Тормозные колодки — типичный расходник. И с их заменой при значительном износе тянуть не стоит. Допустив полный износ колодок, можно «задрать» и испортить тормозной диск. Да и цилиндрам вредно, когда поршни выходят почти полностью: это снижает ресурс уплотнений.

Для замены можно порекомендовать именно колодки «За рулем», имеющие оптимальную геометрию, нескрипучие накладки и разумную цену.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания ЖигулейТормозные колодки «За рулем» не скрипят, эффективно останавливают автомобиль и препятствуют преждевременному износу тормозных дисков.
Тормозные колодки «За рулем» не скрипят, эффективно останавливают автомобиль и препятствуют преждевременному износу тормозных дисков.

Ухаживайте за своими Жигулями, не запускайте проблемы, соблюдайте сроки ТО. И машина исправно будет служить вам.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания ЖигулейДля энтузиастов, восстанавливающих Жигули, мы выпустили линейку расходников на карбюраторные модели ВАЗ.
Для энтузиастов, восстанавливающих Жигули, мы выпустили линейку расходников на карбюраторные модели ВАЗ.

Подобрать расходники и запчасти «За рулем» можно по этой ссылке.


Фото: «За рулем» и depositphotos
Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей

Заднеприводных автомобилей ВАЗ у нас еще очень много. Но найти хорошие расходники на них непросто. «За рулем» исправил эту ситуацию, выпустив качественные комплекты для ТО.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347988Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347984Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347985Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347986Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347987Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347983Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей
Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей

Заднеприводных автомобилей ВАЗ у нас еще очень много. Но найти хорошие расходники на них непросто. «За рулем» исправил эту ситуацию, выпустив качественные комплекты для ТО.

Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347983Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347984Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347985Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347986Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347987Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей — фото 1347988Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей
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