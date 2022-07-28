Проверено «За рулем»: комплект для обслуживания Жигулей

Классике верны
Жигули давно не выпускают. Последняя «семерка» сошла с конвейера 10 лет назад. Но у многих владельцев эти машины находятся в хорошем техническом состоянии и продолжают повседневную службу.
С другой стороны, энтузиасты всё чаще восстанавливают «копейки», «тройки», «шестерки» и другие автомобили классического семейства, холят и лелеют их. И всем владельцам, независимо от того, хранят они свои Жигули как раритет или нещадно эксплуатируют для утилитарных нужд, необходимы качественные расходники.
Лучший фильтр
Машина ездит мало — меняй масло в моторе раз в год. А при больших пробегах масло желательно менять не реже чем раз в 7000 км. Само собой, при его замене нужен новый масляный фильтр.
Раньше для моторов Жигулей он имел заметно больший объем, чем для переднеприводного семейства. Потом прошла всеобщая унификация, и в продаже остались, в основном, «универсальные» фильтры уменьшенного размера. Но гораздо лучше использовать именно крупный масляный фильтр с большой площадью шторы: немолодым моторам его большая грязеемкость идет на пользу. Торговый дом «За рулем» предлагает именно такие — большие — фильтры для вашей машины.
Надежные помощники
Довольно давно двигатели «классических» ВАЗов начали снабжать системой впрыска топлива. Воздушный фильтр им нужен, как в народе говорят, «квадратный». Он имеет высокую пылеемкость и прочность шторы, а также обеспечивает низкое сопротивление потоку воздуха.
Для надежной работы двигателя с системой впрыска топлива очень важно обеспечить высокое качество очистки бензина. Но многие Жигули эксплуатируются в глубинке, где порой на заправках встречается некондиционное топливо. Стало быть, важно установить качественный бензофильтр и почаще его менять.
Чтобы эта процедура не ударила по карману, рекомендуем фильтры «За рулем» — высококачественные и недорогие. В ассортименте есть экземпляры как для карбюраторных, так и для инжекторных автомобилей.
Берегите тормоза
Тормозные колодки — типичный расходник. И с их заменой при значительном износе тянуть не стоит. Допустив полный износ колодок, можно «задрать» и испортить тормозной диск. Да и цилиндрам вредно, когда поршни выходят почти полностью: это снижает ресурс уплотнений.
Для замены можно порекомендовать именно колодки «За рулем», имеющие оптимальную геометрию, нескрипучие накладки и разумную цену.
Ухаживайте за своими Жигулями, не запускайте проблемы, соблюдайте сроки ТО. И машина исправно будет служить вам.