На заправке можно столкнуться с недоливом топлива, его подменой или с обманом со сдачей. Даже сама АЗС может оказаться поддельной.

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Опытные водители хорошо знакомы со многими уловками. Однако мошенники постоянно придумывают новые разводы на деньги, поэтому всегда нужно держать ухо востро.

1. «Резиновый» бензобак

На некоторых АЗС можно заправить топлива больше, чем умещается в бензобак. По крайней мере, так насчитает счетчик на колонке. Разумеется, незначительное превышение объема возможно, поскольку часть горючего остается в патрубке заправочного пистолета. Однако порой это преднамеренная махинация.

Как избежать обмана? По большому счету, никак, ведь, чтобы доказать факт мошенничества, потребуется точно знать количество топлива в баке до заезда на АЗС. Обезопасить себя можно, предварительно заливая бензин в металлическую канистру, однако это очень хлопотно. Лучше всего заправляться на крупных сетевых АЗС, а заправки noname или работающие по франшизе объезжать стороной.

2. Мы вас заправим сами

Конечно, удобно, приехав на АЗС, залить горючее не выходя из машины. Подобную услугу могут предлагать заправщики, которые при помощи ухищрений со шлангом и пистолетом зальют в бак меньше топлива, чем отобразится на счетчике.

Как избежать обмана? Здесь все очень просто: заправляйте машину самостоятельно или внимательно следите за действиями заправщика.

3. Мелочи на сдачу нет

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Часто, расплачиваясь крупной купюрой, можно услышать ответ кассира: мелочи на сдачу нет. Для большинства клиентов это пустяк. Но за день у кассира скапливается весьма заметная сумма денег.

Как избежать обмана? Перед посещением заправочной станции желательно разменять крупную купюру на более мелкие и монеты. Рассчитываясь наличными, лучше покупать определенное количество литров, а не заправляться на всю банкноту. Безопаснее всего рассчитываться банковской картой.

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