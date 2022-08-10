«Китаец» с подвеской Lotus и мотором Volvo - тест Geely Atlas Pro

Geely стала первой китайской компанией, которая привезла в Россию гибридный автомобиль. Но у Атласа Про есть и другие интересные особенности.

Долгие годы Geely не удавалось завоевать признание, но все поменялось с появлением кроссовера Atlas. Машина зашла. Удачный дизайн, богатое оснащение и неплохие для «китайца» ходовые качества. Неудивительно, что появление модернизированной версии Pro вызвало повышенный интерес. Да и обновлений там столько, что Atlas впору назвать моделью следующего поколения.

Уверенно опознать «прошку» смогут разве что владельцы обычного Атласа.

Что под капотом?

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Самой главной новостью стал отказ от четырехцилиндровых атмосферников 2.0 и 2.4 — их сменила турбо-«тройка». Это тот же самый мотор, что ставится на Volvo XC40 (шведская фирма давно принадлежит Geely). Его заявленный ресурс — 300 000 км . При рабочем объеме 1,5 л двигатель развивает 177 л.с. Максимальный крутящий момент — 255 Н·м, причем доступен в диапазоне 1500–4000 об/мин.

В переднеприводном исполнении с этим мотором сочетается 6-ступенчатый автомат Aisin. Прекрасен их союз! Легкий, уверенный разгон, быстрые и своевременные переключения. На тесте была как раз такая модификация, и я в полной мере наслаждался гармоничностью этой машины. И даже отсутствие полного привода не напрягало.

Хотите трансмиссию 4х4? Это будет уже совсем другой Atlas Pro. Вместо автомата — 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. К мотору «пристегнут» 48‑вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и литий-ионным аккумулятором. Отдача гибридного силового агрегата — на 45 Н·м больше.

Заметно ли это на ходу? Разница с базовой версией почти неощутима. Что подтверждают и заводские данные. Разгон до сотни у 4WD занимает 9,9 с против 10,5 с у 2WD. Средний расход топлива — 6,8 л/100 км вместо 7,4 л/100 км. Как видите, выгода от гибридизации сомнительна.

По традиции марки двигатель почти целиком накрыт пластиковым колпаком. Впрочем, все горловины в прямом доступе. К масляному щупу ведет удобный «лаз».

Как рулится?

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Обычно модернизация китайских машин ограничивается подкорректированной внешностью. Но с Атласом все получилось наоборот: основные изменения затронули техническую начинку. Помимо уже упомянутых силовых агрегатов, большая работа проведена над улучшением шасси.

В настройке ходовой китайцам помогали спецы из британской фирмы Lotus (она тоже принадлежит Geely). На 8 мм увеличен клиренс (до 171 мм), перекалиброваны пружины и амортизаторы, изменены характеристики сайлент-блоков, облегчен задний подрамник. В результате Atlas Pro поехал с похвальной бодростью — особенно заметен прогресс при прохождении скоростных поворотов. По ощущениям от вождения он ничем не уступает кроссоверам из Кореи и Японии.

Сверкающая серебрянкой металлическая защита — дилерская опция. В базе ставят пластиковый пыльник.

Но плавность хода не подтянули. К неровностям подвеска нетерпима. Так что конструкторам Geely еще есть к чему стремиться.

На днище нанесен толстый слой антикора, но кое-где все же имеются необработанные участки. Во избежание возможной коррозии желательно их замазать.

Салон поменяли?

Массивная перетекающая в туннель центральная консоль и пара поручней-рукояток — вы тоже вспомнили про Porsche?

Концепция прежняя, но в нюансах интерьер поменялся существенно. Заметно крупнее (12,4 дюйма) стал экран медиасистемы. На прежнюю виртуальную приборку без слез не взглянешь, а сейчас все в порядке, жуткую зернистость убрали.

Вопреки современным тенденциям, в Geely остались верны аппаратным кнопкам. Но от традиционного рычага автомата отказались в пользу нефиксируемого джойстика-селектора.

Внедрили контурную подсветку, поменяли профиль передним креслам — сидеть стало гораздо удобней. И все же посетую на то, что регулировка поясничного упора так и не появилась.

Можно установить один из трех вариантов оформления приборки. На фото — спортивный.

Что с простором?

На втором ряду прогресса нет: здесь средний по меркам сегмента запас пространства. Спереди же увеличилось пространство до потолка — на 20 мм. Мелочь, а приятно.

Багажнику остро не хватает приспособлений для фиксации груза. Пластиковые боковины — у двух начальных комплектаций. Две последующие щеголяют ворсовой обивкой.

Самая ощутимая прибавка у багажника. Его вместимость увеличена на 18% (до 378 л). Плюс на 63 мм снизили погрузочную высоту. Жаль, пятую дверь не научили подниматься выше — человек ростом более 180 см рискует удариться о ее кромку.

Пространство вокруг докатки пропадает даром. Сюда так и напрашивается органайзер.

Куда положить телефон?

Под мелочевку места достаточно. Тут просторный бокс в подлокотнике и бардачок (крышка без микролифта). Гаджеты полагается держать на обширной площадке в нише под центральной консолью, где они, увы, не на виду. Поэтому я свой телефон клал в прорезь туннеля — так он был хотя бы под рукой. Разработчикам надо подыскать для «трубки» более удобное место.

Смартфон можно «зеркалить» при помощи технологии EasyConnection. Причем медиасистема повторяет даже ориентацию экрана.

Авангардные решения встречаются?

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На фоне современных одноклассников Atlas Pro технически продвинут. Помимо уже упомянутой версии с гибридной силовой установкой в его арсенале есть и другие интересные решения.

Это и адаптивный круиз-контроль, и функция удержания в полосе, и система автоторможения, и даже система распознавания дорожных знаков. Не хватает разве что матричных фар и обогрева ветрового стекла по всей площади. Но, думается, это дело времени.

Акустически комфортен?

Когда запускаешь двигатель, первые секунды в салоне стоит рокоток. Не смогли китайцы замаскировать трехгоршковость! Однако затем мотор «успокаивается», шум стихает. И в движении тоже не донимает. Вообще, Atlas Pro оказался молчуном. В нем минимальны дорожные и аэродинамические шумы, да и подвеска работает беззвучно. Респект.

Красят нормально?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Капот — 115–135 мкм Крыло — 100–110 мкм Порог/дверь — 115–125 мкм Крышка багажника — 110–120 мкм

Замеры показали, что толщина ЛКП у Атласа скромнее, чем у большинства одноклассников. В среднем — 110–120 мм. Скажем, у автомобилей Chery и Haval слой в среднем на четверть толще. Так что владельцу Geely следует быть осмотрительным. По возможности лучше будет нанести защитную пленку на капот и передние крылья — потенциально самые опасные к появлению сколов детали.

Чего не хватает?

Основная проблема — мало модификаций. С передним приводом и классическим автоматом будете довольствоваться только двумя начальными версиями — об индукционной зарядке и электроприводе багажной двери останется только мечтать. Или раскошеливаться на гибридную версию с полным приводом. Которая, в свою очередь, предлагается исключительно в богатых комплектациях.

Что с ценами?

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Начальная версия Comfort предлагает четыре подушки безопасности, отделку сидений экокожей, двухзонный климат-контроль, центральный подлокотник с охлаждаемым отделением, камеру заднего вида, круиз-контроль, обогрев сидений, руля и зоны покоя дворников. Минувшей зимой такая машина стоила два миллиона, а весной — три. Сейчас цена составляет 2 758 990 рублей, плюс производитель предоставляет сезонную скидку в двести тысяч. По нынешним временам — выгодно.

Но лучше чуть доплатить и взять за 2 878 990 рублей версию Luxury. Здесь уже будут светодиодные фары, шесть подушек безопасности, салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, электроприводы водительского кресла, преднатяжители ремней безопасности, задний центральный подлокотник, система кругового обзора, передние датчики парковки и 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых.

Гибридная версия заметно дороже — от 3 013 990 рублей. Но и акционная скидка больше — 220 тысяч.

Мнение соседей

Молодой владелец свежей Креты поначалу был настроен скептически: «Разве могут китайцы сделать хорошую машину?» Но после того как посидел в салоне, а потом еще и проехался со мной вокруг двора, изменил мнение: «Хороший аппарат. Места больше, чем в Крете, да и отделка лучше. Я бы поменялся!».

Важно знать

Цены и комплектации

Комплектация Двигатель и трансмиссия Цена, руб Comfort 1. 5 ( 177 л.с.) 2WD 6AT 2 758 990 Luxury 1. 5 ( 177 л.с.) 2WD 6AT 2 878 990 1. 5 ( 177 л.с.) 4 WD 7DCT 3 013 990 Flagship 1. 5 ( 177 л.с.) 4 WD 7DCT 3 213 990 Flagship + 1. 5 ( 177 л.с.) 4 WD 7DCT 3 318 990

Гарантия

Гарантия 5 лет или 150 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантия на оригинальные запасные части Geely, замененные в ходе коммерческого ремонта, составляет 12 месяцев или 20 000 км пробега, в зависимости от того, что наступает раньше.

На аккумуляторную батарею, установленную автопроизводителем, гарантийный период составляет 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. На батарею системы ЭРА-ГЛОНАСС, установленную автопроизводителем, гарантийный период составляет 36 месяцев с даты продажи автомобиля без ограничения пробега.

На батарею 48V системы EMS гарантия 5 лет или 60 000 км пробега.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина / ширина / высота / колесная база, мм Geely Atlas Pro 4544 / 1831 / 1713 / 2670 Chery Tiggo 7 4500 / 1842 / 1705 / 2670 Haval F7 4620 / 1846 / 1690 / 2725

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Geely Atlas Pro От 14 860 8850

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 7 и Haval F7

рекомендуем присмотреться к: Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 7 и Haval F7 Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Geely Tugella, Mazda CX-5, Kia Sorento

Плюсы и минусы

Нам нравится — приятный интерьер, классно настроенный тандем мотор/коробка, неплохая управляемость, достойный акустический комфорт.

— приятный интерьер, классно настроенный тандем мотор/коробка, неплохая управляемость, достойный акустический комфорт. Нам не нравится — переднеприводные версии не предлагаются в богатых комплектациях, скромный дорожный просвет, малая высота подъема багажной двери.