«Китаец» с подвеской Lotus и мотором Volvo - тест Geely Atlas Pro

Долгие годы Geely не удавалось завоевать признание, но все поменялось с появлением кроссовера Atlas. Машина зашла. Удачный дизайн, богатое оснащение и неплохие для «китайца» ходовые качества. Неудивительно, что появление модернизированной версии Pro вызвало повышенный интерес. Да и обновлений там столько, что Atlas впору назвать моделью следующего поколения.
Что под капотом?
Самой главной новостью стал отказ от четырехцилиндровых атмосферников 2.0 и 2.4 — их сменила турбо-«тройка». Это тот же самый мотор, что ставится на Volvo XC40 (шведская фирма давно принадлежит Geely). Его заявленный ресурс — 300 000 км. При рабочем объеме 1,5 л двигатель развивает 177 л.с. Максимальный крутящий момент — 255 Н·м, причем доступен в диапазоне 1500–4000 об/мин.
В переднеприводном исполнении с этим мотором сочетается 6-ступенчатый автомат Aisin. Прекрасен их союз! Легкий, уверенный разгон, быстрые и своевременные переключения. На тесте была как раз такая модификация, и я в полной мере наслаждался гармоничностью этой машины. И даже отсутствие полного привода не напрягало.
Хотите трансмиссию 4х4? Это будет уже совсем другой Atlas Pro. Вместо автомата — 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. К мотору «пристегнут» 48‑вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и литий-ионным аккумулятором. Отдача гибридного силового агрегата — на 45 Н·м больше.
Заметно ли это на ходу? Разница с базовой версией почти неощутима. Что подтверждают и заводские данные. Разгон до сотни у 4WD занимает 9,9 с против 10,5 с у 2WD. Средний расход топлива — 6,8 л/100 км вместо 7,4 л/100 км. Как видите, выгода от гибридизации сомнительна.
Как рулится?
Обычно модернизация китайских машин ограничивается подкорректированной внешностью. Но с Атласом все получилось наоборот: основные изменения затронули техническую начинку. Помимо уже упомянутых силовых агрегатов, большая работа проведена над улучшением шасси.
В настройке ходовой китайцам помогали спецы из британской фирмы Lotus (она тоже принадлежит Geely). На 8 мм увеличен клиренс (до 171 мм), перекалиброваны пружины и амортизаторы, изменены характеристики сайлент-блоков, облегчен задний подрамник. В результате Atlas Pro поехал с похвальной бодростью — особенно заметен прогресс при прохождении скоростных поворотов. По ощущениям от вождения он ничем не уступает кроссоверам из Кореи и Японии.
Но плавность хода не подтянули. К неровностям подвеска нетерпима. Так что конструкторам Geely еще есть к чему стремиться.
Салон поменяли?
Концепция прежняя, но в нюансах интерьер поменялся существенно. Заметно крупнее (12,4 дюйма) стал экран медиасистемы. На прежнюю виртуальную приборку без слез не взглянешь, а сейчас все в порядке, жуткую зернистость убрали.
Внедрили контурную подсветку, поменяли профиль передним креслам — сидеть стало гораздо удобней. И все же посетую на то, что регулировка поясничного упора так и не появилась.
Что с простором?
На втором ряду прогресса нет: здесь средний по меркам сегмента запас пространства. Спереди же увеличилось пространство до потолка — на 20 мм. Мелочь, а приятно.
Самая ощутимая прибавка у багажника. Его вместимость увеличена на 18% (до 378 л). Плюс на 63 мм снизили погрузочную высоту. Жаль, пятую дверь не научили подниматься выше — человек ростом более 180 см рискует удариться о ее кромку.
Куда положить телефон?
Под мелочевку места достаточно. Тут просторный бокс в подлокотнике и бардачок (крышка без микролифта). Гаджеты полагается держать на обширной площадке в нише под центральной консолью, где они, увы, не на виду. Поэтому я свой телефон клал в прорезь туннеля — так он был хотя бы под рукой. Разработчикам надо подыскать для «трубки» более удобное место.
Авангардные решения встречаются?
На фоне современных одноклассников Atlas Pro технически продвинут. Помимо уже упомянутой версии с гибридной силовой установкой в его арсенале есть и другие интересные решения.
Это и адаптивный круиз-контроль, и функция удержания в полосе, и система автоторможения, и даже система распознавания дорожных знаков. Не хватает разве что матричных фар и обогрева ветрового стекла по всей площади. Но, думается, это дело времени.
Акустически комфортен?
Когда запускаешь двигатель, первые секунды в салоне стоит рокоток. Не смогли китайцы замаскировать трехгоршковость! Однако затем мотор «успокаивается», шум стихает. И в движении тоже не донимает. Вообще, Atlas Pro оказался молчуном. В нем минимальны дорожные и аэродинамические шумы, да и подвеска работает беззвучно. Респект.
Красят нормально?
- Капот — 115–135 мкм
- Крыло — 100–110 мкм
- Порог/дверь — 115–125 мкм
- Крышка багажника — 110–120 мкм
Замеры показали, что толщина ЛКП у Атласа скромнее, чем у большинства одноклассников. В среднем — 110–120 мм. Скажем, у автомобилей Chery и Haval слой в среднем на четверть толще. Так что владельцу Geely следует быть осмотрительным. По возможности лучше будет нанести защитную пленку на капот и передние крылья — потенциально самые опасные к появлению сколов детали.
Чего не хватает?
Основная проблема — мало модификаций. С передним приводом и классическим автоматом будете довольствоваться только двумя начальными версиями — об индукционной зарядке и электроприводе багажной двери останется только мечтать. Или раскошеливаться на гибридную версию с полным приводом. Которая, в свою очередь, предлагается исключительно в богатых комплектациях.
Что с ценами?
Начальная версия Comfort предлагает четыре подушки безопасности, отделку сидений экокожей, двухзонный климат-контроль, центральный подлокотник с охлаждаемым отделением, камеру заднего вида, круиз-контроль, обогрев сидений, руля и зоны покоя дворников. Минувшей зимой такая машина стоила два миллиона, а весной — три. Сейчас цена составляет 2 758 990 рублей, плюс производитель предоставляет сезонную скидку в двести тысяч. По нынешним временам — выгодно.
Но лучше чуть доплатить и взять за 2 878 990 рублей версию Luxury. Здесь уже будут светодиодные фары, шесть подушек безопасности, салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, электроприводы водительского кресла, преднатяжители ремней безопасности, задний центральный подлокотник, система кругового обзора, передние датчики парковки и 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых.
Гибридная версия заметно дороже — от 3 013 990 рублей. Но и акционная скидка больше — 220 тысяч.
Мнение соседей
Молодой владелец свежей Креты поначалу был настроен скептически: «Разве могут китайцы сделать хорошую машину?» Но после того как посидел в салоне, а потом еще и проехался со мной вокруг двора, изменил мнение: «Хороший аппарат. Места больше, чем в Крете, да и отделка лучше. Я бы поменялся!».
Важно знать
Цены и комплектации
|
Комплектация
|Двигатель и трансмиссия
|Цена, руб
|Comfort
|1.5 (177 л.с.) 2WD 6AT
|
2 758 990
|Luxury
|1.5 (177 л.с.) 2WD 6AT
|2 878 990
|1.5 (177 л.с.) 4WD 7DCT
|3 013 990
|Flagship
|1.5 (177 л.с.) 4WD 7DCT
|3 213 990
|Flagship +
|1.5 (177 л.с.) 4WD 7DCT
|3 318 990
Гарантия
- Гарантия 5 лет или 150 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).
- Гарантия на оригинальные запасные части Geely, замененные в ходе коммерческого ремонта, составляет 12 месяцев или 20 000 км пробега, в зависимости от того, что наступает раньше.
- На аккумуляторную батарею, установленную автопроизводителем, гарантийный период составляет 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. На батарею системы ЭРА-ГЛОНАСС, установленную автопроизводителем, гарантийный период составляет 36 месяцев с даты продажи автомобиля без ограничения пробега.
- На батарею 48V системы EMS гарантия 5 лет или 60 000 км пробега.
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина / ширина / высота / колесная база, мм
|
Geely Atlas Pro
|
4544 / 1831 / 1713 / 2670
|
Chery Tiggo 7
|
4500 / 1842 / 1705 / 2670
|
Haval F7
|
4620 / 1846 / 1690 / 2725
Страховка и налоги
|
|Транспортный налог (для Москвы), руб.
|Geely Atlas Pro
|От 14 860
|8850
За те же деньги
- Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Changan CS75 Plus, Chery Tiggo 7 и Haval F7
- Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Geely Tugella, Mazda CX-5, Kia Sorento
Плюсы и минусы
- Нам нравится — приятный интерьер, классно настроенный тандем мотор/коробка, неплохая управляемость, достойный акустический комфорт.
- Нам не нравится — переднеприводные версии не предлагаются в богатых комплектациях, скромный дорожный просвет, малая высота подъема багажной двери.