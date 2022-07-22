Николай Сердюков: «Включать поворотники надо даже в поле!»

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Николай Сердюков — блогер

Мы попросили Николая рассказать о самом первом автомобиле в его жизни.

Моя первая и самая запоминающаяся машина — ВАЗ-2107. Меня на ней учили ездить — и не только меня. Я из большой семьи, и на тот момент в семье было четверо детей — тройняшки плюс старшая.

Мы выезжали с папой в поля* в Ставрополе, и он учил нас водить машину. Самое ужасное заключалось в том, что когда ты садился на водительское сиденье, а папа рядом, еще трое детей садились на заднее сиденье, и процесс обучения был похож на какое-то издевательство.

Я был 16-летним и еще не понимал, что надо переключать, а папа орал: «Слушай двигатель!». В этот момент мне очень хотелось ответить: «Папа, ты что, не в себе? Я вообще не понимаю, что происходит, какой двигатель? Здесь и так три педали — и это уже много для меня».

Так как это были старенькие Жигули, то ручка переключения передач была разбита, и я не всегда мог попасть в ту передачу, которая требовалась. Самое интересное происходило после того, как проедешь и отмучаешься, выслушав обо всех своих ошибках: колею не видишь, двигатель не слышишь. Когда я садился на заднее сиденье, надо мной начинали смеяться другие дети. Это я уже потом осознал, что отец объяснял, как для взрослого человека, а надо было проще и понятнее, для детей.

После меня за руль садились мои братья и сестры, и все повторялось, как и со мной: ругань, насмешки. Каждый урок нашего обучения заканчивался слезами, это был огромный стресс, а если я говорил, что больше не хочу водить машину, то отец высаживал посреди поля и отправлял домой пешком. И я брел, после того как отругали, размышляя, получается что-то у меня или нет. Это было «весело», и я благодарен своему отцу за то, что научил многим вещам. Во-первых, тому, что вождение не игрушка, во-вторых — поворотники надо включать даже в поле, в-третьих — на дороге надо быть внимательным, потому что от этого зависит не только твоя жизнь, но и жизнь других людей.

Я благодарен, что отец подошел жестко к обучению, ни о чем не жалею, слезы стоили того, чтобы научиться водить машину. Смотрю, как многие молодые люди, у которых в жизни все есть, бездумно рискуют своими и чужими жизнями на дороге, и поражаюсь.

***

Мы уверены, что нечто подобное когда-то пережили многие. Но вот вопрос: а вы бы смогли объяснять, что к чему, начинающему водителю до тех пор, пока у него не начнет получаться? И не сорваться при этом на ругань?

* «За рулем» напоминает, что детям за рулем автомобиля не место