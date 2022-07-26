Владимир Алексеев: «Эта машина появилась в жизни очень вовремя!»

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Владимир Алексеев — предприниматель, блогер с автомобильной душой

Мы попросили Владимира рассказать о самом любимом автомобиле в его жизни.

— К этому этапу моей жизни, это, безусловно, Порш Панамера, которым я владел несколько лет назад. В то время я только начинал заниматься блогерством и на первые заработанные с этого деньги купил подержанную Панамеру. Купил, и, говоря образно, — открыв двери этого автомобиля, я также открыл для себя целый новый мир открытий и страстей.

Тактильные ощущения, внешний вид, драйв, звук мотора, дизайн — не хватит слов выразить все ощущения. Но я не остановился на обычном владении этим автомобилем. Я прекрасно понимал, что на пике карьеры, имея несколько блогерских автомобильных контрактов, у меня будут дружеские и доверительные отношения с производителями тюнинга для машин и передовыми сервисами. И я загорелся идеей прокачать свою машину. Или, как говорилось в одной из любимейших ТВ-программ моей юности, — прокачать свою тачку!

Именно так я подобрал эксклюзивный обвес, уникальную окраску, топовую систему навигации, эксклюзивный звук выхлопа и нереальную шумку.

Сказать, что старенький Порш стал самым примечательным на районе — это ничего не сказать. К примеру, этот Порш засветился в роликах у набирающего в то время популярность Давы.

Сейчас, когда машина уже давно в других руках, я понимаю, что она появилась в моей жизни очень вовремя и точно останется одной из самых любимых, так как положение, возраст и тотальное отсутствие свободного времени уже вряд ли мне позволят произвести подобные финты с машиной.

Но я всегда буду помнить то время, себя, когда приобрёл старенькую подержанную Панамеру и потихоньку сделал ей просто нереальный по тем временам тюнинг. Ну, так казалось мне. И, конечно, ей )

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А что вы хотели бы изменить в своей машине?