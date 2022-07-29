Кирилл Фокин-Сазонов: «С этой машиной я был настоящим ферзем!»

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Кирилл Фокин-Сазонов: блогер, деятель искусств, автор и ведущий шоу «НА СВЯЗУЮЩИХ», амбассадор RUTUBE.

Мы попросили Кирилла рассказать о самом первом автомобиле в его жизни.

—Для каждого парня первый автомобиль является самым запоминающимся, тем более для пацана из провинции.

* Instagram — соцсеть, признанная в России экстремистской

В 2016 году мне исполнилось 18 лет, и, будучи еще школьником, на накопленные деньги я купил себе свою первую машину — Приору. Эту малышку звали Шакира.

У нас была любовь с первого взгляда: я — молодой, горячий парень и она — черная, тонированная, дерзкая красотка.

Она часто обижалась и не хотела заводиться, поэтому мне приходилось залезать ей в душу, чтобы исправить ситуацию. Не идеальная, но я ее полюбил такой, какая она есть.

Вы прикиньте, каким ферзем я себя ощущал, когда в школу приезжал на ней. Во время перемены мы с друзьями выходили на улицу, чтобы послушать музыку, ездили в магазин, чтобы купить колу и сникерс, а иногда после уроков подвозили учителей до дома.

Но наша любовь с Шакирой была недолгой. Через полгода у нее стуканул движок, и мы с ней расстались…

Потом я встретил Джалиллу, но это уже совсем другая история :)

***

А как вы называете свой автомобиль?