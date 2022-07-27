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Теоретически любой двигатель внутреннего сгорания может работать безо всяких фильтров, но довольно недолго.
Воздух всегда содержит пыль, моторное масло ежесекундно загрязняется механическими продуктами износа трущихся деталей, а вместе с бензином в цилиндры двигателя поступают пыль, ржавчина, вода и прочие незваные гости. Поэтому каждый ДВС обзавелся масляным, воздушным и топливным фильтрами.
На рынке автокомпонентов всё больше подделок, и одни из наиболее часто встречающихся — фильтры.
...или угробить мотор?
Принцип действия всех фильтров несложен — по сути это «цедилки», задерживающие посторонние частицы.
Но исходные требования к ним противоречивы: невозможно одновременно задерживать всю грязь, не оказывая при этом сопротивления полезному потоку воздуха, масла или топлива.
Идеально задержать грязь может только глухая перегородка, а снизить сопротивление до нуля способно только отсутствие фильтра как такового.
По этой причине любой фильтр представляет собой компромисс, причем далеко не вечный: время от времени его необходимо заменять на новый. Мало того, производить качественные фильтры могут далеко не все компании. Поверить сложно, но во многих случаях за привычным и внушающим доверие внешним видом скрывается негодная начинка.
При этом воздушный фильтр с завышенным сопротивлением изначально будет душить мотор, а его масляный коллега с негодным перепускным клапаном будет гнать в магистраль неочищенное масло.
Что выбрать?
Выбрать достойный фильтр, казалось бы, несложно — достаточно остановиться на известном бренде.
Но возникла проблема: санкционный режим привел к тому, что некоторые именитые поставщики покинули российский рынок, а их место занимают производители «левого» товара с украденными именами и непредсказуемыми характеристиками.
Мгновенно распознать подделку довольно тяжело: снаружи она может выглядеть вполне пристойно, а вот изъяны ее внутреннего содержания быстро почувствует только сам мотор.
Поэтому есть смысл обратить взор на отечественных производителей фильтров. Их изделия практически не подделывают (по крайней мере, пока), а технические характеристики не уступают именитым «иностранцам».
Тем, кто всё же сомневается в адекватности такой замены, можно порекомендовать менять фильтры почаще. Так сказать, для собственного успокоения.
Подобрать фильтр на свой автомобиль и найти ближайшего поставщика можно по этой ссылке.
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