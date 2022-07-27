«Левый» фильтр может таить смертельную опасность для мотора вашей машины, предупреждают эксперты «За рулем». И рассказывают, как выбирать и как заменять, чтобы не пожалеть.

Продлить ресурс...

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Теоретически любой двигатель внутреннего сгорания может работать безо всяких фильтров, но довольно недолго.

Воздух всегда содержит пыль, моторное масло ежесекундно загрязняется механическими продуктами износа трущихся деталей, а вместе с бензином в цилиндры двигателя поступают пыль, ржавчина, вода и прочие незваные гости. Поэтому каждый ДВС обзавелся масляным, воздушным и топливным фильтрами.

На рынке автокомпонентов всё больше подделок, и одни из наиболее часто встречающихся — фильтры.

У автомобилей постарше топливный фильтр размещался снаружи бака и поэтому замена не представляет трудностей. Достаточно отсоединить два быстросъемных наконечника.

...или угробить мотор?

Материалы по теме Эта копеечная деталь может убить мотор!

Принцип действия всех фильтров несложен — по сути это «цедилки», задерживающие посторонние частицы.

Но исходные требования к ним противоречивы: невозможно одновременно задерживать всю грязь, не оказывая при этом сопротивления полезному потоку воздуха, масла или топлива.

Идеально задержать грязь может только глухая перегородка, а снизить сопротивление до нуля способно только отсутствие фильтра как такового.

Во избежание повреждения топливных магистралей нужно при отворачивании резьбового штуцера удерживать корпус фильтра. Используются рожковые ключи «на 17» и «на 19».

Материалы по теме Меняем фильтры: простые правила, которые нужно знать

По этой причине любой фильтр представляет собой компромисс, причем далеко не вечный: время от времени его необходимо заменять на новый. Мало того, производить качественные фильтры могут далеко не все компании. Поверить сложно, но во многих случаях за привычным и внушающим доверие внешним видом скрывается негодная начинка.

При этом воздушный фильтр с завышенным сопротивлением изначально будет душить мотор, а его масляный коллега с негодным перепускным клапаном будет гнать в магистраль неочищенное масло.

У современных автомобилей топливный фильтр размещается в баке и входит в состав топливного модуля. Только полностью разобрав топливный модуль и вынув бензонасос, удается заменить топливный фильтр.

Что выбрать?

К легкозаменяемым относится и топливный фильтр с резьбовыми штуцерами, который ставился на ранние автомобили ВАЗ с впрысковыми двигателями.

Выбрать достойный фильтр, казалось бы, несложно — достаточно остановиться на известном бренде.

Но возникла проблема: санкционный режим привел к тому, что некоторые именитые поставщики покинули российский рынок, а их место занимают производители «левого» товара с украденными именами и непредсказуемыми характеристиками.

Мгновенно распознать подделку довольно тяжело: снаружи она может выглядеть вполне пристойно, а вот изъяны ее внутреннего содержания быстро почувствует только сам мотор.

Поэтому есть смысл обратить взор на отечественных производителей фильтров. Их изделия практически не подделывают (по крайней мере, пока), а технические характеристики не уступают именитым «иностранцам».

Материалы по теме Найден способ продлить жизнь инжекторных Lada

Тем, кто всё же сомневается в адекватности такой замены, можно порекомендовать менять фильтры почаще. Так сказать, для собственного успокоения.

Подобрать фильтр на свой автомобиль и найти ближайшего поставщика можно по этой ссылке.

3 неисправности, которые губят мотор: не пропустите тревожные сигналы!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках .