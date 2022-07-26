На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

Настало время вдумчиво подходить к любой покупке - будь то новая машина или подержанная.

Только мы привыкли к хорошему оснащению бюджетных автомобилей, как российский автопром возвращается к стандартам 90‑х годов: без АБС, ESP, подушек безопасности и опций комфорта, которые тоже завязаны на импортные комплектующие. Да еще поди найди нужную машину — это откат еще дальше, во времена СССР. А может и не нужны все эти навороты? Жили же без них поколениями, а теперь вдруг избаловались.

От некоторых излишеств действительно можно отказаться.

На бумаге опции у всех машин называются одинаково. А вот работать могут по-разному — вплоть до полной бесполезности.

Сейчас даже на некоторых моделях В‑класса светодиодные фары стоят во всех комплектациях. Плюсы сомнительные. Модно? Понятие абстрактное и далеко не для всех важное. Долговечно? Формально LED-оптика не требует обслуживания и не должна проседать в яркости. Как будет на самом деле — большой вопрос. Если отдельные элементы начнут с возрастом гаснуть, придется «колхозить», потому что штатная замена не предусмотрена.

Эффективно? Если говорить о премиум-сегменте — несомненно. Но там галогенок, чтобы сравнить, давно уже нет. А у «бюджетников» светодиоды могут оказаться не лучше галогена . К примеру, для рестайлинговой Весты заявлена прибавка дальности в режиме ближнего света всего на 10%. И дополнительных функций никаких не будет.

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Об экономии энергии и говорить смешно: крохи, которые на вашем кармане положительно никак не скажутся. Минус же весьма весомый и «осязаемый». Как запчасть LED-фара стоит в несколько раз дороже галогенной. Разобьете такую — не обрадуетесь. В качестве ориентира: новая оригинальная фара Весты даже с галогенками стоит 15–20 тысяч рублей.

Омыватель фар большинство производителей ныне игнорирует. Закон позволяет, вот и экономят. Жаль: вещь в российских условиях крайне полезная и в сочетании с LED-фарами очень эффективная. С ксеноном работает хуже, но тоже неплохо. С галогенками пользы от них немного: грязь мигом присыхает к горячему рассеивателю, и напором воды ее уже не смыть.

Датчик дождя — штука удобная, но в сезон слякоти нормально не работает. Он пытается убрать любые помехи со своего сенсора. С водой проблем нет, а для грязи и реагентов придется включать омыватель. При полностью ручном управлении дворниками расход незамерзайки будет заметно меньше. Кстати, при замене лобового стекла датчик дождя можно оставить старый . Недобросовестные установщики часто разводят на его замену, а это недешево.

С функцией обозначения габаритов в густом тумане, светя максимально низко, справляются любые противотуманки в бампере. Но такой погоды у нас почти не бывает. Жаль, что современные модели практически утратили другое, более полезное качество — подсвечивать зону по краям от пучка головных фар. Ирония в том, что очень часто функция подсветки при повороте руля на автомобилях есть, но в силу немощности противотуманок бесполезна. Если секция бокового света встроена в основную фару, получается гораздо лучше. На машинах низкого и среднего ценового сегментов такое решение встречается редко.

Литые колеса давно перестали быть понтом. Однако не рекомендуем гнаться за красотой больших диаметров. Для них и шины дороже, и геометрию восстанавливать будете чаще. Разумный максимум для машин В‑класса — 16 дюймов . «Семнадцатые» колеса нормально смотрятся и на средних кроссоверах, и на бизнес-седанах. Штампованные диски дешевле, хотя если дополнить их фирменными колпаками, выгоды уже не будет.

давно перестали быть понтом. Однако не рекомендуем гнаться за красотой больших диаметров. Для них и шины дороже, и геометрию восстанавливать будете чаще. . «Семнадцатые» колеса нормально смотрятся и на средних кроссоверах, и на бизнес-седанах. Штампованные диски дешевле, хотя если дополнить их фирменными колпаками, выгоды уже не будет. Бытует стереотип: если сзади стоят барабанные тормоза — машина отсталая. Возможно, на фоне всего автопрома это и так. Только работают такие механизмы не сильно хуже дисковых, а колодки в них ходят дольше. Целенаправленно искать комплектацию с дисками сзади смысла не имеет.

Возможно, на фоне всего автопрома это и так. Только работают такие механизмы не сильно хуже дисковых, а колодки в них ходят дольше. Целенаправленно искать комплектацию с дисками сзади смысла не имеет. Во времена Жигулей и Самар с тонкими стойками кузова и угловатыми кузовами помощники парковки были ни к чему. Сейчас естественный обзор сильно ухудшился. Как минимум задний парктроник в городских условиях точно не повредит. Доустановленный китайский работает не хуже заводского, стоит недорого и монтируется на любую машину.

в городских условиях точно не повредит. Камера заднего вида — необязательное дополнение. Хотя если к ней однажды привыкнешь, без нее уже некомфортно. Передний парктроник — уже излишество. Ощутимая польза от него будет только в одном случае: контролировать на легковушке приближение к бордюру, чтобы не повредить низко висящий бампер. Автопарковщик не советуем. Работает медленно и с большими перестраховками. Даже неопытный водитель, имея регулярную практику, припаркуется быстрее.

— необязательное дополнение. Хотя если к ней однажды привыкнешь, без нее уже некомфортно. Передний парктроник — уже излишество. Ощутимая польза от него будет только в одном случае: контролировать на легковушке приближение к бордюру, чтобы не повредить низко висящий бампер. Автопарковщик не советуем. Работает медленно и с большими перестраховками. Даже неопытный водитель, имея регулярную практику, припаркуется быстрее. Будьте внимательны, если вы противник тонировки. Далеко не всегда это пленка, наклеенная по желанию дилера или предыдущего владельца. Немало универсалов и кроссоверов в дорогих комплектациях имеют заводскую тонировку. Ее не удалить: стекла затемнены в массе.

АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Если говорить в широком смысле, современные электронные ассистенты полезны: они страхуют водителя. Вот только качество работы пока еще сильно разнится от модели к модели. Чаще всего странными настройками грешат китайские автомобили. Понятно, они только учатся. Адаптивный круиз-контроль может работать на базе радара или стереокамеры. Второй вариант сбоит в темноте, в дождь и снег, может работать нечетко и при хорошей погоде. Зато камеру на ветровом стекле практически невозможно повредить. Радар стоит за бампером, и дорогую деталь есть все шансы разбить даже при небольшом ДТП. Самая массовая опция — система контроля мертвых зон. В городском трафике она только раздражает: в плотном потоке сложно перестроиться «чисто». Но, немного поездив с таким помощником, волей-неволей начинаешь при смене полосы сверяться с индикаторами в зеркалах.

Полностью цифровая комбинация приборов сама по себе ничем не удобнее традиционной. Только моднее. Гоняться за комплектацией с ней имеет смысл, если есть какие-то дополнительные функции. Например, можно выбрать более удобную форму отображения данных. Или, как на моделях Kia и Hyundai, туда выводится картинка с камер, смотрящих при перестроениях в мертвые зоны по бокам. Большой цветной дисплей смотрится богато, спору нет. Но ценен только если умеет показывать онлайн-навигацию с пробками. Сейчас для этого есть разные возможности. Наиболее распространены протоколы синхронизации со смартфоном Android Auto и Apple CarPlay. Офлайновый навигатор в российских условиях (активное дорожное строительство, часто меняющиеся схемы движения и ограничения скорости) бесполезен. Если медиасистема старая и нужным функционалом не обладает, ее можно заменить на универсальную китайскую. Только учтите: разброс качества у таких блоков очень большой, лучше выбирать модель по реальным отзывам.

В автоматическом режиме климат-контроль толково работает только при наличии достаточного количества датчиков. В машинах В‑класса их минимум. Еще ни разу не встречалась система в бюджетной модели, которую не приходилось бы постоянно поправлять вручную. Приличные климат-контроли начинаются с автомобилей и кроссоверов сегмента С. В более дешевых по факту получите то же ручное управление, но дороже и с ненужной клавишей Auto.

К круиз-контролю многие относятся скептически. Мол, где им пользоваться в России? Тут вопрос подхода. Некоторые умудряются включать его даже в городе. Другие и на пустой трассе предпочитают ехать без него. Я же ценю другое. К «круизу» в большинстве случаев прилагается электронный ограничитель скорости. Бесценная вещь с нашим обилием камер! Рули без кнопок управления «музыкой» сегодня ставят разве что на машины В‑класса. В некоторых случаях родной блок клавиш можно установить самостоятельно, потратив несколько тысяч рублей. Полезная опция.

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Очевидный совет: не стоит искать машину с большим количеством опций для задних пассажиров, если у вас они бывают нечасто. Обогрев во многих моделях установлен только в подушках. Но так ли он нужен: задние седоки редко оказываются в непрогретой машине. Детям тоже без пользы, они сидят в своих креслах. Отдельная зона микроклимата — удел уже недешевых машин, а качественно работает он не ниже бизнес-класса.

Хотя пара мелочей будет полезна, даже если на втором ряду никто не ездит. Задний плафон оцените, если любите кидать вещи не в багажник, а в салон. А зарядные USB-порты в наш век, когда заряжаются даже сигареты, лишними никогда не будут.

РЕЗЮМЕ

Джентльменский набор недорогой, но современной, претендующей на статус комфортабельной и безопасной машины В‑класса, таков: АБС, две подушки безопасности, кондиционер, усилитель руля, маршрутный компьютер, электроприводы зеркал и передних стекол.

В сегменте С обычно добавляются ESP, две-четыре боковые подушки безопасности, электростеклоподъемники сзади и парктроник.

Меньше опций сейчас ставить не принято (форс-мажор последних месяцев в расчет не берем). Брать машину с более скромным набором смысла не имеет. И себя ущемите, и при последующей перепродаже интерес покупателей будет ниже.

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