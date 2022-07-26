На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — журнал За рулем

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

Настало время вдумчиво подходить к любой покупке - будь то новая машина или подержанная.

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Только мы привыкли к хорошему оснащению бюджетных автомобилей, как российский автопром возвращается к стандартам 90‑х годов: без АБС, ESP, подушек безопасности и опций комфорта, которые тоже завязаны на импортные комплектующие. Да еще поди найди нужную машину — это откат еще дальше, во времена СССР. А может и не нужны все эти навороты? Жили же без них поколениями, а теперь вдруг избаловались.

От некоторых излишеств действительно можно отказаться.

На бумаге опции у всех машин называются одинаково. А вот работать могут по-разному — вплоть до полной бесполезности.

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Сейчас даже на некоторых моделях В‑класса светодиодные фары стоят во всех комплектациях. Плюсы сомнительные. Модно? Понятие абстрактное и далеко не для всех важное. Долговечно? Формально LED-оптика не требует обслуживания и не должна проседать в яркости. Как будет на самом деле — большой вопрос. Если отдельные элементы начнут с возрастом гаснуть, придется «колхозить», потому что штатная замена не предусмотрена.

Эффективно? Если говорить о премиум-сегменте — несомненно. Но там галогенок, чтобы сравнить, давно уже нет. А у «бюджетников» светодиоды могут оказаться не лучше галогена. К примеру, для рестайлинговой Весты заявлена прибавка дальности в режиме ближнего света всего на 10%. И дополнительных функций никаких не будет.

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Об экономии энергии и говорить смешно: крохи, которые на вашем кармане положительно никак не скажутся. Минус же весьма весомый и «осязаемый». Как запчасть LED-фара стоит в несколько раз дороже галогенной. Разобьете такую — не обрадуетесь. В качестве ориентира: новая оригинальная фара Весты даже с галогенками стоит 15–20 тысяч рублей.

Омыватель фар большинство производителей ныне игнорирует. Закон позволяет, вот и экономят. Жаль: вещь в российских условиях крайне полезная и в сочетании с LED-фарами очень эффективная. С ксеноном работает хуже, но тоже неплохо. С галогенками пользы от них немного: грязь мигом присыхает к горячему рассеивателю, и напором воды ее уже не смыть.

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Датчик дождя — штука удобная, но в сезон слякоти нормально не работает. Он пытается убрать любые помехи со своего сенсора. С водой проблем нет, а для грязи и реагентов придется включать омыватель. При полностью ручном управлении дворниками расход незамерзайки будет заметно меньше. Кстати, при замене лобового стекла датчик дождя можно оставить старый. Недобросовестные установщики часто разводят на его замену, а это недешево.

С функцией обозначения габаритов в густом тумане, светя максимально низко, справляются любые противотуманки в бампере. Но такой погоды у нас почти не бывает. Жаль, что современные модели практически утратили другое, более полезное качество — подсвечивать зону по краям от пучка головных фар. Ирония в том, что очень часто функция подсветки при повороте руля на автомобилях есть, но в силу немощности противотуманок бесполезна. Если секция бокового света встроена в основную фару, получается гораздо лучше. На машинах низкого и среднего ценового сегментов такое решение встречается редко.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

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  • Литые колеса давно перестали быть понтом. Однако не рекомендуем гнаться за красотой больших диаметров. Для них и шины дороже, и геометрию восстанавливать будете чаще. Разумный максимум для машин В‑класса — 16 дюймов. «Семнадцатые» колеса нормально смотрятся и на средних кроссоверах, и на бизнес-седанах. Штампованные диски дешевле, хотя если дополнить их фирменными колпаками, выгоды уже не будет.
  • Бытует стереотип: если сзади стоят барабанные тормоза — машина отсталая. Возможно, на фоне всего автопрома это и так. Только работают такие механизмы не сильно хуже дисковых, а колодки в них ходят дольше. Целенаправленно искать комплектацию с дисками сзади смысла не имеет.
  • Во времена Жигулей и Самар с тонкими стойками кузова и угловатыми кузовами помощники парковки были ни к чему. Сейчас естественный обзор сильно ухудшился. Как минимум задний парктроник в городских условиях точно не повредит. Доустановленный китайский работает не хуже заводского, стоит недорого и монтируется на любую машину.
  • Камера заднего вида — необязательное дополнение. Хотя если к ней однажды привыкнешь, без нее уже некомфортно. Передний парктроник — уже излишество. Ощутимая польза от него будет только в одном случае: контролировать на легковушке приближение к бордюру, чтобы не повредить низко висящий бампер. Автопарковщик не советуем. Работает медленно и с большими перестраховками. Даже неопытный водитель, имея регулярную практику, припаркуется быстрее.
  • Будьте внимательны, если вы противник тонировки. Далеко не всегда это пленка, наклеенная по желанию дилера или предыдущего владельца. Немало универсалов и кроссоверов в дорогих комплектациях имеют заводскую тонировку. Ее не удалить: стекла затемнены в массе.

АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Если говорить в широком смысле, современные электронные ассистенты полезны: они страхуют водителя. Вот только качество работы пока еще сильно разнится от модели к модели. Чаще всего странными настройками грешат китайские автомобили. Понятно, они только учатся. Адаптивный круиз-контроль может работать на базе радара или стереокамеры. Второй вариант сбоит в темноте, в дождь и снег, может работать нечетко и при хорошей погоде. Зато камеру на ветровом стекле практически невозможно повредить. Радар стоит за бампером, и дорогую деталь есть все шансы разбить даже при небольшом ДТП.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

Самая массовая опция — система контроля мертвых зон. В городском трафике она только раздражает: в плотном потоке сложно перестроиться «чисто». Но, немного поездив с таким помощником, волей-неволей начинаешь при смене полосы сверяться с индикаторами в зеркалах.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разборПолностью цифровая комбинация приборов сама по себе ничем не удобнее традиционной. Только моднее. Гоняться за комплектацией с ней имеет смысл, если есть какие-то дополнительные функции. Например, можно выбрать более удобную форму отображения данных. Или, как на моделях Kia и Hyundai, туда выводится картинка с камер, смотрящих при перестроениях в мертвые зоны по бокам.
Полностью цифровая комбинация приборов сама по себе ничем не удобнее традиционной. Только моднее. Гоняться за комплектацией с ней имеет смысл, если есть какие-то дополнительные функции. Например, можно выбрать более удобную форму отображения данных. Или, как на моделях Kia и Hyundai, туда выводится картинка с камер, смотрящих при перестроениях в мертвые зоны по бокам.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разборБольшой цветной дисплей смотрится богато, спору нет. Но ценен только если умеет показывать онлайн-навигацию с пробками. Сейчас для этого есть разные возможности. Наиболее распространены протоколы синхронизации со смартфоном Android Auto и Apple CarPlay. Офлайновый навигатор в российских условиях (активное дорожное строительство, часто меняющиеся схемы движения и ограничения скорости) бесполезен. Если медиасистема старая и нужным функционалом не обладает, ее можно заменить на универсальную китайскую. Только учтите: разброс качества у таких блоков очень большой, лучше выбирать модель по реальным отзывам.
Большой цветной дисплей смотрится богато, спору нет. Но ценен только если умеет показывать онлайн-навигацию с пробками. Сейчас для этого есть разные возможности. Наиболее распространены протоколы синхронизации со смартфоном Android Auto и Apple CarPlay. Офлайновый навигатор в российских условиях (активное дорожное строительство, часто меняющиеся схемы движения и ограничения скорости) бесполезен. Если медиасистема старая и нужным функционалом не обладает, ее можно заменить на универсальную китайскую. Только учтите: разброс качества у таких блоков очень большой, лучше выбирать модель по реальным отзывам.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разборВ автоматическом режиме климат-контроль толково работает только при наличии достаточного количества датчиков. В машинах В‑класса их минимум. Еще ни разу не встречалась система в бюджетной модели, которую не приходилось бы постоянно поправлять вручную. Приличные климат-контроли начинаются с автомобилей и кроссоверов сегмента С. В более дешевых по факту получите то же ручное управление, но дороже и с ненужной клавишей Auto.
В автоматическом режиме климат-контроль толково работает только при наличии достаточного количества датчиков. В машинах В‑класса их минимум. Еще ни разу не встречалась система в бюджетной модели, которую не приходилось бы постоянно поправлять вручную. Приличные климат-контроли начинаются с автомобилей и кроссоверов сегмента С. В более дешевых по факту получите то же ручное управление, но дороже и с ненужной клавишей Auto.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разборК круиз-контролю многие относятся скептически. Мол, где им пользоваться в России? Тут вопрос подхода. Некоторые умудряются включать его даже в городе. Другие и на пустой трассе предпочитают ехать без него. Я же ценю другое. К «круизу» в большинстве случаев прилагается электронный ограничитель скорости. Бесценная вещь с нашим обилием камер!
К круиз-контролю многие относятся скептически. Мол, где им пользоваться в России? Тут вопрос подхода. Некоторые умудряются включать его даже в городе. Другие и на пустой трассе предпочитают ехать без него. Я же ценю другое. К «круизу» в большинстве случаев прилагается электронный ограничитель скорости. Бесценная вещь с нашим обилием камер!

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разборРули без кнопок управления «музыкой» сегодня ставят разве что на машины В‑класса. В некоторых случаях родной блок клавиш можно установить самостоятельно, потратив несколько тысяч рублей. Полезная опция.
Рули без кнопок управления «музыкой» сегодня ставят разве что на машины В‑класса. В некоторых случаях родной блок клавиш можно установить самостоятельно, потратив несколько тысяч рублей. Полезная опция.

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Очевидный совет: не стоит искать машину с большим количеством опций для задних пассажиров, если у вас они бывают нечасто. Обогрев во многих моделях установлен только в подушках. Но так ли он нужен: задние седоки редко оказываются в непрогретой машине. Детям тоже без пользы, они сидят в своих креслах. Отдельная зона микроклимата — удел уже недешевых машин, а качественно работает он не ниже бизнес-класса.

Хотя пара мелочей будет полезна, даже если на втором ряду никто не ездит. Задний плафон оцените, если любите кидать вещи не в багажник, а в салон. А зарядные USB-порты в наш век, когда заряжаются даже сигареты, лишними никогда не будут.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

РЕЗЮМЕ

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Джентльменский набор недорогой, но современной, претендующей на статус комфортабельной и безопасной машины В‑класса, таков: АБС, две подушки безопасности, кондиционер, усилитель руля, маршрутный компьютер, электроприводы зеркал и передних стекол.

В сегменте С обычно добавляются ESP, две-четыре боковые подушки безопасности, электростеклоподъемники сзади и парктроник.

Меньше опций сейчас ставить не принято (форс-мажор последних месяцев в расчет не берем). Брать машину с более скромным набором смысла не имеет. И себя ущемите, и при последующей перепродаже интерес покупателей будет ниже.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

Настало время вдумчиво подходить к любой покупке — будь то новая машина или подержанная.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349844На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349845На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349846На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349847На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349843На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349852На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349848На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349849На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349850На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор
На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор

Настало время вдумчиво подходить к любой покупке — будь то новая машина или подержанная.

На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349844На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349849На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349850На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349852На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349847На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349843На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349846На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349845На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор — фото 1349848На каких опциях можно сэкономить? Детальный разбор
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