Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — журнал За рулем

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией

Слишком массовым и известным его не назовешь, а вот довольно удачным - вполне можно. Он лишен многих недостатков «типичного китайского» автомобиля.

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Если на рынке новых автомобилей китайские марки штурмуют все новые рекорды, то среди авто с пробегом далеко не у каждого бренда из Поднебесной ладится с репутацией, подмоченной сразу после прихода в Россию.

Меж тем, если хорошо поискать, уже можно найти несколько китайских кроссоверов, в ходе длительной эксплуатации ни в чем не уступающих ни «европейцам», ни «японцам».

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией

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О таких машинах подробно рассказывает Сергей Зиновьев в своем новом обзоре. Один из наиболее доступных вариантов, найденных им, — это Chery Tiggo 5, который слишком массовым не назовешь, а вот довольно удачным — вполне можно.

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией

Он лишен многих недостатков «типичного китайского» автомобиля. Правда, картину немного портит небрежная сборка в Черкесске.

Единственный двигатель — бензиновый атмосферник SQR484F 2.0 (139 л.с.) собственной разработки — очень удачен, никаких претензий у владельцев к нему нет. Как и к 5-ступенчатой МКП, также собственной разработки Чери.

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией

Вариатор QR019CHA китайцы разрабатывали с оглядкой на Jatco, и запас прочности у агрегата получился высокий. Правда, только до пробега в 100–120 тысяч км... Неприятности могут доставить также кондиционер, парктроник, камера заднего вида и... дефицит запчастей.

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Но машины с механикой в целом очень надежны и ржавеют разве что чуть быстрее нормы — не в пример некоторым иным «согражданам»... В общем, нормальная машина за свои деньги: кроссоверы 2014–2016 гг. с пробегом 50–150 тысяч км предлагаются сейчас по цене от 700 тысяч до миллиона рублей.

Но это не единственный отличный китайский кроссовер с пробегом — мы нашли целых пять!

Фото: Chery

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией

Слишком массовым и известным его не назовешь, а вот довольно удачным — вполне можно. Он лишен многих недостатков «типичного китайского» автомобиля.

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349856Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349857Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349854Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349855Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией
Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией

Слишком массовым и известным его не назовешь, а вот довольно удачным — вполне можно. Он лишен многих недостатков «типичного китайского» автомобиля.

Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349854Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349855Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349856Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией — фото 1349857Найден «китаец» до 1 млн рублей и с отличной репутацией
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