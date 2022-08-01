90% водителей не знают об этой опасности для мотора в жару

В отличие от зимнего периода, летом нет необходимости прогревать двигатель перед каждой поездкой. Но это не значит, что ему не нужно уделять внимание.

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В жару автомобиль тоже требует особого подхода к эксплуатации. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

Он перечислил несколько ситуаций, которые могут быть губительными для двигателя.

Например, выезды на природу сопровождаются проездами по пыльным дорогам.

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Если загрязнение воздушного фильтра мотора предельное, то возможен прорыв фильтрующей шторы — и вся грязь в один момент окажется в моторе. А это может привести с капитальному ремонту.

Собирающимся в «пыльный поход» автовладельцам эксперт советует поставить новый фильтр и, возможно, взять с собой запасной. И, конечно, осмотреть весь впускной тракт, от корпуса воздушного фильтра до головки блока цилиндров, на предмет негерметичности.

Какие еще факторы могут оказывать влияние на двигатель летом и как самостоятельно диагностировать возможные неполадки, подробно описано в статье Алексей Ревина.

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