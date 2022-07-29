Почему отказывают «фирменные» тормоза (и как этого избежать)

Эксперты «За рулем» выяснили, почему за красивой упаковкой с логотипом известного бренда могут скрываться негодные колодки.

Быть, а не казаться

Ситуация очень тревожная: в продаже всё больше поддельных запчастей и расходников, которые не соответствуют даже самым элементарным требованиям. Что поделать, некоторые именитые бренды ушли из России, но мы всё равно хотим покупать именно их товар.

ДТП подорожало

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Автомобиль может плохо тормозить по разным причинам.

Виноваты могут быть спущенное колесо, обледеневшие колодки, утечка тормозной жидкости и многие другие факторы.

Но самая неприятная и довольно частая ситуация — отказ новеньких тормозных колодок, причем не абы каких, а с громким именем. Красивая упаковка, известный бренд, солидная цена, а колодки — дрянные. Низкий коэффициент трения, трескающийся фрикционный материал, отрыв накладки от стального основания — всё это может привести к серьезному ДТП. Хотя даже несерьезное ДТП сегодня обходится дороговато.

Санкционка

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Но как такое может случиться с фирменными и дорогими изделиями? Все просто: пользуясь сложной ситуацией, иные дельцы уже успели выставить в продажу упаковки с негодными тормозными колодками, снабдив их чужими именами. Дескать, раздобыли «фирму» по своим каналам — хватайте! И доверчивые покупатели платят: далеко не каждый способен отличить качественную колодку от дрянной, да и не всегда это возможно.

Чем заменить?

В сложившейся ситуации есть смысл обращать внимание на бюджетные продукты отечественных поставщиков. Шанс нарваться на подделку здесь минимален, а характеристики таких изделий полностью отвечают требованиям действующих стандартов.

Наш недавний тест колодок на механический отрыв фрикционной накладки от основания подтвердил высокую надежность подобных товаров, сумевших переиграть более именитых коллег.

Задние тормозные колодки для актуальных моделей Kia Rio/Hyundai Solaris, а также для Hyundai Accent и i20. Передние тормозные колодки для Логана и Ларгуса.

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Однако стоит напомнить, что изнашивать тормозные колодки до предельного состояния не стоит — это относится к изделиям любых производителей. Лучше менять их заблаговременно, не дожидаясь противного скрежета металла по металлу.

Тем же, кто уже подумывает самостоятельно менять задние тормозные колодки, поможет наша иллюстрированная подсказка.

Фотоинструкция «За рулем» по замене тормозных колодок

У многих автомобилей привод стояночного тормоза сжимает задние тормозные колодки. Тормозной механизм похож на таковой, установленный на передней оси, за исключением привода колодок тросом стояночного тормоза.

При замене колодок просто «утопить» поршни задних тормозных цилиндров не получится. Поэтому приходится одновременно толкать поршень и поворачивать его. Можно приобрести специальное приспособление, но вполне можно выполнить работу и пассатижами с длинными губками.

На тыльной стороне тормозного цилиндра находится поворотный рычаг, приводящийся тросом. На поршне тормозного цилиндра закреплен шток с резьбой, преобразующей поворот рычага в поступательное движение поршня.

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