Почему отказывают «фирменные» тормоза (и как этого избежать)

Быть, а не казаться
Ситуация очень тревожная: в продаже всё больше поддельных запчастей и расходников, которые не соответствуют даже самым элементарным требованиям. Что поделать, некоторые именитые бренды ушли из России, но мы всё равно хотим покупать именно их товар.
ДТП подорожало
Автомобиль может плохо тормозить по разным причинам.
Виноваты могут быть спущенное колесо, обледеневшие колодки, утечка тормозной жидкости и многие другие факторы.
Но самая неприятная и довольно частая ситуация — отказ новеньких тормозных колодок, причем не абы каких, а с громким именем. Красивая упаковка, известный бренд, солидная цена, а колодки — дрянные. Низкий коэффициент трения, трескающийся фрикционный материал, отрыв накладки от стального основания — всё это может привести к серьезному ДТП. Хотя даже несерьезное ДТП сегодня обходится дороговато.
Санкционка
Но как такое может случиться с фирменными и дорогими изделиями? Все просто: пользуясь сложной ситуацией, иные дельцы уже успели выставить в продажу упаковки с негодными тормозными колодками, снабдив их чужими именами. Дескать, раздобыли «фирму» по своим каналам — хватайте! И доверчивые покупатели платят: далеко не каждый способен отличить качественную колодку от дрянной, да и не всегда это возможно.
Чем заменить?
В сложившейся ситуации есть смысл обращать внимание на бюджетные продукты отечественных поставщиков. Шанс нарваться на подделку здесь минимален, а характеристики таких изделий полностью отвечают требованиям действующих стандартов.
Наш недавний тест колодок на механический отрыв фрикционной накладки от основания подтвердил высокую надежность подобных товаров, сумевших переиграть более именитых коллег.
Однако стоит напомнить, что изнашивать тормозные колодки до предельного состояния не стоит — это относится к изделиям любых производителей. Лучше менять их заблаговременно, не дожидаясь противного скрежета металла по металлу.
Тем же, кто уже подумывает самостоятельно менять задние тормозные колодки, поможет наша иллюстрированная подсказка.
Фотоинструкция «За рулем» по замене тормозных колодок
- Подобрать тормозные колодки, фильтры или другие запчасти «За рулем» можно по этой ссылке.
- «За рулем» можно смотреть и в YouTube.