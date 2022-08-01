Хороший б/у седан: как выбирать? Где покупать? Какие риски?

Эксперт «За рулем» выяснил, имеет ли смысл связываться с премиальным автомобилем с большим пробегом. Или все же вложиться в машину попроще?

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Будучи новыми, машины премиальных марок не настолько лучше, насколько дороже.

Вторичный рынок разницу сильно смягчает — «премиум» теряет в цене быстрее, чем «средний класс».

И этим можно воспользоваться.

Сверим ценники

Новый Mercedes-Benz С‑класса (1.8, АКП) в 2012 году стоил под 2 млн рублей. Новая Kia Optima (2.0, АКП) — около миллиона. Спустя десять лет на вторичке расклад совершенно иной. Optima стала дороже: средняя цена десятилетних машин с пробегом не выше 150 тысяч км — 1,18 млн рублей. А С‑класс подешевел: средняя цена при тех же кондициях — 1,27 млн. Почти сравнялись!

Это обстоятельство и делает покупку немолодого «премиума» сравнительно выгодной.

Что сломается?

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Но автомобиль потом надо еще содержать. Многие расходники и большинство запчастей на «премиум» дороже, чем для «обыкновенных» машин. Некоторые — в два-три раза. Лишь мелкие кузовные работы и перекраска — в ту же цену.

Наивно рассчитывать, что после 100 тысяч пробега у премиальных машин еще долго ничего не будет ломаться. Будет. И поломки могут оказаться затратными. Применение инновационных технологий маркетологи относят к достоинствам автомобилей. Возможно, так и есть. Но только до той поры, пока электроника, восьмиступенчатые автоматы и «битурбо» с прямым впрыском не начнут барахлить. При нормальном состоянии кузова главные вытрясатели денег на машинах с пробегом за 100 тысяч км — двигатели.

К этому надо быть морально готовым, присматривая подержанный «премиум» с изрядным пробегом. Лучше выбирать простые комплектации — без матричной светодиодной оптики, пневмоподвески или системы подруливания колес . Чинить это всё по современным ценам — не напасешься.

Премиальные риски

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В Сети много страшилок, уверяющих, что продажей премиальных машин с пробегом занимаются сплошь жулики. Чуть ли не все предложения содержат скрытую крамолу в виде висящих залогов, кредитов, лизингов и неоплаченных штрафов на гигантскую сумму. Половина — восстановлены после серьезных ДТП, при этом их выдают за небитые. Многие машины числятся в угоне. И почти у всех скручен пробег.

Жуликов действительно немало. Но в реальности рисков при покупке «премиума» не намного больше, чем при покупке прочих машин. Есть даже некоторая статистика.

В ДТП бывали около 15% «премиумов» с пробегом, у 13% — дубликат ПТС; лизинги и залоги выявляют у 4%. Неоплаченные штрафы — у единиц.

Что касается скручивания — возразить нечего. Списанные 100 тысяч км при продаже «премиума» дают существенный выигрыш в 200–500 тысяч рублей, а то и больше. Не всякий продавец устоит. Так что «пробег 89 тысяч км» на самом деле нередко означает «189» или даже «289».

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На приборные данные при знакомстве с машиной можно вообще не смотреть. Проверка сканером через бортовую систему диагностики OBD-II ничего не гарантирует, научились скручивать и там. Лучше почитать сервисные книжки с отметками о ТО и оценивать пробег по косвенным приметам — состоянию сидений, потертости ветрового стекла, руля, накладок на педалях.

В нынешних условиях наверняка именно к «премиуму» будут чаще применять предпродажную технологию, в просторечии именуемую «распил». Два неизлечимо битых экземпляра одной модели разрезают на части, в том числе поперек силовых элементов, сваривают из них нечто новое, затем перекрашивают. Следы таких операций визуально можно обнаружить только в определенных случаях — например, когда швы спрятаны под дверными уплотнителями. Нужен опытный глаз, знающий, что и где искать.

Свыше 60% машин — чистые и от честных продавцов . Вопрос лишь в том, как их найти.

Где покупать

Разумная граница, на которой первые владельцы чаще всего продают «премиум», — 80–120 тысяч км. Понятно, чтобы не тратиться на переборку подвески, замену цепей ГРМ, борьбу с залегшими кольцами, чистку форсунок и клапанов. Среди 10‑летних машин «от первого владельца» крайне мало, найти такую — большая удача.

Самый беспроблемный вариант покупки «премиума» — в официальном трейд-ин.

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Там автомобиль тщательно проверят на юридическую чистоту, распилами и подделкой документов не занимаются. Рабочие жидкости, с высокой вероятностью, заменят рекомендованными производителем, а не какими попало. И, случись чего, дилеру проще предъявить претензии, чем неизвестно кому.

Кроме того, в большом салоне есть выбор: несколько экземпляров одной модели. При поиске у частных владельцев, чтобы осмотреть те же 4–5 машин, потратишь несколько дней. Это уже достаточный повод, чтобы обратиться в трейд-ин. Цены там выше среднерыночных (хотя заявляют обратное), но незначительно. Можно считать это наценкой за «чистоту» сделки.

Самый сомнительный вариант — перекупщики, от частных лиц до стационарных салонов‑площадок.

«Распилы», перебитые VIN, дубликаты ПТС и прочие махинации часто исходят именно от них.

Официалы тоже скручивают пробег, но реже и без фанатизма — сотнями тысяч не убавляют. Надежнее трейд-ин, пожалуй, только старый добрый друг, коллега или родственник. И это справедливо вообще для всех машин с пробегом.