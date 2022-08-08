Проверено «За рулем»: выгодное ТО для «классики»

Немолодые машины особенно требовательны к качеству фильтров и колодок.

Последняя вазовская «семерка» сошла с конвейера 10 лет назад, но «классика» до сих пор на ходу и требует ухода независимо от того, хранятся ли Жигули как раритет или нещадно эксплуатируются.

Какой фильтр выбрать?

Машина ездит мало — меняем масло раз в год. При больших пробегах — не реже чем через каждые 7000 км пробега. При смене масла меняем на новый и масляный фильтр.

Масляный фильтр «За рулем» сочетает разумную цену, высокое качество очистки масла и большую грязеемкость. Также отлично подойдет и на полноприводные ВАЗы.

Материалы по теме Назван новый способ обмана на автосервисе — не попадитесь!

Фильтры для моторов «классики» в свое время отличались от фильтров для переднеприводных заметно большим объемом. Потом пошла унификация, и в продаже, в основном, остались «универсальные» фильтры уменьшенного размера. Но гораздо лучше использовать именно крупный масляный фильтр с большой площадью шторы. Немолодым моторам его большая грязеемкость только на пользу. Торговый дом «За рулем» предлагает именно такие большие фильтры для вашей «классики».

Воздушный фильтр впрысковым моторам «классических» Жигулей нужен, говоря народным языком, «квадратный». Такой же стоит на всех полноприводных и переднеприводных автомобилях АВТОВАЗа до Гранты включительно. Для него характерны высокая пылеемкость и прочность шторы, а также низкое сопротивление. Да, у многих современных иномарок воздушный фильтр имеет гораздо меньшую площадь, но это хорошо лишь для чистых дорог.

Воздушный фильтр от «За рулем» имеет очень надежную конструкцию. Здесь применена армирующая сетка, предотвращающая прорыв шторы даже при предельном загрязнении и нештатном намокании.

Для надежной работы двигателя с системой впрыска топлива очень важно обеспечить высокое качество очистки бензина.А так как многие автомобили классического семейства эксплуатируются в глубинке, где на заправках еще встречается некондиционное топливо, нужно установить качественный бензофильтр и почаще его менять. Чтобы эта процедура не ударила по карману, рекомендуем фильтр «За рулем» — высококачественный и недорогой.

Бензиновый фильтр «За рулем» подходит ко всем автомобилям классического семейства и части полноприводных машин, где использовалось резьбовое соединение трубок.

Тормозите уверенно!

Тормозные колодки — типичный расходник. А это значит, что с их заменой при значительном износе тянуть не стоит. Допустив полный износ колодок, можно «задрать» и испортить тормозной диск. Да и тормозным цилиндрам вредно, когда поршни выходят почти полностью.

Тормозные колодки от «За рулем» — это отличное соотношение цены и качества.

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Для замены можно порекомендовать именно колодки «За рулем», имеющие оптимальную геометрию, нескрипучие накладки и разумную цену.

Подобрать расходники и запчасти «За рулем» можно по этой ссылке.

Как продлить жизнь инжекторных Lada, рассказано тут.

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Unsplash и «За рулем»