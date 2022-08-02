3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — журнал За рулем

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

И за две из них в ответе модернизированный 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182.

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Один из плюсов Лады Гранты — недорогое обслуживание, проводить которое можно самостоятельно. Но при этом не стоит забывать о некоторых особенностях, предупреждает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов.

Первая особенность, связанная с заменой масляного фильтра, может привести к поломке и недорогому ремонту, если о ней не знать. Вторая — обернуться серьезной проблемой со свечами, а третья — доставить неприятность самому мастеру, обслуживающему автомобиль.

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

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Особенность №1 — масляный фильтр

Открутить масляный фильтр на Гранте несложно, а подобраться к нему можно как снизу, так и сверху. Находится он на задней стенке блока, рядом с выпускным коллектором. Но не спешите откручивать его, радуясь простоте демонтажа. Сначала отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала, если не хотите его сломать.

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

Проблема в том, что при откручивании, фильтр начинает упираться в жгут проводов, идущих к датчику. Надеяться, что длины жгута хватит и фильтр сейчас уже сойдет с резьбы, не стоит. Упорствуя, вы рискуете сломать датчик, особенно если используете для откручивания фильтра съемник.

Особенность №2 — свечи

Свечи двигателя ВАЗ-11182 отличаются от свечей немодернизированного мотора. Они тоньше и потому более хрупкие — Brisk MR14LC с 12-миллиметровой резьбой. Такие же свечи используются в некоторых двигателях Renault-Nissan. Казалось бы, это, наоборот, хорошо, но не совсем. И дело не только в более высокой цене таких свечей.

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

При откручивании свечей надо соблюдать осторожность, стоять в удобной позе и не спешить — любой перекос свечного ключа может привести к тому, что наружный изолятор сломается. При этом внутренний изолятор останется торчать в блоке, и удалить его может оказаться очень непросто. Закручивая новые свечи, нужно также быть очень аккуратным и следить за моментом во время затягивания.

Особенность №3 — фары

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Менять лампы у Лады Гранты легко, и для этого не нужно снимать фару. Но мастера поджидает одна неприятность — острые края корпуса фары. Ободрать руку легче всего, когда извлекаешь перегоревшую лампу из блока. То есть когда кисть чуть сжата.

Поэтому работать нужно обязательно в перчатках, благодаря которым, кроме всего прочего, вы не оставите жирных пятен на стеклянной колбе, что может сократить срок службы лампы.

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

О других особенностях обслуживания Лады Гранты своими силами читайте в августовском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.


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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Лада с сюрпризом», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2022.

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

И за две из них в ответе модернизированный 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182.

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511003 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511013 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511023 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511033 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022
3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022

И за две из них в ответе модернизированный 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182.

3 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511023 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511033 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511003 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022 — фото 13511013 засады при обслуживании Лады Гранты в 2022
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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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