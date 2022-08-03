Иностранцы разнесли наш автопром, но похвалили Ниву

Несколько автомобилей производства СССР вошли в рейтинг наихудших и лучших машин в истории.

Собственный рейтинг худших машин составило канадское издание HotCars.

В основу рейтинга легли критерии, которые действительно нельзя отнести к сильным сторонам советского автопрома: комфорт, безопасность и удобство управления. Авторы статьи называют автомобили «смертельными ловушками». Однако признают, что некоторые из них, несмотря на недостатки, стали по-настоящему легендарными.

ВАЗ-1111 Ока

Первым в антирейтинге стал автомобиль ВАЗ-1111.

Ока была разработана Волжским автомобильным заводом и выпускалась с 1987 года.

Издание отмечает, что кузов этого автомобиля не имел никакой возможности остаться целым в результате любого, даже слабого удара. Также делают вывод, что этот автомобиль наглядно демонстрировал нехватку ресурсов в стране.

ЗМС С-1Л

Следующий в списке — ЗМС С-1Л, советская «инвалидка».

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ЛуАЗ-969

Советский внедорожник ЛуАЗ-969 тоже получил порцию критики. Его назвали «медленным, сложным в управлении и небезопасным». В доказательство даже привели количество аварий на этой машине со смертельным исходом. По данным издания, таковых зарегистрировано 60.

ЗАЗ-965

Следующий в рейтинге — советский микролитражный автомобиль ЗАЗ-965 Запорожец. Критике подвергаются материалы, которые использовали для его сборки. Главным минусом называют плохое охлаждение двигателя. К тому же сама машина не могла развивать высокую скорость. Однако издание признает, что авто пользовалось большим спросом.

ЗАЗ-1102

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Последняя в списке — ЗАЗ-1102 Таврия. Здесь издание отмечает одну из положительных сторон машины. Это двигатель мощностью около 51 лошадиных сил — лучше, чем у предшественников. Но на этом, исходя из написанного, плюсы заканчиваются. По мнению канадцев, интерьер машины оставляет желать лучшего, так же как и безопасность.

Три советских автомобиля, которые удостоились у канадцев звания лучших, — на следующей странице. Догадаетесь, какие?