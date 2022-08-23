В 2015 году закончил автошколу по категориям В и С, но сдал экзамен только на В, затем ушел в армию. Можно ли теперь досдать категорию С? Нужно ли опять сдавать билеты или зачтут старый экзамен?
Михаил Носов, г. Челябинск
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Правовые основания для того, чтобы зачесть результаты сдачи в 2015 году теоретического экзамена, отсутствуют, в связи с чем придется сдать и теоретический, и практический экзамены. Для этого необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции (без привязки к месту регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории РФ).
Полученный вами по окончании обучения в автошколе документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке соответствующего профессионального обучения, не имеет срока действия, поэтому станет одним из оснований для допуска к экзамену на получение права управления транспортным средством категории «С». Помимо него потребуется предъявить медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, полученное в водительской медкомиссии.
Приведенные требования вытекают из положений статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097.
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин и «За рулем»