Как действовать в такой ситуации, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

В 2015 году закончил автошколу по категориям В и С, но сдал экзамен только на В, затем ушел в армию. Можно ли теперь досдать категорию С? Нужно ли опять сдавать билеты или зачтут старый экзамен?

Михаил Носов, г. Челябинск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Правовые основания для того, чтобы зачесть результаты сдачи в 2015 году теоретического экзамена, отсутствуют, в связи с чем придется сдать и теоретический, и практический экзамены . Для этого необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции (без привязки к месту регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории РФ).

Полученный вами по окончании обучения в автошколе документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке соответствующего профессионального обучения, не имеет срока действия, поэтому станет одним из оснований для допуска к экзамену на получение права управления транспортным средством категории «С». Помимо него потребуется предъявить медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, полученное в водительской медкомиссии.

Приведенные требования вытекают из положений статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин и «За рулем»