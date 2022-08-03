Две ярких новинки: совсем другой Peugeot 408 и невиданный Citroen

С седаном российской сборки у нового кросс-лифтбека не будет ничего общего. А ситроеновцы показали седан-кроссовер C4 X.

Появление обычных кроссоверов, а затем и купе-кроссоверов фирмы Peugeot и Citroen в свое время «проспали» — хотя марки с таким уклоном в дизайн, казалось бы, должны быть в авангарде моды.

И вот — весьма достойная реабилитация.

Peugeot 408

«Львы» представили модель 408. На европейском рынке этот индекс применяется впервые. Со старым седаном российской сборки — ничего общего.

Дизайн — поагрессивнее, чем у собратьев. Выделяются новые логотипы с геральдическим щитом, необычный узор литых дисков, отсутствие заднего стеклоочистителя, спойлер на пятой двери с «ушками» по краям.

Кросс-лифтбек длиной 4687 мм по габаритам вписывается в нишу между традиционными Peugeot 308 и 508. Клиренс для паркетника приличный — 188 мм.

Ни дизелей, ни полного привода не предвидится.

Версий — всего три. Бензиновый турбомотор 1.2 мощностью 130 сил — единственный представитель старой школы. Альтернативой ему выступают подзаряжаемые гибриды отдачей 180 и 225 л.с. Они могут проехать до 60 км на электричестве из батареи емкостью 12,4 кВт·ч.

Citroen C4X

«Шевроны» в 2020 году выпустили кросс-лифтбек С4, а год спустя — аналогичный С5Х. Самая свежая новинка С4Х на вид тоже пятидверка. Но на самом деле это редкий в автомобильном мире седан-кроссовер.

И снова диковинка для европейцев: они ведь никогда не видели Citroen C4 в трехобъемном кузове. И седан Веста Кросс тоже не видели.

Правда, до звания кроссовера ему далековато: полного привода предсказуемо нет, а клиренс — жалкие 156 мм. Багажник хотя и огромный (510 л), да проем явно узкий.

Citroen C4X. Колесная база — 2670 мм, длина — 4600 мм.

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В странах попроще С4Х будет с набором из двух бензиновых турбомоторов 1.2 и дизелем 1.5.

Западноевропейцам предложат исключительно электромобиль: 136 л.с., 50 кВт·ч и 360 км автономности по циклу WLTP.

Было бы время другим, можно было бы пофантазировать о появлении стиляги С4Х на калужском заводе.

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Фото: фирмы-производители