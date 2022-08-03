Две ярких новинки: совсем другой Peugeot 408 и невиданный Citroen

Появление обычных кроссоверов, а затем и купе-кроссоверов фирмы Peugeot и Citroen в свое время «проспали» — хотя марки с таким уклоном в дизайн, казалось бы, должны быть в авангарде моды.
И вот — весьма достойная реабилитация.
Peugeot 408
«Львы» представили модель 408. На европейском рынке этот индекс применяется впервые. Со старым седаном российской сборки — ничего общего.
Дизайн — поагрессивнее, чем у собратьев. Выделяются новые логотипы с геральдическим щитом, необычный узор литых дисков, отсутствие заднего стеклоочистителя, спойлер на пятой двери с «ушками» по краям.
Ни дизелей, ни полного привода не предвидится.
Версий — всего три. Бензиновый турбомотор 1.2 мощностью 130 сил — единственный представитель старой школы. Альтернативой ему выступают подзаряжаемые гибриды отдачей 180 и 225 л.с. Они могут проехать до 60 км на электричестве из батареи емкостью 12,4 кВт·ч.
Citroen C4X
«Шевроны» в 2020 году выпустили кросс-лифтбек С4, а год спустя — аналогичный С5Х. Самая свежая новинка С4Х на вид тоже пятидверка. Но на самом деле это редкий в автомобильном мире седан-кроссовер.
И снова диковинка для европейцев: они ведь никогда не видели Citroen C4 в трехобъемном кузове. И седан Веста Кросс тоже не видели.
Правда, до звания кроссовера ему далековато: полного привода предсказуемо нет, а клиренс — жалкие 156 мм. Багажник хотя и огромный (510 л), да проем явно узкий.
В странах попроще С4Х будет с набором из двух бензиновых турбомоторов 1.2 и дизелем 1.5.
Западноевропейцам предложат исключительно электромобиль: 136 л.с., 50 кВт·ч и 360 км автономности по циклу WLTP.
Было бы время другим, можно было бы пофантазировать о появлении стиляги С4Х на калужском заводе.
- Сколько стоит растаможить машину в России в 2022 году и как правильно это сделать, рассказано тут.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
Фото: фирмы-производители