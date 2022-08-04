Сейчас в России выпускают всего три своих легковых модели: Гранту, классическую Ниву и Патриот. Осенью 2022 года станет минимум на три модели больше.

Автотор

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Калининградский Автотор в 2023 году обещает запустить семь новых заводов. Такие планы были заявлены еще в прошлом году, и завод от них не отказывается даже в период жестких санкций.

Собирать на площадках станут электромобили и самые разные автокомпоненты, включая электродвигатели, тяговые батареи. А еще — инверторы, подрамники, жгуты проводов, системы вентиляции, отопления и кондиционирования, пластмассовые изделия, бамперы, сиденья. Кроме того, появятся цеха цветного литья и механообработки.

Вложить собираются 10 миллиардов рублей за 10 лет.

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О калининградских электромобилях пока не известно практически ничего. Глава Автотора Валерий Горбунов намекнул, что платформа у них будет заимствованная, но уже локализованная в России. Сейчас в нашей стране электрокары не выпускают в принципе. Можно предположить, что подразумевается архитектура E‑GMP концерна Hyundai. У него были планы вывести на наш рынок электрические модели Ioniq 5 и Kia EV6, а все свои машины корейцы в прежние времена локализовывали в России. Но даже если догадка верна, вряд ли об этом объявят открыто.

Что касается цены, Валерий Горбунов пообещал машину «дешевле Теслы». С учетом того, что американские электрокары по стоимости заслуживают статуса премиальных, дороже сделать было бы сложно.

Москвич

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На церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и КАМАЗом неожиданно показали «примерный модельный ряд». В пяти машинах без труда угадывались модели JAC: кроссоверы JS4, S7 (продается в России) и Sehol X6, а также Sehol A5 Plus (преемник знакомого нам лифтбека J7).

Фотографии разлетелись по интернету, а через день КАМАЗ заявил, что изображения были взяты для примера и не имеют с реальными планами ничего общего. За несколько дней до этого завод попал под блокирующие санкции как поставщик военных. При таких условиях явный пиар проекта китайцам не на пользу.

Как бы то ни было, столичные власти уже пообещали собрать до конца года 600 Москвичей, 200 из которых — электрические.

Evolute

Электромобили Evolute должны поставить на конвейер в Липецкой области уже в сентябре.

Завод здесь был и прежде. На нем, например, недолго собирали кроссоверы Changan, но уже несколько лет площадка не у дел.

Владелец завода, компания Моторинвест, за 11 лет обещает инвестировать 13 млрд рублей и собирается выпустить под четверть миллиона машин.

За осень в линейке станет уже три модели, а всего локализуют пять (три кроссовера, седан и минивэн).

Под российской маркой Evolute будут выпускать электромобили Dongfeng и Seres. Исходники трех первых моделей показаны на фотографиях вместе с основными характеристиками. Еще две — это Evolute i‑JET и i‑FREE.

Evolute i‑JOY — бывший DFSK Glory E3 и Seres 3 (2019 год, 163 л.с., 405 км на зарядке). Evolute i‑VAN — бывший Dongfeng LingZhi EV (2020 год, 123 л.с., 410 км). Evolute i‑PRO — бывший Dongfeng Aeolus E70 (2020 год, 150 л.с., 420 км).

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В России сейчас выпускают всего три своих легковых модели: Гранту, классическую Ниву и Патриот. На этом фоне сложно поверить, что в обозначенные сроки реализуется хотя бы часть намеченного. Но если мы сможем перепрыгнуть пропасть, это будет большой победой.

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Фото: depositphotos и фирмы-производители