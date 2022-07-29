В Минпромторге рассказали, как выводят продажи авто из кризиса

Уже в 2023–2025 годах прогнозируется постепенный восстановительный рост розничной торговли.

О том, как государство поддерживает развитие локальной промышленности и широту ассортимента в российских магазинах, рассказал в интервью ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В частности, он отметил, что Минэкономразвития в этом году ожидает уменьшение оборота розничной торговли примерно на 9%, но уже в 2023–2025 годах прогнозируется постепенный восстановительный рост, и Минпромторг склонен верить прогнозам коллег.

Не стоит недооценивать последствия санкций — они отразились на всех сферах торговли, особенно на товарах с высокой импортной составляющей, таких как технически сложные товары длительного пользования — автомобили, компьютеры, смартфоны и бытовая техника.

В связи с этим Минпромторг реализует меры, направленные как на улучшение доступа этих товаров на рынок, так и на стимулирование потребительского спроса.

Основная задача — создать условия для ускоренного развития локального производства необходимых товаров. Уже действуют программы прямой финансовой поддержки системообразующих предприятий, IT-компаний и торговых сетей, льготы по налогообложению.

Наряду с поддержкой производства и расширения каналов импорта государство стимулирует потребительский спрос — в июне выделено 10,2 млрд рублей на программы льготного автокредитования.

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Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, чтобы потребители сохранили возможность покупать привычные бренды, пока внутри страны развивается собственное производство.

Для поддержки торговых предприятий расширили возможности использования льготных кредитов: теперь компании могут направлять их на расчеты с зарубежными поставщиками, аренду помещений и оборудования, выплату зарплат, оплату электроэнергии, а чтобы облегчить логистику, отменен весогабаритный контроль грузового транспорта для отдельных групп товаров.

Также правительство выделило 500 млн рублей субсидий на поддержку рекламы российских брендов, в первую очередь на телевидении.