Номерной знак дребезжит? Больше не будет! — журнал За рулем

Номерной знак дребезжит? Больше не будет!

Своим секретом «укрощения» рамки поделился читатель «За рулем».

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Многим автовладельцам не нравится дребезжание рамки номерного знака при закрывании крышки багажника.

В хозяйстве нашел остатки резинового трубчатого уплотнителя с клейким слоем. Оклеил им рамку с обеих сторон, и неприятный звук исчез.

В. Пахомов, Челябинская область

Номерной знак дребезжит? Больше не будет!

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: В. Пахомов

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