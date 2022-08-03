Номерной знак дребезжит? Больше не будет!

Многим автовладельцам не нравится дребезжание рамки номерного знака при закрывании крышки багажника.
В хозяйстве нашел остатки резинового трубчатого уплотнителя с клейким слоем. Оклеил им рамку с обеих сторон, и неприятный звук исчез.
В. Пахомов, Челябинская область
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Фото: В. Пахомов