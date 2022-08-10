Приспособил жигулевский инструмент к иномарке — водительская хитрость — журнал За рулем

Приспособил жигулевский инструмент к иномарке — водительская хитрость

Своим лайфхаком поделился читатель «За рулем».

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При замене маслосъемных колпачков клапанов на двигателе Peugeot 206 1.4 столкнулся с проблемой.

Рассухариватель подошел от Жигулей, а зацепиться им было не за что. На всей поверхности головки нет резьбовых отверстий — ось коромысел притягивается болтами вместе с ГБЦ к блоку.

Выручила крупная пластиковая стяжка. Пропустил ее через отверстия постели распредвала. С перестановками одной стяжки мне хватило, чтобы рассухарить и собрать всё обратно. Острым ножом поддевал язычок хомута и расстегивал его.

Ф. Петрухин, Нижегородская область

Приспособил жигулевский инструмент к иномарке — водительская хитрость

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Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: Ф. Петрухин

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