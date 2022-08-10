Своим лайфхаком поделился читатель «За рулем».

При замене маслосъемных колпачков клапанов на двигателе Peugeot 206 1.4 столкнулся с проблемой.

Рассухариватель подошел от Жигулей, а зацепиться им было не за что. На всей поверхности головки нет резьбовых отверстий — ось коромысел притягивается болтами вместе с ГБЦ к блоку.

Выручила крупная пластиковая стяжка. Пропустил ее через отверстия постели распредвала. С перестановками одной стяжки мне хватило, чтобы рассухарить и собрать всё обратно. Острым ножом поддевал язычок хомута и расстегивал его.

Ф. Петрухин, Нижегородская область

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Фото: Ф. Петрухин