Вернее, даже два — и их рекомендуется комбинировать.

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Если пришлось открывать инструментальный чемодан в дождь или зимой в сырую погоду, то инструмент ржавеет и теряет привлекательный вид.

Вернуть металлу прежний облик и убрать коррозию поможет погружение в раствор Трилон-Б на 6 часов — или подойдет любое средство для чистки унитаза.

После промывки и сушки ваш инструмент будет почти как новый. А чтобы такого не случалось впредь, положите в набор инструментов мешочки с силикагелем, который часто бывает в коробках с обувью.

Н. Сидоров, г. Санкт-Петербург

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Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.

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Фото: Н. Сидоров