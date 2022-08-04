Как выгоднее обменять старую машину на новую? Ответ эксперта

Рыночные механизмы везде работают по одним и тем же законам. Но есть один очень важный нюанс.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

— Обязательно ли при продаже машины через трейд-ин обращаться в салон того же бренда, чтобы получить более выгодную цену?

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— Разницы никакой. В схеме трейд-ин салоны всех марок работают, как обычные перекупщики, по тем же рыночным принципам. Поблажек никто делать не станет. Особенно сейчас, при дефиците машин.

Некоторая разница возникает при варианте обмена «подержанный на подержанный» или просто при покупке с пробегом в трейд-ин. Поэтому Kia лучше приобретать все-таки в салоне Kia, а Мазду — в салоне Mazda. На «своих» моделях дилеры, как правило, более тщательно проводят предпродажную подготовку и устранение мелких дефектов .

Выгоды по деньгам не будет и здесь, но возможен выигрыш по качеству.

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Покупка и продажа через trade-in к салоне официального- самый надежный и спокойный вариант. Риск нарваться на махинации здесь минимизирован. Плюсы — экономия времени на поиск продавца или покупателя, встречи и торг; машины — юридически чистые; пробег — не скручен (хотя и такое бывает).

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