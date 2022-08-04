Найдены качественные и недорогие фильтры для популярных кроссоверов

К выбору расходников для кроссоверов надо подходить максимально ответственно. И вот почему.

Моторы кроссоверов служат меньше

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Ресурс у двигателей кроссоверов действительно ниже, чем у аналогичных агрегатов на легковушках. В городе водителю приходится постоянно разгонять и тормозить куда большую массу. При этом в любом режиме движения именно у кроссоверов постоянно вращается вся трансмиссия, а отключить на асфальте «лишние» колеса нельзя.

Всё это аукается дополнительным расходом энергии: вращающиеся тела имеют, помимо массы, еще и момент инерции, который надо преодолевать.

А на трассе сказывается неважная аэродинамика — она примерно такая же, как у спичечного коробка. При этом кузов с большим поперечным сечением еще и располагается выше от поверхности дороги, что увеличивает потери энергии на вредные вихри под днищем.

Совсем тяжко приходится двигателю, когда на кроссовере совершают внедорожные подвиги. Нагрузка велика, а скорость движения и, соответственно, обдув радиатора и мотора малы или отсутствуют.

Фильтрующая штора воздушных фильтров «За рулем» армирована и имеет улучшенную структуру проклейки краев фильтрующего элемента для исключения прорыва соединений.

Продление ресурса

Чтобы двигатель кроссовера не захандрил раньше времени, ему необходимо обеспечивать достойное питание, состоящее, как известно, из топлива и воздуха. К выбору топлива мы относимся ответственно, а вот воздух… Он как бы существует сам по себе: берите и пользуйтесь.

Но идеально чистый воздух был на Земле разве что в далекую эпоху миоцена — теперь же он немыслим без пыли и прочей грязи. А современный двигатель внутреннего сгорания крайне чувствителен к этой самой пыли, способной исцарапать его цилиндропоршневую группу. Вот почему воздух для ДВС проходит через воздушные фильтры, от качества которых напрямую зависит ресурс мотора.

Как сэкономить без ущерба?

Это, пожалуй, главная задача, которая стоит сегодня перед автовладельцем при ремонте и обслуживании машины. Конечно, самые подходящие расходники для кроссовера — это оригинальные компоненты. Однако их стоимость вызывает желание найти ценники поскромнее, да и за их оригинальность в условии санкций не поручится никто.

На примере воздушного фильтра мы видим, что оригинальные компоненты для Renault Duster и Кaptur, а также для Kia Sportage и Hyundai Tucson сегодня стоят примерно по 1000 рублей. Стоит ли платить столько, рискуя купить контрафакт?

Воздушные фильтры «За рулем» обеспечивают оптимальную для кроссоверов фильтрацию воздуха, поступающего в двигатель.

Примерная цена воздушных фильтров

Модель автомобиля Оригинал Азиатские бренды Фильтры «За рулем» Renault Duster и Кaptur от 1000 рублей в среднем 700 рублей 479 рублей Kia Sportage, Hyundai Tucson от 1000 рублей в среднем 700 рублей 535 рублей

Опасный прием

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Можно выбрать неоригинал, но и тут есть проблемы. Цены на импорт подпрыгнули — и довольно сильно. К тому же отдельные производители покинули наш рынок, уступив место неизвестным пришельцам, а также подделкам «под фирму».

Вот почему стоит приглядеться к отечественным изделиям. Их редко подделывают, а цена существенно ниже, чем у оригиналов. Качество у них не хуже, чем у раскрученных брендов с мировыми именами.

Поэтому, приобретая бюджетный отечественный «воздушник», автовладелец не прогадает.

А чтобы выбор стал проще, мы выпустили фильтры под брендом «За рулем», которые производятся на лучших заводах России и обладают отменными характеристиками при разумных ценах.

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