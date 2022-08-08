Штрафов станет меньше: изменились критерии для нарушителей

Раньше допускалось перегрузить машину на 2%, теперь же не будут штрафовать за 10% сверху.
Таким образом, стандартная фура может безнаказанно весить до 44 т, трехосный самосвал — до 27,5 т.
Есть мнение, что меру ввели как своеобразную поддержку перевозчиков на сложные времена. Но в этом случае она должна быть временной, а об этом ни слова. Так что, вероятнее, власти наконец отреагировали на многочисленные претензии по поводу ошибочных штрафов.
Автоматические пункты Росдормониторинга за прошлый год выявили больше 730 тысяч нарушителей. Это при том, что таких пунктов сейчас на всю страну меньше трехсот. И только к концу десятилетия их количество должно достигнуть тысячи. Если, конечно, темпы строительства не ускорят в погоне за увеличением сборов. Ведь после увеличения допустимого превышения штрафов станет меньше.
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