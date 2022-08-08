Штрафов станет меньше: изменились критерии для нарушителей — журнал За рулем

Штрафов станет меньше: изменились критерии для нарушителей

В России обновили правила вынесения наказаний за превышение грузовиками максимально допустимой массы.

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Раньше допускалось перегрузить машину на 2%, теперь же не будут штрафовать за 10% сверху.

Таким образом, стандартная фура может безнаказанно весить до 44 т, трехосный самосвал — до 27,5 т.

Есть мнение, что меру ввели как своеобразную поддержку перевозчиков на сложные времена. Но в этом случае она должна быть временной, а об этом ни слова. Так что, вероятнее, власти наконец отреагировали на многочисленные претензии по поводу ошибочных штрафов.

Штрафов станет меньше: изменились критерии для нарушителей

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Автоматические пункты Росдормониторинга за прошлый год выявили больше 730 тысяч нарушителей. Это при том, что таких пунктов сейчас на всю страну меньше трехсот. И только к концу десятилетия их количество должно достигнуть тысячи. Если, конечно, темпы строительства не ускорят в погоне за увеличением сборов. Ведь после увеличения допустимого превышения штрафов станет меньше.


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