Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Как проявили себя в соревновании на звание самого «хозяйственного» кроссовер Geely Coolray — популярный «китаец» размером с Крету и Duster, универсал Лада Веста и лифтбек Skoda Rapid, читайте тут.
Кто врет?
Практически всегда во время наших собственных измерений объема багажников мы сталкиваемся с разницей в полученных значениях и данными производителя.
Причина — в методике измерений. Даже одна и та же модель на разных рынках может иметь разные значения объема багажника.
В мире приняты две основные методики — американская SAE (стандарт J1100_200911) и европейская VDA (стандарт DIN 70020).
Методика США довольно мудреная. Багажник заполняется настоящим багажом — оговоренными чемоданами, сумками и даже сумкой для гольф-клюшек. Причем в случае последней оговорено, какие именно клюшки должны лежать внутри.
Заполняется объем от меньшего к большему, а оставшееся пространство можно заполнить коробочками размером 152×114×325 мм. В стандарте не указан уровень, до которого нужно грузить багажник. Поэтому многие производители забивают багажник до потолка. Отсюда выходит парадокс, что у хэтчбека Ford Focus багажник больше, чем у седана.
Европейский метод замера строже, и в случае объединенного с салоном багажника необходимо загружать его строго до шторки или полки. Но объем багажника в Европе получается больше, а значит, приятнее для производителей. Багажник заполняется стандартными кубиками объемом один литр. Разумеется, при таком подходе объем заполняется эффективнее.
Наша журнальная методика отличается от обоих стандартов и основана на опыте Дмитровского полигона. Для замеров мы используем стандартные «кирпичики» объемом восемь литров, а также четырехлитровые кубики трех типов формы. Грузим мы, как и в Европе, до шторки. И без лишней скромности скажем, что наш способ точнее всего отражает истинные возможности грузового отсека.
Альтернативы с пробегом
Для каждого автомобиля из нашего теста на вторичке есть неплохая и довольно свежая альтернатива с таким же типом кузова и за те же деньги.
Вместо новой Весты SW можно найти двух- или трехлетний Kia Ceed SW. Дорестайлинговая машина с пробегом 50–60 тысяч км будет стоить около полутора миллионов рублей. С большой долей вероятности под капотом будет мотор 1.6 (128 л.с.) и автомат. Динамика дух не захватывает, зато с надежностью порядок. До рестайлинга у машин с базовым мотором задняя подвеска была независимая — теперь там упругая балка, что не лучшим образом сказалось на управляемости.
По цене простого Рапида можно купить другой чешский лифтбек — Октавию. На автомобиль нынешнего поколения денег может и не хватить, а вот на предыдущую Октавию А7 2019–2020 года — вполне, причем с турбомотором 1.4 (150 л.с.) или 2.0 (180 л.с.).
Плюсы очевидны — вместимость, динамика, настройка шасси. Хотя турбомотор и робот излечили от детских болячек, диагностика не помешает.
Самый простой Geely Coolray стоит больше двух миллионов. С этим бюджетом неплохим вариантом видится Mazda CX‑5 второго поколения 2018 года выпуска. С базовым двухлитровым мотором (150 л.с.), автоматом и полным приводом. Каких-то слабых мест, не считая тонкой краски, у Мазды нет. Так что после покупки переднюю часть кузова лучше затянуть в защитную пленку.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Geely Coolray
|
Лада Веста SW Cross
|
Skoda Rapid
|
Снаряженная / полная масса
|
1415 / 1715 кг
|
1350 / 1730 кг
|
1227 / 1732 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,4 с
|
11,2 с
|
9,0 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
180 км/ч
|
208 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 45 л
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
АИ-95 / 55 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
|
10,7 / 6,4 / 7,9 л / 100 км
|
7,1 / 4,4 / 5,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1774 см³
|
1395 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
|
90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин
|
92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
170 Н·м при 3900 об/мин
|
200 Н·м при 1400–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
M5
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
3,53 / 2,81 / 1,4 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91
|
3,73 / 2,09 / 1,39 / 1,10 / 0,89 / — /- / 3,54
|
3,50 / 2,09 / 1,34 / 0,97 / 0,93 / 0,78 / 0,65 / 3,72
|
Главная передача
|
4,65 / 3,44
|
4,20
|
4,80 / 3,43
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
MacPherson / упругая балка
|
MacPherson / упругая балка
|
MacPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые/ дисковые
|
Шины
|
215/55 R18
|
205/50 R17
|
195/55 R16
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Geely Coolray
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
95
|
Лада Веста SW Cross
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
300
|
Skoda Rapid
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
129
ЗАМЕРЫ БАГАЖНИКА
|
|
Объем багажника до шторки, л
|
Объем багажника до потолка, л
|
Высота порога, мм
|
Высота открытой двери багажника, мм
|
Максимальный размер длинномера, мм
|
Размеры проема багажника: ширина × высота, мм
|
Geely Coolray
|
264
|
348
|
702
|
1758
|
1696
|
1051×869
|
Лада Веста SW Cross
|
376
|
500
|
737
|
1883
|
1783
|
976×770
|
Skoda Rapid
|
428
|
532
|
717
|
1980
|
1923
|
1009×1041
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Geely Coolray
|
Лада Веста SW Cross
|
Skoda Rapid
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
9
|
Органы управления
|
9
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
9
|
Багажник
|
7
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
7
|
9
|
Тормоза
|
9
|
9
|
9
|
Управляемость
|
9
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
7
|
Климат
|
9
|
9
|
9
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
7
|
Сервис
|
7
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
7
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,27
|
8,40
|
8,40
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