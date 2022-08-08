Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Кто врет?

Практически всегда во время наших собственных измерений объема багажников мы сталкиваемся с разницей в полученных значениях и данными производителя.

Причина — в методике измерений. Даже одна и та же модель на разных рынках может иметь разные значения объема багажника.





Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

В мире приняты две основные методики — американская SAE (стандарт J1100_200911) и европейская VDA (стандарт DIN 70020).





Методика США довольно мудреная. Багажник заполняется настоящим багажом — оговоренными чемоданами, сумками и даже сумкой для гольф-клюшек. Причем в случае последней оговорено, какие именно клюшки должны лежать внутри.





Заполняется объем от меньшего к большему, а оставшееся пространство можно заполнить коробочками размером 152×114×325 мм. В стандарте не указан уровень, до которого нужно грузить багажник. Поэтому многие производители забивают багажник до потолка. Отсюда выходит парадокс, что у хэтчбека Ford Focus багажник больше, чем у седана.





Материалы по теме Честные отзывы владельцев автомобилей

Европейский метод замера строже, и в случае объединенного с салоном багажника необходимо загружать его строго до шторки или полки. Но объем багажника в Европе получается больше, а значит, приятнее для производителей. Багажник заполняется стандартными кубиками объемом один литр. Разумеется, при таком подходе объем заполняется эффективнее.





Наша журнальная методика отличается от обоих стандартов и основана на опыте Дмитровского полигона. Для замеров мы используем стандартные «кирпичики» объемом восемь литров, а также четырехлитровые кубики трех типов формы. Грузим мы, как и в Европе, до шторки. И без лишней скромности скажем, что наш способ точнее всего отражает истинные возможности грузового отсека.

Альтернативы с пробегом

Материалы по теме Что взять за миллион? Новый Largus против 10-летнего Volvo

Для каждого автомобиля из нашего теста на вторичке есть неплохая и довольно свежая альтернатива с таким же типом кузова и за те же деньги.





Вместо новой Весты SW можно найти двух- или трехлетний Kia Ceed SW. Дорестайлинговая машина с пробегом 50–60 тысяч км будет стоить около полутора миллионов рублей. С большой долей вероятности под капотом будет мотор 1.6 (128 л.с.) и автомат. Динамика дух не захватывает, зато с надежностью порядок. До рестайлинга у машин с базовым мотором задняя подвеска была независимая — теперь там упругая балка, что не лучшим образом сказалось на управляемости.









По цене простого Рапида можно купить другой чешский лифтбек — ­Октавию. На автомобиль нынешнего поколения денег может и не хватить, а вот на предыдущую Октавию А7 2019–2020 года — вполне, причем с турбомотором 1.4 (150 л.с.) или 2.0 (180 л.с.).





Плюсы очевидны — вместимость, динамика, настройка шасси. Хотя турбомотор и робот излечили от детских болячек, диагностика не помешает.





Самый простой Geely Coolray стоит больше двух миллионов. С этим бюджетом неплохим вариантом видится Mazda CX‑5 второго поколения 2018 года выпуска. С базовым двухлитровым мотором (150 л.с.), автоматом и полным приводом. Каких-то слабых мест, не считая тонкой краски, у Мазды нет. Так что после покупки переднюю часть кузова лучше затянуть в защитную пленку.





Geely Coolray хорош на трассе и в поворотах, что редкость для китайских автомобилей. Шасси Лады — однозначный успех. Она практически не уступает Шкоде в рулежке и при этом заметно лучше переваривает разбитую дорогу. Хотя платформе PQ35 уже больше 15 лет, и сегодня Rapid едет практически эталонно — по ровным дорогам.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Geely Coolray Лада Веста SW Cross Skoda Rapid Снаряженная / полная масса 1415 / 1715 кг 1350 / 1730 кг 1227 / 1732 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,4 с 11,2 с 9,0 с Максимальная скорость 190 км/ч 180 км/ч 208 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 45 л АИ-92, АИ-95 / 55 л АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км 10,7 / 6,4 / 7,9 л / 100 км 7,1 / 4,4 / 5,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1477 см³ 1774 см³ 1395 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин 90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 1500–4000 об/мин 170 Н·м при 3900 об/мин 200 Н·м при 1400–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач Р7 M5 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,53 / 2,81 / 1,4 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91 3,73 / 2,09 / 1,39 / 1,10 / 0,89 / — /- / 3,54 3,50 / 2,09 / 1,34 / 0,97 / 0,93 / 0,78 / 0,65 / 3,72 Главная передача 4,65 / 3,44 4,20 4,80 / 3,43 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади MacPherson / упругая балка MacPherson / упругая балка MacPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые/ дисковые Шины 215/55 R18 205/50 R17 195/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Geely Coolray 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 95 Лада Веста SW Cross 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 300 Skoda Rapid 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 129

ЗАМЕРЫ БАГАЖНИКА

Объем багажника до шторки, л Объем багажника до потолка, л Высота порога, мм Высота открытой двери багажника, мм Максимальный размер длинномера, мм Размеры проема багажника: ширина × высота, мм Geely Coolray 264 348 702 1758 1696 1051×869 Лада Веста SW Cross 376 500 737 1883 1783 976×770 Skoda Rapid 428 532 717 1980 1923 1009×1041





ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Geely Coolray Лада Веста SW Cross Skoda Rapid Рабочее место водителя Сиденье 8 9 9 Органы управления 9 8 9 Обзор 8 8 8 Салон Передняя часть 9 9 8 Задняя часть 9 8 9 Багажник 7 8 9 Ходовые качества Динамика 9 7 9 Тормоза 9 9 9 Управляемость 9 8 9 Комфорт Шум 8 8 8 Плавность хода 8 9 7 Климат 9 9 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 9 7 Сервис 7 9 8 Эксплуатация 7 8 8 Общая оценка 8,27 8,40 8,40



