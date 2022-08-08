Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — журнал За рулем

Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Эксперты «За рулем» загрузили универсал, кроссовер и лифтбек доверху, сравнили динамику и подготовили подробный технический справочник.

Материалы по теме
Самая подходящая машина для семьи: неожиданный вывод экспертов

Как проявили себя в соревновании на звание самого «хозяйственного» кроссовер Geely Coolray — популярный «китаец» размером с Крету и Duster, универсал Лада Веста и лифтбек Skoda Rapid, читайте тут.

Кто врет?

Практически всегда во время наших собственных измерений объема багажников мы сталкиваемся с разницей в полученных значениях и данными производителя.

Причина — в методике измерений. Даже одна и та же модель на разных рынках может иметь разные значения объема багажника.


Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

В мире приняты две основные методики — американская SAE (стандарт J1100_200911) и европейская VDA (стандарт DIN 70020).


Методика США довольно мудреная. Багажник заполняется настоящим багажом — оговоренными чемоданами, сумками и даже сумкой для гольф-клюшек. Причем в случае последней оговорено, какие именно клюшки должны лежать внутри.


Заполняется объем от меньшего к большему, а оставшееся пространство можно заполнить коробочками размером 152×114×325 мм. В стандарте не указан уровень, до которого нужно грузить багажник. Поэтому многие производители забивают багажник до потолка. Отсюда выходит парадокс, что у хэтчбека Ford Focus багажник больше, чем у седана.


Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Материалы по теме
Честные отзывы владельцев автомобилей

Европейский метод замера строже, и в случае объединенного с салоном багажника необходимо загружать его строго до шторки или полки. Но объем багажника в Европе получается больше, а значит, приятнее для производителей. Багажник заполняется стандартными кубиками объемом один литр. Разумеется, при таком подходе объем заполняется эффективнее.


Наша журнальная методика отличается от обоих стандартов и основана на опыте Дмитровского полигона. Для замеров мы используем стандартные «кирпичики» объемом восемь литров, а также четырехлитровые кубики трех типов формы. Грузим мы, как и в Европе, до шторки. И без лишней скромности скажем, что наш способ точнее всего отражает истинные возможности грузового отсека.

Альтернативы с пробегом

Материалы по теме
Что взять за миллион? Новый Largus против 10-летнего Volvo

Для каждого автомобиля из нашего теста на вторичке есть неплохая и довольно свежая альтернатива с таким же типом кузова и за те же деньги.


Вместо новой Весты SW можно найти двух- или трехлетний Kia Ceed SW. Дорестайлинговая машина с пробегом 50–60 тысяч км будет стоить около полутора миллионов рублей. С большой долей вероятности под капотом будет мотор 1.6 (128 л.с.) и автомат. Динамика дух не захватывает, зато с надежностью порядок. До рестайлинга у машин с базовым мотором задняя подвеска была независимая — теперь там упругая балка, что не лучшим образом сказалось на управляемости.


Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?


По цене простого Рапида можно купить другой чешский лифтбек — ­Октавию. На автомобиль нынешнего поколения денег может и не хватить, а вот на предыдущую Октавию А7 2019–2020 года — вполне, причем с турбомотором 1.4 (150 л.с.) или 2.0 (180 л.с.).


Плюсы очевидны — вместимость, динамика, настройка шасси. Хотя турбомотор и робот излечили от детских болячек, диагностика не помешает.


Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Самый простой Geely Coolray стоит больше двух миллионов. С этим бюджетом неплохим вариантом видится Mazda CX‑5 второго поколения 2018 года выпуска. С базовым двухлитровым мотором (150 л.с.), автоматом и полным приводом. Каких-то слабых мест, не считая тонкой краски, у Мазды нет. Так что после покупки переднюю часть кузова лучше затянуть в защитную пленку.


Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?Geely Coolray хорош на трассе и в поворотах, что редкость для китайских автомобилей.
Geely Coolray хорош на трассе и в поворотах, что редкость для китайских автомобилей.

Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?Шасси Лады — однозначный успех. Она практически не уступает Шкоде в рулежке и при этом заметно лучше переваривает разбитую дорогу.
Шасси Лады — однозначный успех. Она практически не уступает Шкоде в рулежке и при этом заметно лучше переваривает разбитую дорогу.

Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?Хотя платформе PQ35 уже больше 15 лет, и сегодня Rapid едет практически эталонно — по ровным дорогам.
Хотя платформе PQ35 уже больше 15 лет, и сегодня Rapid едет практически эталонно — по ровным дорогам.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Geely Coolray

Лада Веста SW Cross

Skoda Rapid

Снаряженная / полная масса

1415 / 1715 кг

1350 / 1730 кг

1227 / 1732 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,4 с

11,2 с

9,0 с

Максимальная скорость

190 км/ч

180 км/ч

208 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 45 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км

10,7 / 6,4 / 7,9 л / 100 км

7,1 / 4,4 / 5,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1477 см³

1774 см³

1395 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин

90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин

92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

170 Н·м при 3900 об/мин

200 Н·м при 1400–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

Р7

M5

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,53 / 2,81 / 1,4 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91

3,73 / 2,09 / 1,39 / 1,10 / 0,89 / — /- / 3,54

3,50 / 2,09 / 1,34 / 0,97 / 0,93 / 0,78 / 0,65 / 3,72

Главная передача

4,65 / 3,44

4,20

4,80 / 3,43

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

MacPherson / упругая балка

MacPherson / упругая балка

MacPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые/ дисковые

Шины

215/55 R18

205/50 R17

195/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Geely Coolray

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

95

Лада Веста SW Cross

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

300

Skoda Rapid

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

129

ЗАМЕРЫ БАГАЖНИКА

Объем багажника до шторки, л

Объем багажника до потолка, л

Высота порога, мм

Высота открытой двери багажника, мм

Максимальный размер длинномера, мм

Размеры проема багажника: ширина × высота, мм

Geely Coolray

264

348

702

1758

1696

1051×869

Лада Веста SW Cross

376

500

737

1883

1783

976×770

Skoda Rapid

428

532

717

1980

1923

1009×1041


ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Geely Coolray

Лада Веста SW Cross

Skoda Rapid

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

9

Органы управления

9

8

9

Обзор

8

8

8

Салон

Передняя часть

9

9

8

Задняя часть

9

8

9

Багажник

7

8

9

Ходовые качества

Динамика

9

7

9

Тормоза

9

9

9

Управляемость

9

8

9

Комфорт

Шум

8

8

8

Плавность хода

8

9

7

Климат

9

9

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

9

7

Сервис

7

9

8

Эксплуатация

7

8

8

Общая оценка

8,27

8,40

8,40

«За рулем» можно читать и в Яндекс.Дзен.

Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Эксперты «За рулем» загрузили универсал, кроссовер и лифтбек доверху, сравнили динамику и подготовили подробный технический справочник.

Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1352005Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1352006Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1352007Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351984Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351964Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351961Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351962Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351963Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?
Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?

Эксперты «За рулем» загрузили универсал, кроссовер и лифтбек доверху, сравнили динамику и подготовили подробный технический справочник.

Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351962Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351984Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351961Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351964Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1351963Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1352006Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1352005Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть? — фото 1352007Веста SW Cross, Coolray, Rapid: чей багажник больше? Альтернатива есть?
Наше новое видео
Тест китайского кроссовера Exeed TXL (видео)
Haval Dargo: первый тест-драйв и неожиданные результаты
3 классных особенности самого редкого Aurus Senat

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров502
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: