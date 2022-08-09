Еще один новый внедорожник. Не Китай!

На бездорожье новый Amarok способен преодолеть брод глубиной до 800 мм.

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После 12 лет конвейерной жизни (нормальный срок для пикапа) Volkswagen Amarok стал совсем другим: автомобиль нового поколения сделан на одной базе с Ford Ranger.

Спереди и сзади машину замаскировали как следует, родство не проступает. Зато профиль всё выдает: менять кузовное железо и тем более форму кузова сложнее и дороже, нежели «оперение» и оптику.

Отныне Volkswagen Amarok — это не уникальная модель, а клон пикапа Ford Ranger.

Архитектура передней панели салона и вертикально ориентированный дисплей медиасистемы тоже общие.

Немцы поставили иной руль, цифровую приборку, блок клавиш в нижней части консоли — это только бросающееся в глаза по фотографиям.

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Пара дизелей, рядная «четверка» и V6 3.0 обеспечивают выбор мощностей от 150 до 250 л. с. Вполне типично для Форда в гамме есть и бензиновый агрегат. Мотор EcoBoost 2.3 выдает аж 302 силы.

Характеристики еще не рассекречены, но такой динамики у немецкого пикапа прежде точно не было.

Трансмиссионная гамма тоже будь здоров: полный привод part-time или постоянный, 5‑ и 6‑ступенчатые «ручки», 6‑ и 10‑ступенчатые автоматы.

На бездорожье новый Amarok способен преодолеть брод глубиной до 800 мм.

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Если экипаж нового Амарока забрался в совсем дикие места, переночевать можно на крыше. В статике она выдерживает, как уверяют, до 350 кг. Можно установить палатку и забраться в нее даже вчетвером.

При разработке полноразмерного пикапа Tundra нового поколения Toyota Motor пошла на неожиданный ход — выменяла внедорожник с пробегом 1,6 млн км на новый.

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Фото: Volkswagen