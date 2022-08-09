Еще один новый внедорожник. Не Китай! — журнал За рулем

Еще один новый внедорожник. Не Китай!

На бездорожье новый Amarok способен преодолеть брод глубиной до 800 мм.

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После 12 лет конвейерной жизни (нормальный срок для пикапа) Volkswagen Amarok стал совсем другим: автомобиль нового поколения сделан на одной базе с Ford Ranger.

Спереди и сзади машину замаскировали как следует, родство не проступает. Зато профиль всё выдает: менять кузовное железо и тем более форму кузова сложнее и дороже, нежели «оперение» и оптику.

Еще один новый внедорожник. Не Китай!Отныне Volkswagen Amarok — это не уникальная модель, а клон пикапа Ford Ranger.
Отныне Volkswagen Amarok — это не уникальная модель, а клон пикапа Ford Ranger.

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Архитектура передней панели салона и вертикально ориентированный дисплей медиасистемы тоже общие.

Еще один новый внедорожник. Не Китай!Немцы поставили иной руль, цифровую приборку, блок клавиш в нижней части консоли — это только бросающееся в глаза по фотографиям.
Немцы поставили иной руль, цифровую приборку, блок клавиш в нижней части консоли — это только бросающееся в глаза по фотографиям.

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Пара дизелей, рядная «четверка» и V6 3.0 обеспечивают выбор мощностей от 150 до 250 л. с. Вполне типично для Форда в гамме есть и бензиновый агрегат. Мотор EcoBoost 2.3 выдает аж 302 силы.

Характеристики еще не рассекречены, но такой динамики у немецкого пикапа прежде точно не было.

Трансмиссионная гамма тоже будь здоров: полный привод part-time или постоянный, 5‑ и 6‑ступенчатые «ручки», 6‑ и 10‑ступенчатые автоматы.

Еще один новый внедорожник. Не Китай!На бездорожье новый Amarok способен преодолеть брод глубиной до 800 мм.
На бездорожье новый Amarok способен преодолеть брод глубиной до 800 мм.

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Если экипаж нового Амарока забрался в совсем дикие места, переночевать можно на крыше. В статике она выдерживает, как уверяют, до 350 кг. Можно установить палатку и забраться в нее даже вчетвером.

Фото: Volkswagen

Еще один новый внедорожник. Не Китай!

На бездорожье новый Amarok способен преодолеть брод глубиной до 800 мм.

Еще один новый внедорожник. Не Китай! — фото 1352471Еще один новый внедорожник. Не Китай! — фото 1352472Еще один новый внедорожник. Не Китай! — фото 1352473Еще один новый внедорожник. Не Китай!
Еще один новый внедорожник. Не Китай!

На бездорожье новый Amarok способен преодолеть брод глубиной до 800 мм.

Еще один новый внедорожник. Не Китай! — фото 1352473Еще один новый внедорожник. Не Китай! — фото 1352472Еще один новый внедорожник. Не Китай! — фото 1352471Еще один новый внедорожник. Не Китай!
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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

Volkswagen 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сил...

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 — белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой мину...

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел — отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

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