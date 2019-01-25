Ford показал обновленный пикап для европейского рынка

Обновленный Ranger появится в салонах официальных дилеров в середине года.

Внешние доработки обновленного Ford Ranger Raptor оказались минимальными. На фотографиях видно, что изменилась форма противотуманных фар, расположенных в переднем бампере, и оформление особой версии Wildtrak. Что касается салона, то он получил новые варианты отделки кожей в топовых комплектациях.

Гораздо интереснее оказались перемены, связанные с двигателями и коробками передач. Ranger получил новый 2-литровый турбодизель семейства EcoBlue. В зависимости от настроек его мощность может составлять 130, 170 либо 210 л.с. Последний вариант форсировки предусматривает оснащение мотора системой сдвоенного турбонаддува. Этот агрегат заменит 2,2-литровый TDCi, а также 3,2-литровый пятицилиндровый TDCi.

В базовой комплектации пикап будет оснащаться 6-ступенчатой механикой, а в более богатых крутящий момент на колеса станет передаваться через новую 10-ступенчатую коробку передач. Она должна сделать грузовик экономичнее. Инженеры говорят, что примерно процентов на десять, если сравнивать с предыдущей версией Ranger. Все без исключения пикапы получат систему полного привода.

Ford Ranger для Европы планируют оснастить системой Pre-Collision Assist, которая способна обнаруживать пешеходов и соблюдать установленный на том или ином участке дороги скоростной режим. Кроме того, можно будет заказать пикап, оснащенный функциями бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки. При этом замок двери багажного отсека теперь интегрирован в систему центрального замка автомобиля.

Ford Ranger станет базой для создания нового поколения немецкого пикапа VW Amarok.

В ближайшее время в продаже должны появиться два настоящих внедорожника от Ford. Ждем.

Фото, видео: Ford