Везем машину из ОАЭ: все выгоды и риски

Как купить хорошую машину и сэкономить миллион (а то и три) — инструкция «За рулем».

Где покупать

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Главный хаб по продаже машин в ОАЭ — Дубай. В самом Дубае работает рынок Авир (Al Awir). Огромная территория, правый руль отдельно от левого на разных площадках, новые отдельно от подержанных. В 25 км от Дубая в пригороде Шарджа — рынок Абу Шагара (Abu Shagara). Еще один аналогичный рынок — Аджман (Ajman) — чуть дальше от центра, специализируется на дорогих машинах.

Автомобили не растаможены. Товар представлен и на сайтах рынков, и на местных сайтах объявлений, язык — английский, поскольку рынки работают, главным образом, на экспорт. «Менеджеры» тоже частично знают английский. Принимают оплату с карточек и наличными.

Еще один источник машин, в том числе и новых, - аукционы. Но не факт, что выйдет дешевле, а продавец может заблокировать продажу, если его не устроит финальная цена.

Накладные расходы

1. Доставка. В большинстве случаев это сочетание морского и железнодорожного транспорта, не считая автовозов. Стоимость сильно варьируется в зависимости от маршрута (самый ходовой — через Иран), размера машины и точки прибытия: от 800 до 2000 долларов.

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В Россию груз чаще всего прибывает в порт Астрахань. Для обитателей Урала, возможно, выгоднее заказать доставку в один из городов Казахстана, а уж оттуда своим ходом. Сроки доставки обычно от месяца до полутора.

2. Растаможка: пошлина, акциз, НДС, утильсбор, таможенное оформление, получение ПТС.

Траты сильно зависят от цены машины и мощности двигателя. Для малолитражек ориентир примерно 1 млн рублей, машины типа Toyota Camry — под 2 млн, большие внедорожники — 2,5–3 млн рублей.

3. Постановка на учет. Необходимо получить СБКТС (10–30 тысяч рублей, в зависимости от региона) и, по идее, установить ЭРА-ГЛОНАСС — но пока это требование приостановлено.

4. Накладные расходы: на поездку в Дубай, обмен валюты, оплату комиссий, страховку доставки и так далее. Суммарно 200–300 тысяч рублей.

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Сколько стоит

Тенденция: чем дороже машина, тем выгоднее ее покупать в Эмиратах. «Бюджетники» ничего сэкономить не позволят, да и найти их там сложнее. А, скажем, Hyundai Santa Fe 4×4 2.5 (180 л.с.) везти бессмысленно. С учетом всех дополнительных расходов выйдет около 4 млн рублей — за эту сумму или чуть дороже «Санту» можно купить у нас.

Toyota Land Cruiser 300 в Дубае стоит 4–5 млн рублей (в пересчете с дирхамов). С растаможкой и доставкой выходит 7–8 млн. В салонах наших дилеров дешевле чем за 10 млн Land Cruiser сейчас не найти.

в Дубае стоит 4–5 млн рублей (в пересчете с дирхамов). С растаможкой и доставкой выходит 7–8 млн. В салонах наших дилеров дешевле чем за 10 млн Land Cruiser сейчас не найти. Mitsubishi Montero с бензиновым мотором V6 (209 л.с.) у нас назывались Pajero. «Эмиратский» обойдется в 4,5–5 млн.

с бензиновым мотором V6 (209 л.с.) у нас назывались Pajero. «Эмиратский» обойдется в 4,5–5 млн. Nissan Kicks — машина для развивающихся рынков: общая платформа с Дастером, выглядит моднее, оснащена богаче. Стоит в ОАЭ около 1 млн рублей. Еще столько же — доставка и растаможка. Суммарно выйдет примерно как Kaptur.

Удаленная покупка

Если нет желания связываться с нашими «серыми», можно воспользоваться услугами тамошних компаний. Они сами проведут покупку и доставку.

Финальную часть оплаты (15–20% стоимости) обычно вносят по факту прибытия в Россию или Казахстан. Выйдет дороже, чем всё делать самому, но дешевле, чем у официалов. Некоторые компании обещают доставку за 8–10 дней.

Вариант считают рискованным: были случаи, когда фирмы внезапно отказывались от сделки — и возникала проблема, как вернуть внесенную предоплату.

Риски

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Первая страшилка касается оснащения «машины для ОАЭ» — дескать, нет печки и никаких обогревов, вместо них усиленный кондиционер. На некоторых машинах действительно может не быть обогрева лобового стекла, руля или сидений, но печка как таковая есть всегда.

Вторая: у машин с Ближнего Востока слабая антикоррозионная обработка, у нас они начинают гнить со второй зимы. Это тоже не всегда верно, поскольку рынки собирают машины из всех и для всех частей света. В том числе для Европы и США.

Третья: в машины для ОАЭ заливают рабочие жидкости с характеристиками именно для жаркого климата при отсутствии зимы. Ну, ребята, в Краснодаре и Мурманске применяют одинаковый антифриз. Да и поменять его для спокойствия души несложно.

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Фото: unsplash