Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок

Этот среднеразмерный кроссовер уже познал российскую зиму на климатических испытаниях в Сургуте.

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Китайские компании дружно атакуют российский рынок. Бренды, которые растут по продажам в кризис — китайские, за редчайшим исключением. А в ближайшее время Россию ждет еще несколько громких премьер из Поднебесной, которые, похоже, перевернут отечественный авторынок раз и навсегда. Эти грядущие новинки подробно изучает в своем материале Юрий Тимкин и, в частности, говорит о Geely Monjaro.

Пока новейший флагман Monjaro, известный в Китае как КХ11, повторяет в России путь суперуспешного Coolray: как и компакт-кросс, среднеразмерник познал российскую зиму посредством климатических испытаний в Сургуте минувшей зимой. А будет ли похожим успех? Очень может быть.

Ведь в основе Monjaro — платформа CMA (Compact Modular Architecture), составившая хорошую репутацию купе-кроссоверу Tugella. Но Monjaro чуть крупнее: длина кузова 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм. В одном размерном классе, таким образом, оказываются Skoda Kodiaq и Kia Sorento. Правда, у «китайца» нет важного козыря, третьего ряда сидений.

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Но ему есть чем крыть! Geely Monjaro станет на российском рынке первым автомобилем с экраном медиасистемы, простирающимся от рулевой колонки до правой двери. Выглядит это решение невероятно здорово, а как работает — проверим совсем скоро. Силовой агрегат тоже интересный: 2-литровый турбомотор с отдачей в 238 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой АКП.

Еще шесть перспективных новинок из Китая — в нашем обзоре!

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Фото: Geely