Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок — журнал За рулем

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок

Этот среднеразмерный кроссовер уже познал российскую зиму на климатических испытаниях в Сургуте.

Материалы по теме
Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

Китайские компании дружно атакуют российский рынок. Бренды, которые растут по продажам в кризис — китайские, за редчайшим исключением. А в ближайшее время Россию ждет еще несколько громких премьер из Поднебесной, которые, похоже, перевернут отечественный авторынок раз и навсегда. Эти грядущие новинки подробно изучает в своем материале Юрий Тимкин и, в частности, говорит о Geely Monjaro.

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машине

Пока новейший флагман Monjaro, известный в Китае как КХ11, повторяет в России путь суперуспешного Coolray: как и компакт-кросс, среднеразмерник познал российскую зиму посредством климатических испытаний в Сургуте минувшей зимой. А будет ли похожим успех? Очень может быть.

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок

Ведь в основе Monjaro — платформа CMA (Compact Modular Architecture), составившая хорошую репутацию купе-кроссоверу Tugella. Но Monjaro чуть крупнее: длина кузова 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм. В одном размерном классе, таким образом, оказываются Skoda Kodiaq и Kia Sorento. Правда, у «китайца» нет важного козыря, третьего ряда сидений.

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок

Материалы по теме
Китайский кроссовер прошел испытания зимой и готов ворваться на наш рынок

Но ему есть чем крыть! Geely Monjaro станет на российском рынке первым автомобилем с экраном медиасистемы, простирающимся от рулевой колонки до правой двери. Выглядит это решение невероятно здорово, а как работает — проверим совсем скоро. Силовой агрегат тоже интересный: 2-литровый турбомотор с отдачей в 238 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой АКП.

Еще шесть перспективных новинок из Китая — в нашем обзоре!

Фото: Geely

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок

Этот среднеразмерный кроссовер уже познал российскую зиму на климатических испытаниях в Сургуте.

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок — фото 1354220Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок — фото 1354221Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок — фото 1354222Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок
Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок

Этот среднеразмерный кроссовер уже познал российскую зиму на климатических испытаниях в Сургуте.

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок — фото 1354222Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок — фото 1354221Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок — фото 1354220Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский рынок
Наше новое видео
Российский внедорожник Стрела: показана гражданская версия
Этот шикарный автомобиль в СССР никто не покупал. Интересно почему?
Лада Веста 2022: Детальный разбор и цены

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров980
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: