Так вас точно не обманут: сотрудник АЗС рассказал секрет

В интернете множество мифов и сомнительных советов. Один из них гласит: когда на АЗС проходят проверки, то в качестве мерного сосуда берется именно 10-литровая емкость. Туда эксперты заливают бензин либо дизтопливо — так они проверяют недолив в пределах погрешности, заодно и диагностируют качество топлива.
Поскольку на АЗС об этом знают, то настраивают свой топливный терминал так, чтобы он давал в эти самые 10 с минимальным недоливом. Таким образом, за сколько топлива вы заплатите, столько его в данном случае и получите.
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
Вместо такого способа могу посоветовать поступать иначе.
Запомнив, сколько приблизительно бензина входит в бак, когда указатель уровня топлива находится в последней четверти, заказывать не литры, а сумму. Например, на 1500 рублей. Так, чтобы бак был наполнен в диапазоне верхней четверти указателя. Так вам легче будет рассчитываться наличными или иметь четкое представление о расходах на топливо по банковской карте.
Если хотите заправится топливом доверху, все равно не советую говорить об этом работнику у колонки. Дело в том, что на слова «полный бак», он реагирует буквально и норовит нацедить топливо под срез горловины. При этом заправочный пистолет многократно щелкает, отсекая подачу. Топливо почти не течет, зато счетчик старательно отматывает литры и рубли. Советую говорить работнику АЗС не «полный бак», а «полный, до первой отсечки». Это когда умная система заправочного пистолета сама автоматически прервет подачу топлива, почувствовав, что брызги и пена рядом.
- Говорят, у бензина большой срок годности. И да, и нет.
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