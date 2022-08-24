Рамный внедорожник от 0,9 млн рублей: а почему так дешево?

Pathfinder третьего поколения - большой, интересный, и грязи не боится. Но слабых мест многовато.

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Nissan Pathfinder третьего поколения (2005–2014 г.в.) делит платформу с пикапом Navara.

Рамный внедорожник с раздаткой и понижающей передачей. В режиме Auto переднюю ось подключает муфта, но возможно и жесткое подключение. Есть семиместная версия и версия с задним приводом.

Сборка — Испания.

При рестайлинге (2009 г.) убрали бензиновый мотор 4.0, его заменил дизель 3.0.

Nissan Pathfinder III

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Достоинства

Неплохие внедорожные качества, просвет 228 мм.

Хорошая динамика и управляемость.

Недостатки

Много жалоб на раннюю коррозию и огрехи сборки.

Плохо подготовлен к зиме — невнятный климат-контроль, мал набор обогревов.

Тесновато на втором ряду.

Главная сложность — выбор мотора. Бензиновый очень прожорлив, а дизели могут разорить в обслуживании.

Моторы

Атмосферник VQ40DE V6 4.0 (269 л.с.) в городе ест 20 л на сотню. В возрасте подъедает и масло, за уровнем надо следить. Необходим контроль антифриза, так как мотор боится перегревов.

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Цепь ГРМ живет 200–250 тысяч км. Ресурс мотора — свыше 350 тысяч. Были случаи механических повреждений из-за некачественного АИ‑92.

Дизели очень экономичные. Базовый 2.5 (175, 190 л.с.) существует в двух версиях — старая с ТНВД Bosch и новая с Common Rail производства Denso. Среди дизелей считается очень надежным. Однако топливная аппаратура и клапан EGR быстро засоряются. Ломается вакуумная система управления наддувом. Турбина не очень ресурсная — 100–150 тысяч км, продлить жизнь может установка турботаймера. Цепь ГРМ живучая — свыше 200 тысяч, сам мотор выдерживает более 400 тысяч км.

Долговечен и трехлитровый дизель Renault V9X (231 л. с.), но есть нюансы. Конечно, динамика просто чумовая, но клапан EGR засоряется еще быстрее, цепь ГРМ недолговечна. К 150–200 тысячам км возможно проворачивание вкладышей — недостаточно эффективен маслонасос и засоряются масляные каналы. Запчасти очень дороги, а ремонтных размеров нет.

Коробка передач

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Шестиступенчатая механика исключительно надежна. Сочетается только с дизелем 2.5. Есть вопросы к ресурсу сцепления, не всегда выдерживает 70–100 тысяч км.

Гидроавтомату Jatco JR507E с пятью ступенями при рестайлинге на смену пришел семиступенчатый JR711E — многие детали у них идентичны. И некоторые проблемы тоже — например, эпизодически хандрит электроника. Старый агрегат задумчив и нетороплив, но практически лишен слабых мест и служит 350 тысяч км. Новый лучше переносит агрессивную эксплуатацию, но злоупотреблять этим не стоит — перегреется. И он более требователен к чистоте рабочей жидкости. Ресурс — около 300 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая и энергоемкая, до 100 тысяч км ничего не случается, кроме износа шаровых опор — их меняют в сборе с рычагом. Ступичные подшипники — в сборе со ступицей и датчиками АБС. Ресурс рулевой рейки сильно зависит от дорожных условий, в среднем около 100 тысяч, а тяги и наконечники ходят больше. Стуки в рулевом часто связаны с износом карданчика.

Форсунки омывателя зимой обмерзают, обогрева зоны дворников не предусмотрено. Крыше не хватает теплоизоляции — образуется конденсат, который затем можно найти под ковриками.

Не очень стойкая электрическая часть. Отдельные жгуты и контакты расположены неудачно, что приводит к сбоям различных систем. Часто перегорают различные лампочки, отказывает датчик уровня топлива.

Трубки контура кондиционера для второго ряда, проложенные под днищем, быстро ­ржавеют и трескаются.

Euro NCAP (2006): четыре звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Pathfinder 2.5D АКП

Оптимальный выбор: Pathfinder 4.0 АКП

За те же деньги: Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Volvo XC60

2 литра и 400 000 км: 5 кроссоверов с (почти!) вечными моторами тут.

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Фото: Nissan