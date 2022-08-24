Рамный внедорожник от 0,9 млн рублей: а почему так дешево?

Nissan Pathfinder третьего поколения (2005–2014 г.в.) делит платформу с пикапом Navara.
Рамный внедорожник с раздаткой и понижающей передачей. В режиме Auto переднюю ось подключает муфта, но возможно и жесткое подключение. Есть семиместная версия и версия с задним приводом.
Сборка — Испания.
При рестайлинге (2009 г.) убрали бензиновый мотор 4.0, его заменил дизель 3.0.
Достоинства
- Неплохие внедорожные качества, просвет 228 мм.
- Хорошая динамика и управляемость.
Недостатки
- Много жалоб на раннюю коррозию и огрехи сборки.
- Плохо подготовлен к зиме — невнятный климат-контроль, мал набор обогревов.
- Тесновато на втором ряду.
Моторы
Атмосферник VQ40DE V6 4.0 (269 л.с.) в городе ест 20 л на сотню. В возрасте подъедает и масло, за уровнем надо следить. Необходим контроль антифриза, так как мотор боится перегревов.
Цепь ГРМ живет 200–250 тысяч км. Ресурс мотора — свыше 350 тысяч. Были случаи механических повреждений из-за некачественного АИ‑92.
Дизели очень экономичные. Базовый 2.5 (175, 190 л.с.) существует в двух версиях — старая с ТНВД Bosch и новая с Common Rail производства Denso. Среди дизелей считается очень надежным. Однако топливная аппаратура и клапан EGR быстро засоряются. Ломается вакуумная система управления наддувом. Турбина не очень ресурсная — 100–150 тысяч км, продлить жизнь может установка турботаймера. Цепь ГРМ живучая — свыше 200 тысяч, сам мотор выдерживает более 400 тысяч км.
Долговечен и трехлитровый дизель Renault V9X (231 л. с.), но есть нюансы. Конечно, динамика просто чумовая, но клапан EGR засоряется еще быстрее, цепь ГРМ недолговечна. К 150–200 тысячам км возможно проворачивание вкладышей — недостаточно эффективен маслонасос и засоряются масляные каналы. Запчасти очень дороги, а ремонтных размеров нет.
Коробка передач
Шестиступенчатая механика исключительно надежна. Сочетается только с дизелем 2.5. Есть вопросы к ресурсу сцепления, не всегда выдерживает 70–100 тысяч км.
Гидроавтомату Jatco JR507E с пятью ступенями при рестайлинге на смену пришел семиступенчатый JR711E — многие детали у них идентичны. И некоторые проблемы тоже — например, эпизодически хандрит электроника. Старый агрегат задумчив и нетороплив, но практически лишен слабых мест и служит 350 тысяч км. Новый лучше переносит агрессивную эксплуатацию, но злоупотреблять этим не стоит — перегреется. И он более требователен к чистоте рабочей жидкости. Ресурс — около 300 тысяч км.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска крепкая и энергоемкая, до 100 тысяч км ничего не случается, кроме износа шаровых опор — их меняют в сборе с рычагом. Ступичные подшипники — в сборе со ступицей и датчиками АБС. Ресурс рулевой рейки сильно зависит от дорожных условий, в среднем около 100 тысяч, а тяги и наконечники ходят больше. Стуки в рулевом часто связаны с износом карданчика.
- Форсунки омывателя зимой обмерзают, обогрева зоны дворников не предусмотрено. Крыше не хватает теплоизоляции — образуется конденсат, который затем можно найти под ковриками.
- Не очень стойкая электрическая часть. Отдельные жгуты и контакты расположены неудачно, что приводит к сбоям различных систем. Часто перегорают различные лампочки, отказывает датчик уровня топлива.
- Трубки контура кондиционера для второго ряда, проложенные под днищем, быстро ржавеют и трескаются.
Euro NCAP (2006): четыре звезды.
Самое массовое предложение на вторичке: Pathfinder 2.5D АКП
Оптимальный выбор: Pathfinder 4.0 АКП
За те же деньги: Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Volvo XC60
- 2 литра и 400 000 км: 5 кроссоверов с (почти!) вечными моторами тут.
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Фото: Nissan