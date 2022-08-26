Отличная альтернатива Солярису — и совсем недорого! — журнал За рулем

Отличная альтернатива Солярису - и совсем недорого!

Ford Fusion неприхотлив и живуч, а на вторичке много машин в хорошем состоянии с умеренными пробегами.

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Фьюжн — нечто среднее между микровэном и пятидверным хэтчбеком — создан из «пятой» Фиесты.

По агрегатной базе Ford Fusion пересекается также с Фокусом.

Сборка — Германия.

Рестайлинг 2006 года больших перемен не принес — осовременили внешность, добавили опций.

Отличная альтернатива Солярису — и совсем недорого!Ford Fusion
Ford Fusion

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Достоинства

  • Простая, недорогая и практичная машина.
  • Неплохо сопротивляется коррозии.
  • Нет проблем с запчастями.
  • Просвет 160 мм.

Отличная альтернатива Солярису — и совсем недорого!Пострестайлинговое оформление — с претензией на европейскую моду. До 2005 года кнопки и крутилки отчасти напоминали Лады.
Пострестайлинговое оформление — с претензией на европейскую моду. До 2005 года кнопки и крутилки отчасти напоминали Лады.

Недостатки

  • Робот Durashift EST.
  • Маловат багажник — 337 л.

Моторы

Атмосферники Duratec 1.4 (80 л.с.) и 1.6 (101 л.с.) слывут очень надежными. В 2004‑м были модернизированы под Евро‑4 — в частности, тросовый привод сменила электронная педаль управления дроссельной заслонкой.

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Официально им разрешен АИ‑92, однако некачественный бензин очень быстро загаживает свечи и может вывести из строя топливный насос. АИ‑95 всё же предпочтительней.

Ремень привода ГРМ, как правило, не выдерживает обещанные заводом 150 тысяч км. Чтобы избежать «втыка», рекомендуют замену в районе 80–100 тысяч км. Сбоят катушки зажигания, ресурс генератора и водяной помпы оставляет желать лучшего, иногда трескается пластик впускного коллектора.

За 1.6 подмечен так называемый «дабл старт» — пуск со второй попытки, чаще проявляется в сырое межсезонье. Причины не выявлены, серьезной проблемой не считается. Воздушный фильтр желательно менять чаще — из-за особенностей конструкции он может пропускать в мотор пыль.

Ресурс 1.6 — свыше 350 тысяч км, 1.4 — около 300 тысяч, и машине с ним откровенно не хватает динамики. Оба скверно переносят переход на газ, вплоть до механических разрушений.

Встречается также дизель Duratorq 1.4 (68 л.с.). Чертовски экономичный, но неудачный и слишком требовательный. Крайне капризна топливная система, после 100 тысяч км нарастает масложор, невелик ресурс турбокомпрессора, да и сам двигатель выдерживает всего 250 тысяч км.

Коробка передач

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Механическая коробка iB5 — та же, что на Фиестах и Фокусах с моторами до 1.8 л. Вопросов к ней нет, при бережном обращении служит до 400 тысяч км.

Из нее же Ford для мотора 1.4 сделал робот Durashift EST, пристроив исполнительные механизмы с иным узлом сцепления. Страдает дерганой работой, иногда начиная с 20–30 тысяч км. Быстро изничтожает сцепление (60 тысяч — предел), глючит мозгами, в пробках перегревается. Те­оретически способен на 250 тысяч км, но подобные теории немногие соглашаются проверять на себе.

С 1.6 сотрудничает классический автомат — Aisin AW80–41, известный также по Короллам и Ярисам. Архаичный четырехступенчатый агрегат, очень стойкий. При хорошем обслуживании какие-либо недомогания начинаются не ранее 150 тысяч км, а ходит он порядка 300 тысяч.

Эксплуатационные болячки

  • В подвеске к слабым местам относят только задние амортизаторы, сдающиеся подчас к 60 тысячам км. Передние ходят намного дольше.
  • Маловато живет насос ГУР — 60–80 тысяч км, да и вся система нередко дает течи при таких же пробегах. Рулевая рейка достаточно живучая.
  • Поскольку машин моложе 10 лет уже нет, неизбежны результаты возрастного закисания проводки и контактов. По электрике вообще есть нарекания. Слишком часто перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов, отказывают приводы заднего замка и стеклоочистителя.
  • В сырую погоду возможны протечки влаги в салон. По части коррозии наиболее слаба задняя дверь.


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Фото: Ford

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