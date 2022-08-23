В этом автомобиле удивительно всё — от идеи до воплощения в металле и пластике. Нам даже удалось попробовать, как он едет!

Спорткар ISV (название ему дано по инициалам создателя — Иванцов Сергей Владимирович) выделяется из общего ряда отечественных самоделок не только сбалансированным и гармоничным дизайном, но и высоким качеством сборки и проработки.

Неудивительно — ведь машину строили несколько десятков лет и модернизируют по сей день.

Список доноров

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Автомобиль задумали в 1982-м году — в эпоху тотального дефицита. Потому собирали его из всего, что удавалось найти. Так, лобовое стекло позаимствовано у РАФа, а заднее стекло вырезано из стекла Икаруса. Ходовую часть и агрегаты взяли от Нивы.

Но постепенно отечественные детали заменяли на импортные аналоги. Так появились тормозные механизмы от VW Passat B5. В салоне дефлекторы вентиляции, приборная панель и сиденья — от Audi 80. Причем все переработано до неузнаваемости. Даже кнопки на центральной консоли от ВАЗ-2110 не признать.

Передняя оптика изначально была наша. Но потом линзы позаимствовали у Пассата, а рассеиватели — у Матиза. Фонари от американского полуприцепа — их тоже доработали. Они получили светодиоды и вручную выточенные хромированные окантовки и секции поворотников.

Симметричный интерьер с двумя козырьками отсылает к американским спорткарам 60-х.

Три сердца

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От Нивы автомобиль получил не только ходовую часть, но и агрегаты — двигатель, коробку передач и задний мост. В начале 2000-х под капотом появился двигатель от «трешки» BMW. Четырехцилиндровый мотор М40 — объемом 1,8 литра и мощностью 113 л.с.

Позже поставили третий по счету двигатель. Тоже от BMW 3-й серии, но более мощный — 1,8-литровый 140-сильный М42 с шестнадцатью клапанами. Вместо механической коробки внедрили автомат от той же «трешки». Коробка оказалась более габаритной. Чтобы она влезла под капот, пришлось немного спилить ребра жесткости на картере.

Шестнадцатиклапанный двигатель М42 — третий по счету мотор для ISV. И скорее всего — последний.

Лепили из детского пластилина

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Архитектура кузова типична для подобных автомобилей: пространственная рама из труб прямоугольного сечения, а поверх — панели из стеклопластика.

На изготовление матриц для панелей нужно было много макетного пластилина. Но взять его было негде. Сергей Иванцов скупил почти всю оконную замазку и детский пластилин в магазинах, вызвав тем самым ажиотаж у людей.

Первый собранный кузов разочаровал, и разработчику пришлось начинать сначала! Так по крупицам собирался новый силуэт, который в конце концов устроил создателя.

Первый вариант кузова не понравился создателю. И он решил начать все сначала.

Красиво стоит, но плохо едет

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ISV правильнее называть шоукаром, а не спорткаром. Он действительно шикарно смотрится и производит впечатление на прохожих. Но поведение не сочетается с внешностью.

Подвеска от Нивы способствует заметным кренам и запоздалым реакциям на руль, и это несмотря на низкий центр тяжести. Зато у ISV хорошая плавность хода, особенно по меркам спорткаров.

Возможностей у двигателя явно больше, чем у подвески. Как и у тормозов — останавливается ISV намного увереннее, чем управляется.

ISV отлично выглядит в статике. Но примерным поведением на дороге не блещет.

Мечтать не вредно!

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ISV напоминает другой автомобиль мечты — De Lorean. Такой же эффектный внешне и совсем невыразительный на ходу.

Но Джон Де Лореан строил автомобиль мечты для покупателей и хотел на этом заработать деньги и славу. Скорее всего, поэтому проект не пошел.

Сергей Иванцов делал машину для души. И хотел поделиться своими чувствами и эмоциями с окружающими. Такой проект не может быть неудачным.

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