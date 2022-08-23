Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — журнал За рулем

Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет

В этом автомобиле удивительно всё — от идеи до воплощения в металле и пластике. Нам даже удалось попробовать, как он едет!

Спорткар ISV (название ему дано по инициалам создателя — Иванцов Сергей Владимирович) выделяется из общего ряда отечественных самоделок не только сбалансированным и гармоничным дизайном, но и высоким качеством сборки и проработки.

Неудивительно — ведь машину строили несколько десятков лет и модернизируют по сей день.

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Список доноров

Автомобиль задумали в 1982-м году — в эпоху тотального дефицита. Потому собирали его из всего, что удавалось найти. Так, лобовое стекло позаимствовано у РАФа, а заднее стекло вырезано из стекла Икаруса. Ходовую часть и агрегаты взяли от Нивы.

Но постепенно отечественные детали заменяли на импортные аналоги. Так появились тормозные механизмы от VW Passat B5. В салоне дефлекторы вентиляции, приборная панель и сиденья — от Audi 80. Причем все переработано до неузнаваемости. Даже кнопки на центральной консоли от ВАЗ-2110 не признать.

Передняя оптика изначально была наша. Но потом линзы позаимствовали у Пассата, а рассеиватели — у Матиза. Фонари от американского полуприцепа — их тоже доработали. Они получили светодиоды и вручную выточенные хромированные окантовки и секции поворотников.

Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 летСимметричный интерьер с двумя козырьками отсылает к американским спорткарам 60-х.
Симметричный интерьер с двумя козырьками отсылает к американским спорткарам 60-х.

Три сердца

От Нивы автомобиль получил не только ходовую часть, но и агрегаты — двигатель, коробку передач и задний мост. В начале 2000-х под капотом появился двигатель от «трешки» BMW. Четырехцилиндровый мотор М40 — объемом 1,8 литра и мощностью 113 л.с.

Позже поставили третий по счету двигатель. Тоже от BMW 3-й серии, но более мощный — 1,8-литровый 140-сильный М42 с шестнадцатью клапанами. Вместо механической коробки внедрили автомат от той же «трешки». Коробка оказалась более габаритной. Чтобы она влезла под капот, пришлось немного спилить ребра жесткости на картере.

Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 летШестнадцатиклапанный двигатель М42 — третий по счету мотор для ISV. И скорее всего — последний.
Шестнадцатиклапанный двигатель М42 — третий по счету мотор для ISV. И скорее всего — последний.

Лепили из детского пластилина

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Архитектура кузова типична для подобных автомобилей: пространственная рама из труб прямоугольного сечения, а поверх — панели из стеклопластика.

На изготовление матриц для панелей нужно было много макетного пластилина. Но взять его было негде. Сергей Иванцов скупил почти всю оконную замазку и детский пластилин в магазинах, вызвав тем самым ажиотаж у людей.

Первый собранный кузов разочаровал, и разработчику пришлось начинать сначала! Так по крупицам собирался новый силуэт, который в конце концов устроил создателя.

Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 летПервый вариант кузова не понравился создателю. И он решил начать все сначала.
Первый вариант кузова не понравился создателю. И он решил начать все сначала.

Красиво стоит, но плохо едет

ISV правильнее называть шоукаром, а не спорткаром. Он действительно шикарно смотрится и производит впечатление на прохожих. Но поведение не сочетается с внешностью.

Подвеска от Нивы способствует заметным кренам и запоздалым реакциям на руль, и это несмотря на низкий центр тяжести. Зато у ISV хорошая плавность хода, особенно по меркам спорткаров.

Возможностей у двигателя явно больше, чем у подвески. Как и у тормозов — останавливается ISV намного увереннее, чем управляется.

Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 летISV отлично выглядит в статике. Но примерным поведением на дороге не блещет.
ISV отлично выглядит в статике. Но примерным поведением на дороге не блещет.

Мечтать не вредно!

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ISV напоминает другой автомобиль мечты — De Lorean. Такой же эффектный внешне и совсем невыразительный на ходу.

Но Джон Де Лореан строил автомобиль мечты для покупателей и хотел на этом заработать деньги и славу. Скорее всего, поэтому проект не пошел.

Сергей Иванцов делал машину для души. И хотел поделиться своими чувствами и эмоциями с окружающими. Такой проект не может быть неудачным.

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Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет

В этом автомобиле удивительно всё — от идеи до воплощения в металле и пластике. Нам даже удалось попробовать, как он едет!

Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355408Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355409Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355410Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355411Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет
Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет

В этом автомобиле удивительно всё — от идеи до воплощения в металле и пластике. Нам даже удалось попробовать, как он едет!

Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355409Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355410Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355408Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет — фото 1355411Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет
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