Перевозим урожай: секреты автодачников со стажем

Приятно под Новый год открыть банку огурцов собственной засолки или пить всю зиму компот из ягод со своего участка, правда? А для этого урожай нужно не только вырастить и грамотно переработать, но и правильно перевезти.
В чем везти?
Самая удобная тара для транспортировки яблок, груш, слив и других плодов — обыкновенные ящики, деревянные, фанерные или пластиковые. В них же зимой можно хранить урожай, а весной везти на дачу рассаду. Удобство не только в том, что плоды в них не мнутся, но и в том, что ящики можно ставить друг на друга, оптимизируя место для перевозки и хранения.
То же касается моркови и свеклы. Корнеплоды также лучше укладывать в ящики, а чтобы они не повреждались в дороге, переложите их хотя бы бумагой (еще лучше — длинной древесной стружкой, соломой или чем-то наподобие).
Картофель не такой нежный, и классическая тара для него — мешки. Лучшие — текстильные, «дышащие». В них картошка не сопреет, даже если вы забудете о ней на пару недель.
Для ягод не придумано пока ничего лучше, чем плетеные корзины. В крайнем случае можно использовать картонные коробки, пластиковые ведерки, но надолго в них ягоды оставить нельзя — помнутся. И долго храниться не будут. На дно корзины (коробки, ведерка) постелите что-нибудь мягкое. Повезете смородину — положите снизу несколько смородиновых листьев. Если тара с крышкой, закрывайте ее только перед поездкой. И оставляйте воздушную прослойку хотя бы в несколько сантиметров.
Зелень (салат, петрушку и прочее) собирать в пучки и везти в небольших ящиках. Где достать такие? На продуктовых рынках — там их полно.
Важно: не берите «на борт» испорченные плоды: они и сами не выдержат дороги, и «соседей» испортят.
Как везти?
Как говорил Глеб Жеглов Ивану Пасюку — «нежно». Это главное правило. Нежно погрузить — так, чтобы ничего не рассыпалось и не раскатилось по багажнику и салону машины. Нежно везти, не прыгая на кочках и не залетая в ямы. Плавно разгоняться и тормозить. Нежно выгружать перевезенный урожай.
Впрочем, к созданному собственными руками (и выращенному тоже) люди, как правило, относятся бережно.
Три совета «на дорожку»
- Немного повысить плавность хода машины можно, чуть «стравив» шины — снизив в них давление. Помните, как у Ремарка в «Трех товарищах», когда Локамп, Кестер и Ленц продавали старый Кадиллак? Но не усердствуйте — давление должно остаться в допустимых производителем пределах. Каким именно? — это указано на табличке в дверном проеме, на тыльной стороне лючка бензобака или в руководстве по эксплуатации.
- Для перевозки урожая лучше выбрать день попрохладнее. Либо включить кондиционер так, чтобы в машине было свежо.
- Выбирайте наиболее ровную дорогу от дачи до дома (если есть такая возможность). Все это поможет доставить ценный груз в целости и сохранности.
Мнение эксперта
Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», телеведущий:
Самое нежное, например малину, стараюсь собирать перед самым отъездом.
Еще очень важно иметь современные, а значит пригодные для транспортировки сорта. Ту же облепиху старых сортов вы далеко не увезете, как бы ни исхитрялись. У ее ягод при сборе отрывается кусочек кожицы в месте крепления плодоножки, и ягода тут же начинает течь и киснуть. А у современных сортов — сухой отрыв: ссыпай в корзину и вези хоть в другой город!
Никогда не оставляю то, что привез, в машине. Как бы ни устал — все перетаскать домой, разобрать и начать перерабатывать. В машине да на солнцепеке за сутки уже потери будут.
Да, когда еду на дачу, даже в самую жару обхожусь открытыми окнами, а вот когда с урожаем с дачи — врубаю на полную мощность кондиционер!
Ноу-хау читателя
Тема транспортировки урожая обсуждается в рунете ежегодно на множестве площадок. Один из самых простых и при этом самый полезный и универсальный совет — постараться обрабатывать урожай по максимуму на самой даче.
Если у вас на даче есть электричество и питьевая вода, условия для консервирования создать несложно. А с газом условия и вовсе королевские!
В этом случае вам придется возить с дачи не сырье, а банки с консервированными овощами, вареньями, компотами... Для их транспортировки можно использовать и ящики, и коробки, и хозяйственные сумки. Проложил банки мятыми газетками — и вперед! Только плавно, не спеша… Иначе придется выгребать из машины битое стекло и делать химчистку.
Кстати, и органика, вместо того чтобы оказаться в канализации/на свалке, останется на вашей земле и послужит в качестве удобрения будущего урожая.
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Фото: depositphotos и «За рулем»