7 Лад с полным приводом. Не Нивы!

Нива ВАЗ-2121 — самая известная Лада с колесной формулой 4х4. Ее агрегаты и технические решения стали базой для оригинальных автомобилей.

Прыжки Тарзана

ВАЗ-210834 Тарзан.

Идею полноприводного автомобиля с просторным, комфортным легковым кузовом в США и СССР пытались реализовать в металле еще в 1930-х.

В 1950-х во Франции выпускали универсал Renault Colorale, а у нас — аналогичные по конструкции Москвич-410 и ГАЗ-М72 — полноприводную Победу.

ВАЗ-210934 Тарзан.

Творения фирмы «Лада-Консул» конца 1990-х — возвращение к этой идее. Хотели соединить кузов самой модной тогда тольяттинской машины Лады Самара с узлами и агрегатами ВАЗ-21213.

Но все оказалось не так просто. Трехдверный хэтчбек ВАЗ-210834 и пятидверный ВАЗ-210934 по конструкции довольно далеко ушли от прототипа.

Двигатель в Тарзане стоял продольно.

Силовой агрегат сохранили от ВАЗ-21213. Двигатель объемом 1,7 л мощностью 81 л.с. (можно было заказать и 1,8-литровый мотор мощностью 80 л.с.), пятиступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздатка на машины, получившие имя Тарзан, пошли без изменений. Удлинили только карданные валы.

Но поскольку редуктор для заднего привода был аналогичен переднему от Нивы, на Тарзанах появились полностью независимые подвески и дисковые тормоза по кругу.

Кузов поставили на оригинальную раму, что снизило шумы и вибрации от трансмиссии Нивы. Дорожный просвет — 220 мм — был по-настоящему внедорожный, а не кроссоверный.

Внутри Тарзан отличался от Самары лишь двумя дополнительными рычагами трансмиссии.

Производство Тарзанов мелкосерийно начали в 1998-м. Интерес к машине заметно превышал спрос. Ведь в те годы базовая Нива стоила около 3600 долларов, а Тарзан — 11 500! А за эти деньги можно было купить пусть и сильно поезженную, но еще живую полноприводную иномарку.

ВАЗ-2111-90 Тарзан-2.

Тем не менее, позднее представили и пытались через фирменную дилерскую сеть ВАЗ продавать модель Тарзан-2 — универсал ВАЗ-2111-90 на том же шасси и с теми же моторами. Но таких автомобилей собрали и продали еще меньше.

Продолжение — на следующей странице.