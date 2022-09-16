Честный ответ про импортозамещение в РФ — журнал За рулем

Честный ответ про импортозамещение в РФ

Наш читатель задал непростой вопрос. Эксперт ответил.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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— Насколько реально производство водородомобилей в РФ без импортных комплектующих? Речь не о цене, а о принципиальной возможности такого производства.

Честный ответ про импортозамещение в РФ

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— Реально. Но очень сложно. Даже сложнее, чем с электромобилями.

Серийного выпуска компонентов под водородные машины нет нигде в мире. За исключением Японии, где делают модель Toyota Mirai, но тоже мизерными тиражами.

Это не значит, что подобными технологиями не нужно заниматься. В Китае уже есть некоторые наработки по водородным машинам — и нам важно хотя бы на этом направлении не остаться в догоняющих.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Можно ли устанавливать на авто 16‑дюймовые шины, если производитель рекомендует R17? Ответ эксперта тут.
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Фото: Максим Зарецкий/ТАСС
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