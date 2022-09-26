В АКП есть сцепление: да/нет?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
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— Правда ли, что в автоматической коробке есть механизм сцепления?
— Это правда.
В конструкции всех современных гидротрансформаторов АКП обязательно используется многодисковое сцепление, блокирующее насосное и турбинное колеса. Блокировка позволяет экономить топливо при движении автомобиля с постоянной скоростью и нагрузкой. При резком изменении условий движения автоматика коробки разблокирует элементы гидротрансформатора, и он снова может изменять крутящий момент, размыкая двигатель и трансмиссию.
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В вариаторах гидротрансформатор работает точно так же.
Гидротрансформатор при постоянной скорости автомобиля блокируется (работает как замкнутое сцепление) и практически перестает выделять тепло. Поэтому скоростные перегоны всё же менее опасны, чем псевдоспортивный стиль езды в городе, когда резкие изменения потребного крутящего момента приводят к тому, что «мозги» вариатора вынуждены разблокировать гидротрансформатор. Поэтому лучше уж быстро, чем дергано.
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Фото: Nissan