В АКП есть сцепление: да/нет?

Эксперт «За рулем» вносит ясность.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Правда ли, что в автоматической коробке есть механизм сцепления?

— Это правда.

В конструкции всех современных гидротрансформаторов АКП обязательно используется многодисковое сцепление, блокирующее насосное и турбинное колеса. Блокировка позволяет экономить топливо при движении автомобиля с постоянной скоростью и нагрузкой. При резком изменении условий движения автоматика коробки разблокирует элементы гидротрансформатора, и он снова может изменять крутящий момент, размыкая двигатель и трансмиссию.

В вариаторах гидротрансформатор работает точно так же.

Гидротрансформатор при постоянной скорости автомобиля блокируется (работает как замкнутое сцепление) и практически перестает выделять тепло. Поэтому скоростные перегоны всё же менее опасны, чем псевдоспортивный стиль езды в городе, когда резкие изменения потребного крутящего момента приводят к тому, что «мозги» вариатора вынуждены разблокировать гидротрансформатор. Поэтому лучше уж быстро, чем дергано.

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Фото: Nissan