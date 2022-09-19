Наш читатель уверен, что был оштрафован неправомерно. «За рулем» выяснил, имеет ли смысл обжаловать такой штраф.

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Инспектор ДПС выписал протокол за то, что я повернул налево на стоянку кафе. Говорит, что нарушил знак «Движение прямо». Штраф — 1500 рублей. Проблема в том, что знак стоит не перед стоянкой, а почти за 100 метров до нее, и в протоколе по моему требованию это указано. На разборе сотрудников переубедить не удалось. Предлагают обращаться в суд. Имеет ли смысл или проще заплатить?

К. Красновский, Ленинградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Национальный стандарт ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» допускает применение знака 4.1.1 «Движение прямо» для дублирования разметки 1.1, 1.2 или 1.3, разделяющих встречные транспортные потоки. Для этого его устанавливают непосредственно в начале участка дороги. Действие знака в этом случае распространяется до ближайшего перекрестка. Согласно приложению 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации такой знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Повернув налево в зоне действия знака 4.1.1, вы совершили административное правонарушение, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) в виде наложения административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

Из-за запчасти для Audi был эвакуирован целый жилой комплекс.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»