Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — журнал За рулем

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона

Suzuki Jimny сегодня самый доступный из настоящих внедорожников. Но за сравнимые деньги можно купить подержанный (сильно!) Jeep Wrangler второго поколения с индексом TJ. Мы их сравнили. И точно знаем, кто чего стоит.

Созданы для бездорожья

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В активе Suzuki Jimny есть все необходимое для езды вне асфальта. Компактный кузов, установленный на раме, и минимальные свесы, короткая база. Подвески — зависимые, неубиваемые. При этом пружинные длинноходные — большой плюс для проходимости. Передний мост подключается жестко, есть понижающая передача.

Механических межколесных блокировок нет, но их частично заменяет система стабилизации. Правда, при включении понижающего ряда электроника отключается.

Энергоемкость подвесок действительно поражает — пробить их на кочках почти невозможно. В грязи Jimny напоминает квадроцикл с крышей. Только нужно раскошелиться на хорошую зубастую резину. Штатные шины скорее кроссоверные, нежели внедорожные.

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Внедорожный арсенал у Рэнглера аналогичный — кузов на раме, неразрезные мосты на пружинной подвеске и понижающий ряд. Штатные пневматические блокировки межколесных дифференциалов появились только в 2002 году с дебютом версии Rubicon. Наш же тестовый автомобиль выпущен в 1997 году.

Вне асфальта Wrangler так же прекрасен, как Jimny. Даже (субъективно!) чуточку лучше.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаSuzuki Jimny только выглядит мило — на деле это серьезный вездеход.
Suzuki Jimny только выглядит мило — на деле это серьезный вездеход.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаJeep Wrangler давно стал синонимом внедорожника — именно вне асфальта он особенно хорош.
Jeep Wrangler давно стал синонимом внедорожника — именно вне асфальта он особенно хорош.

Харизмы хоть отбавляй

Новая Jimny сохранила нарочито квадратные формы кузова предшественника. Весь обвес из некрашеного пластика. В салоне остался поручень для пассажира, вернули рычаг управления раздаточной коробкой вместо шайбы.

В облике Рэнглера проглядывают черты Виллиса времен Второй мировой войны. Открытый кузов с открытыми же крыльями в любом цвете заставит прохожих обернуться.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаИнтерьер «Джимника» радует большим числом интересных деталей.
Интерьер «Джимника» радует большим числом интересных деталей.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаСалон Джипа выполнен в типичном стиле внедорожников 90-х, но сегодня устарел.
Салон Джипа выполнен в типичном стиле внедорожников 90-х, но сегодня устарел.

Надежность и унификация

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Jeep Wrangler TJ создавался в те времена, когда думали о максимальной унификации. Например, в фары стандартного диаметра 178 мм подойдет оптика от большинства машин. В том числе и наших, вроде Нивы или УАЗа.

Четырехцилиндровый двигатель АМС объемом 2,5 литра очень прожорлив. Зато надежен, ибо ломаться там почти нечему — конструкция простая. Проблемы могут возникнуть только на больших пробегах. Также не стоит забывать шприцевать крестовины у карданных валов и в переднем мосту.

С надежностью Jimny также нет проблем. И не только благодаря тому, что он новый, — Suzuki также конструктивно прост. И, кстати, сохранил унификацию с другими моделями. К примеру, светодиодные фары — тоже диаметром 178 мм. Общая с Джипом и многими другими внедорожниками у него и разболтовка колес.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаРазболтовка колес Jimny аналогична нашей Ниве и еще куче внедорожников.
Разболтовка колес Jimny аналогична нашей Ниве и еще куче внедорожников.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаФары Джипа стандартные по диаметру и совпадают с кучей автомобилей, в том числе и наших.
Фары Джипа стандартные по диаметру и совпадают с кучей автомобилей, в том числе и наших.

Тесно, шумно и... ржавеет

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С практичностью у этих автомобилей не все гладко. Самая большая проблема — маленький багажник. Даже грузовой отсек Нивы при сравнении кажется гигантским. Будет постоянно возникать дилемма — ехать вчетвером или вдвоем, но с определенным количеством багажа.

Вторая особенность этих автомобилей — повышенный внутренний шум. Даже в новом Suzuki по сегодняшним меркам совсем не тихо. Ветер свистит в зеркалах, воют раздатка и шины.

Но на фоне Джипа всё не так плохо. Ведь в Рэнглере шумит всё. К гудению трансмиссии и вою раздатки добавляется шум от брезентовой крыши.

Кроме того, у подержанного Джипа есть еще одна проблема. При осмотре автомобиля особое внимание нужно уделить коррозии. Ржавеют петли дверей и капота, затем нижние кромки кузовных панелей. Коррозия может добраться даже до точек крепления кузова к раме. Спасет только регулярная антикоррозионная обработка, которой многие владельцы пренебрегают.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаБагажник Suzuki одно название — влезет только пара небольших рюкзаков.
Багажник Suzuki одно название — влезет только пара небольших рюкзаков.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллионаНа втором ряду Джипа места немногим больше, чем в «Джимнике».
На втором ряду Джипа места немногим больше, чем в «Джимнике».

Оно вам надо?

Недостатков у таких автомобилей хватает — и у совершенно нового Jimny, и у подержанного Рэнглера с большим пробегом. Но покупают такие автомобили не за комфорт и практичность, а за харизматичную внешность и нетривиальные способности на бездорожье. И тут у этих внедорожников конкурентов немного.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона

Suzuki Jimny сегодня самый доступный из настоящих внедорожников. Но за сравнимые деньги можно купить подержанный (сильно!) Jeep Wrangler второго поколения с индексом TJ. Мы их сравнили. И точно знаем, кто чего стоит.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356132Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356134Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356135Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356129Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356130Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356131Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356136Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356137Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона
Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона

Suzuki Jimny сегодня самый доступный из настоящих внедорожников. Но за сравнимые деньги можно купить подержанный (сильно!) Jeep Wrangler второго поколения с индексом TJ. Мы их сравнили. И точно знаем, кто чего стоит.

Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356136Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356137Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356130Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356134Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356131Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356132Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356129Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона — фото 1356135Рама, свесы, два моста: лучшие внедорожники за 2,5 миллиона
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