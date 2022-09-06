Еще один китайский кроссовер: названы цены

С начала лета дилеры продавали его, назначая цены на свой вкус/аппетит.

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Changan Uni-K к началу лета появился у дилеров, но официальный прайс-лист раскрыли почти два месяца спустя. Салоны успели поторговать, назначая цены на свой вкус.

Кроссовер длиной 4865 мм (его называют конкурентом Kia Sorento и Volkswagen Touareg) с пятиместным салоном, турбомотором 2.0 мощностью 228 сил, 8‑ступенчатым автоматом должен стоить 3,22 млн рублей в «базе» с передним приводом и 3,37–3,48 млн в двух комплектациях со всеми ведущими колесами.

Uni-K позиционируется как флагман марки. Кроме него, в российской линейке Changan пока лишь две модели: кроссоверы CS35 Plus и CS55.

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Минимальный уровень оснащения щедрый: кожа наппа, обогревы всех сидений и лобового стекла, панорамная крыша, встроенный видеорегистратор, электропривод пятой двери, «двадцатые» колеса, медиасистема с экраном на 12,3 дюйма. Подушек безопасности всего четыре.

Во втором уровне оснащения добавляются адаптивный «круиз», продвинутая аудиосистема и несколько мелочей.

В топ-комплектации появляются шторки безопасности, вентиляция передних сидений, колеса на 21 дюйм, двойные стекла передних дверей.

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Фото: Changan