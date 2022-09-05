Какие машины остались у дилеров: рейд по автосалонам (осень-2022)

Под видом потенциального покупателя эксперт «За рулем» обошел более десятка дилерских центров. И еще столько же обзвонил. Результаты оказались нетривиальными.

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Дилеры европейских и японских марок с марта лишены свежих поставок и распродают запасы. Корейцы от комментариев отказываются — не желают привлекать к себе внимания. Из-за границы продолжают поступать китайские автомобили, работают АВТОВАЗ и УАЗ.

Реальная ситуация с наличием машин не поддается оценке. Представительства автомобильных компаний никакой информации не дают. Нашумевшие в интернете снимки крупных складских площадок только вносят сумятицу: в июне машин на них было много, в июле — очень мало, а под конец августа — снова в изобилии.

Новые машины пока есть — склады не пустые.

Toyota

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Надбавки на Тойоты и в прежние времена были весомыми. Сейчас же они просто космические. У дверей меня встречает Camry в топовой комплектации Executive Safety с мотором 3.5. Официальный прайс говорит, что она стоит 3,81 млн рублей, ценник в автосалоне — 9,44 млн рублей. И это не описка! Версия 2.5 Престиж Safety вместо 3,18 млн рублей выставлена за 7,35 млн рублей.

После этого даже удивительно, что на самый дешевый полноприводный RAV4 накрутка «всего» 1,5 млн рублей. Впрочем, это удорожание в полтора раза. Дизельный Land Cruiser Prado в средней для него комплектации не купить дешевле 10 млн рублей. «Трехсотка» за 15–17 миллионов не шокирует: за большие «Крузаки» примерно столько просили и год назад, когда модель только вышла на рынок.

Менеджеры «готовы обсудить финальную цену». Но с такими накрутками она вряд ли станет приемлемой.

Nissan

Японскую марку притеснил китайский Chery. Поэтому в углу шоу-рума стоят всего две машины. Обе, что интересно, в базовых комплектациях. Qashqai значится с надбавкой к официальной цене в 180 тысяч (2,52 млн рублей), X-Trail вовсе готовы отдать по РРЦ (2,76 млн). Чудеса! Грустный продавец рассказал, что машины пока в наличии есть, но на дорогие и более ходовые версии наценка выше.

Mazda

«Шестерок» и СХ-5 в салоне в изобилии, есть даже большие кроссоверы СХ-9, которые в прежние времена продавались небольшими тиражами. Правда, надбавки крутые. Минимум, который удалось увидеть, — 400 тысяч рублей, максимум — 700–800 тысяч. Поэтому не рассчитывайте купить седан меньше чем за 3 миллиона. Полноприводный СХ-5 обойдется минимум в 3,7–3,8 млн рублей.

В автосалонах Mazda — много машин. Выбрать есть из чего. Только цены кусаются.

Mitsubishi

Надбавки на все модели умеренные. При официальной цене 3,32 млн рублей переднеприводный Outlander 2.0 в максимальной комплектации стоит за 3,6–3,7 млн. Неплохо, ведь на пике неопределенности за базовую версию дилеры хотели 4 млн. Накрутку 300 тысяч (примерно 5% к цене) я заметил и на Pajero Sport.

Ассортимент хороший: в одном из дилерских центров поведали, что только у них в наличии около 500 автомобилей. Продажи близки к нулевым, поэтому складские запасы тают медленно.

Продолжение — на следующей странице.